Lời chia sẻ gây HOANG MANG của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc trong lần đầu nhận giải Oscar

Sao quốc tế 24/03/2022 23:28

Trong chương trình giải trí You Quiz On The Block (tvN) phát sóng chiều 23/4 vừa qua đã có sự tham gia của nữ diễn viên Yoon Yeo Jung - người phụ nữ đã vươn tầm Hàn Quốc để trở thành biểu tượng của thế giới.

Ngay từ đầu chương trình, Yoon Yeo Jung đã tạo nên bầu không khí sảng khoái khi thành thật tiết lộ rằng mình xuất hiện ở đây là để quảng bá cho series phim "Pachinko" của Apple TV+. Tiếp đó, khi các MC chúc mừng việc bà giành được  cho hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Yoon Yeo Jung đã thể hiện dáng vẻ khiêm tốn khi cho rằng “Nếu cứ nhắc lại hoài thì khán giả sẽ không thích đâu.”

Lời chia sẻ gây HOANG MANG của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc trong lần đầu nhận giải Oscar - Ảnh 1

Một thời gian trước, Yoon Yeo Jung đã thu hút sự chú ý khi dám thẳng thắn đưa ra ý kiến với nhà sản xuất khi họ gửi kịch bản và mong muốn bà đến buổi thử vai: “Nếu lúc đó mọi người cho rằng tôi không phù hợp với vai diễn thì tôi sẽ trở thành người phụ nữ bị loại ngay ở buổi thử vai, sự nghiệp của tôi sẽ tiêu tùng chỉ vì Apple.” Bà bổ sung thêm “Có lẽ bản thân tôi đã thể hiện vai diễn ‘Seonja’ tốt hơn bất kỳ ai.” Và không ngần ngại khi nói về chi phí sản xuất 'Pachinko' trị giá 100 tỷ won: “Tôi không quan tâm việc người ta sẽ trả cho tôi bao nhiêu.”

Lời chia sẻ gây HOANG MANG của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc trong lần đầu nhận giải Oscar - Ảnh 2

Tiếp đó, nữ diễn viên gạo cội đã chia sẻ cảm nghĩ về việc bản thân chính là người Hàn Quốc đầu tiên được nhận giải Oscar ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: “Tôi cũng không tưởng tượng nổi vì tôi cho rằng Glenn Close sẽ là người nhận giải thưởng đó, tôi còn từng suy ngẫm lại và nghĩ đó chính là một sự cố.”

Diễn viên Yoon Yeo Jung, người đã ra mắt công chúng được 57 năm hồi tưởng lại bản thân khi ở tuổi của Jo Sae Ho để giải đáp thắc mắc của cậu ấy rằng “Như thế nào mới được gọi là một cuộc sống tốt?”. Bà thẳng thắn chia sẻ “Khi đó tôi không có thì giờ để suy nghĩ về vấn đề cuộc sống lúc bấy giờ có tốt hay không.”

Lời chia sẻ gây HOANG MANG của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc trong lần đầu nhận giải Oscar - Ảnh 3

Yoon Yeo Jung đã thể hiện sự tôn trọng khi đề cập đến người mẹ tuyệt vời đã nuôi bà khôn lớn và đứa em gái Yoon Yeo Soon – người nhận được nhiều sự chú ý khi trở thành nữ giám đốc đầu tiên của LG. Bà cho biết: “Mẹ tôi chính là người xứng đáng nhận được giải Thân sư nhâm đường.” Bà còn chia sẻ rằng bản thân luôn cầu nguyện trước khi đi ngủ vì cảm thấy có lỗi với bà cố. Nữ diễn viên chia sẻ việc khi xưa luôn ghét bà cố vì bà cứ nhẫn nhịn cam chịu cuộc sống nghèo nàn. Yoon Yeo Jung bày tỏ sự hối hận muộn màng: “Tôi không có ký ức về việc được trông thấy nụ cười của bà. Đến khi quay ‘Minari’ tôi mới nhận ra bà không cười vì cuộc sống của bà không có gì vui vẻ. Tôi muốn gặp bà để nói rằng tôi sai rồi, bà chính là người đã nuôi nấng tôi bằng tình yêu thương và sự tận tụy.”

Lời chia sẻ gây HOANG MANG của nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc trong lần đầu nhận giải Oscar - Ảnh 4

You Quiz on the Block là một chương trình tạp kỹ của Hàn Quốc với sự tham gia của Yoo Jae Suk và Jo Se Ho được phát sóng lúc 18h40 (giờ Hàn Quốc) thứ Tư hàng tuần trên đài tvN.

J-Hope (BTS) dương tính với COVID-19

J-Hope (BTS) dương tính với COVID-19

Vào ngày 24/3, Big Hit Music thông báo rằng J-Hope đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi bị viêm họng.

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Từ khóa:   Yoon Yeo Jung You Quiz on the Block giải Oscar

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