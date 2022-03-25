Dương Mịch gây SỐC với nhan sắc 'KÉM MỸ MIỀU' trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa, netizen mỉa mai rời xa photoshop là 'bão tố'

Loạt ảnh 'bóc trần' nhan sắc thật của Dương Mịch tại một sự kiện đã khiến công chúng mỉa mai nữ diễn viên chỉ cần rời xa Photoshop thì sẽ gặp ngay 'bão tố'.

Nhan sắc thật của các mỹ nhân Hoa ngữ luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm rất lớn từ công chúng. Có rất nhiều công ty quản lý và trạm fan của các ngôi sao nữ quá lạm dụng photoshop với mong muốn có được những bức ảnh xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng chỉ cần những bức ảnh do cánh phóng viên hoặc người qua đường ‘chụp vội’ mà lại đăng luôn không qua chỉnh sửa, dân tình lại có dịp phải ‘ngã ngửa’ vì nhan sắc thật của minh tinh. Trường hợp mới đây nhất lên hẳn chủ đề hot trên trang Sohu mới đây chính là Dương Mịch. Theo đó, một netizen đã đăng tải bài viết với dòng cảm thán: ‘Ảnh không hề qua photoshop của Dương Mịch được lan truyền rộng rãi, netizen cảm thấy vỡ mộng rồi’.

Trong những bức ảnh với tỉ lệ chỉnh sửa là 0% này, có thể thấy Dương Mịch để lộ không ít khuyết điểm. Gương mặt nữ diễn viên ‘Hộc Châu phu nhân’ trông cứng đờ, làn da chảy xệ, quanh vùng miệng cũng có nếp nhăn. Điều đáng nói là vì đang đi sự kiện nên cô cũng đã được trang điểm rất kỹ lưỡng, vậy mà điều đó cũng không thể che giấu việc nhan sắc cô đang xuống phong độ rõ rệt. Thêm vào đó, netizen còn nhận ra Dương Mịch đang tăng cân. Họ cũng ‘soi kỹ’ đến cả làn da bóng dầu hay phần cổ nổi gân cho thấy dấu hiệu lão hóa.

Dương Mịch sinh năm 1986 nên cũng đã ở độ tuổi khó mà giữ được nhan sắc rực rỡ ban đầu. Dù vậy điều khiến công chúng chê trách chính là việc ekip nữ diễn viên luôn cố gắng chỉnh sửa, xóa mờ khuyết điểm của cô quá khác so với thực tế. Khi nhìn lại những tấm hình do ekip hoặc fan chỉnh sửa cũng ở cùng một sự kiện nói trên, nhiều người mỉa mai Dương Mịch chỉ cần rời xa photoshop là ‘bão tố’. Không chỉ bị ‘bóc mẽ’ lạm dụng phần mềm chỉnh ảnh, vợ cũ Lưu Khải Uy trước nay đều không ít lần vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ. Vốn là ‘nữ hoàng cổ trang’ của Cbiz, Dương Mịch sở hữu nhan sắc thần tiên tỷ tỷ với gương mặt nhỏ nhắn, cằm thon gọn và sắc sảo. Nhưng thời cô bật lên với ‘Thần Điêu Đại Hiệp’ vào năm 2004, nhan sắc ấy không hoàn mỹ như hiện tại mà lại có khuyết điểm là quai hàm khá thô. Tuy nhiên việc giờ đây cô xuất hiện với chiếc cằm V-line khiến nhiều người nghi ngờ, dù chính Dương Mịch và gia đình liên tục bác bỏ việc cô đã đụng chạm ‘dao kéo’.

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