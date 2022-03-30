Quy định mới của Quảng Điện, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh ''dính chưởng'', cộng đồng Cbiz xì xào bắt đầu có kịch hay để xem

Trước thông báo mới nhất của Quảng Điện, nhiều ngôi sao màn ảnh Cbiz đang thực sự rơi vào hoàn cảnh éo le. Trong đó có cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây nhất, trên weibo đã lan truyền quy định mới của Quảng Điện (cơ quan điều hành cấp Bộ trực thuộc Quốc vụ viện của Trung Quốc). Theo đó, các diễn viên không được lồng tiếng mà phải sử dụng giọng thật khi quay phim. Đây là biện pháp nhằm mục đích nâng cao diễn xuất của các nghệ sĩ.

Và quy định này được cho là sẽ có hiệu lực ngay lập tức ở những phim sắp tới. Có thể kể đến như Ngữ Yên Phú của Kiều Hân, Ai là hung thủ của Triệu Lệ Dĩnh...

Bộ phim mới nhất của Triệu Lệ Dĩnh nhiều khả năng cô nàng sẽ buộc phải sử dụng giọng thật của mình

Tuy nhiên, hiện tại đó chỉ nằm ở mức tin đồn và chưa có bất kỳ thông tin nào được ra chính thức cả nhưng về phía người hâm mộ, họ hoàn toàn ủng hộ việc các diễn viên nên sử dụng giọng thật của mình thay vì lồng tiếng. Điều nay, sẽ giúp cho người xem có được chất lượng coi phim đạt hiệu quả tối đa.

Dẫu vậy, thì với các diễn viên có giọng nói không được hay cho lắm thì đây rõ ràng là một tin ''sét đánh ngang tai'' đối với họ. Đơn cử như trường hợp của Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh. Bởi lẽ, cả 2 nữ diễn viên vừa yếu về đài từ vừa có giọng nói không hay. Việc nói không hay sẽ dẫn đến hệ lụy cảm xúc trong phim không đạt yêu cầu,...

Trên thực tế, đài từ cũng quan trọng không kém diễn xuất. Đây là kỹ năng cần có của bất kỳ ai muốn theo nghiệp diễn. Vì việc thể hiện cảm xúc qua câu thoại cũng là công việc của một diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quy-dinh-moi-cua-quang-dien-duong-mich-trieu-le-dinh-dinh-chuong-cong-dong-cbiz-xi-xao-bat-dau-co-kich-hay-de-xem-458896.html