Loạt sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng vì lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân

Sao quốc tế 25/03/2022 06:28

Nhiều ngôi sao nữ như Nghê Ni, Dương Mịch, Dương Tử... bị liên lụy vì scandal gian lận thuế của Đặng Luân.

Dương Tử

Ngày 15.3, ngay sau khi bê bối trốn thuế bùng nổ, Đặng Luân đã biến mất khỏi hàng loạt trang thông tin phim mà mình từng tham gia, trong đó có cả Hương mật tựa khói sương ăn khách do anh và Dương Tử đóng vai chính. Thời điểm đó, nhiều khán giả còn cho rằng bộ phim có thể sẽ sớm bị gỡ bỏ vì scandal của Đặng Luân và tỏ ra tiếc nuối vì Dương Tử sẽ vô cớ mất đi một dự án đình đám từng giúp cô có chỗ đứng vững chắc tại showbiz Hoa ngữ.

Loạt sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng vì lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân - Ảnh 1

Tuy nhiên, đến hôm 21.3, tên và hình ảnh Đặng Luân bất ngờ xuất hiện trở lại trong phần thông tin phim Hương mật tựa khói sương và các tác phẩm khác trên các nền tảng phát sóng. Điều này khiến dân mạng ngỡ ngàng và phỏng đoán các bộ phim có nam diễn viên nhiều khả năng sẽ không bị “bay màu”. Dù vậy, vụ việc của Đặng Luân vẫn tác động tiêu cực không nhỏ đến danh tiếng Dương Tử.

Loạt sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng vì lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân - Ảnh 2

Dư sinh (Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn) có Dương Tử và Tiêu Chiến nay đã được phát sóng sau hơn 2 năm đóng máy. Hương mật tựa khói sương cũng vẫn được xem bình thường (tính đến chiều 21.3). Không may mắn như Dư sinh  Hương mật tựa khói sương, Thanh trâm hành thì đang gấp rút tìm diễn viên quay lại toàn bộ phân cảnh của Ngô Diệc Phàm

Dương Mịch

Loạt sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng vì lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân - Ảnh 3

Lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân cũng ảnh hưởng lớn đến các show mà anh tham gia. Trong đó, các chương trình được biết đến nhiều nhất là Thử thách cực hạn, Minh tinh đại trinh thám và Trốn thoát khỏi mật thất. Riêng trong Trốn thoát khỏi mật thất, nam thần Hương mật tựa khói sương gây ấn tượng với độ chịu chơi và tương tác đáng yêu với đàn chị Dương Mịch

Những cảnh quay giữa Dương Mịch và Đặng Luân trong Trốn thoát khỏi mật thất giúp cả hai chiếm nhiều cảm tình người xem, độ nổi tiếng cũng tăng cao. Đáng tiếc, việc bị khui chuyện trốn thuế đã khiến nam diễn viên không còn cơ hội tham gia vào mùa 4 Trốn thoát khỏi mật thất sắp tới và Dương Mịch cũng mất đi một đồng nghiệp ăn ý. Người hâm mộ còn lo lắng các phân đoạn của Dương Mịch và Đặng Luân trong các mùa trước Trốn thoát khỏi mật thất có thể bị xóa, cắt bớt

Nghê Ni

Loạt sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng vì lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân - Ảnh 4

Người được cho là xui xẻo nhất trong lùm xùm của Đặng Luân chính là Nghê Ni. Bởi phim Dạ lữ nhân có cô và Đặng Luân đóng chính có thể sẽ bị “đắp chiếu” vĩnh viễn. Dạ lữ nhân chuyển thể từ tiểu thuyết Vị khách lúc nửa đêm của Triệu Hi Chi, có vốn đầu tư khủng và được trau chuốt từ kịch bản đến màu phim. Tạo hình thời dân quốc của Đặng Luân từng làm dân mạng mê đắm

Dạ lữ nhân cũng là dự án được đặt nhiều kỳ vọng nhất của Nghê Ni. Fan mong tác phẩm đưa cô tỏa sáng một lần nữa sau nhiều năm đóng phim ít gây chú ý. Trong Dạ lữ nhân, Nghê Ni hóa thân thành một nhân vật có hình tượng cuốn hút. Ngoài ra, “phản ứng hóa học” bùng nổ của cô và Đặng Luân qua vài hình ảnh nhá hàng cũng được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao.

Loạt sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng vì lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân - Ảnh 5

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Từ khóa:   Dương Mịch và Đặng Luân Dương Tử Nghê Ni Đặng Luân trốn thuế

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