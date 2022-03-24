Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng "nổi cáu" với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa

Sao quốc tế 24/03/2022 17:05

Mỹ nữ của bộ phim đình đám một thời “Vườn sao băng" - diễn viên Lee Min-jung chia sẻ rằng ngay cả bố mẹ cô ấy cũng cằn nhằn cô vì tính cách hay nóng giận của mình.

Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng 'nổi cáu' với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa - Ảnh 1

Ảnh từ chương trình 'You Quiz on the Block' của đài tvN

Trong chương trình 'You Quiz on the Block' của đài tvN phát sóng vào ngày 16/3 vừa rồi, nữ diễn viên Lee Min-jung đã xuất hiện với tư cách khách mời.

Vào buổi trò chuyện ngày hôm ấy, Lee Min-jung đã đề cập đến chồng cô là Lee Byung-hun và nói: “Người có thể thấu hiểu nhất là người cũng làm điều tương tự. Ở lập trường của em, thật là tốt khi có người giống như tiền bối em để có thể hỏi.”

Jo Se-ho đã hỏi liệu anh ấy có thực sự tuyệt hay không, và câu trả lời của Lee Min-jung khiến mọi người bật cười: “Ở ngoài trông thấy nhiều điều thú vị, nhưng thực tế khi chúng em sống cùng nhau, em thấy rất nhiều điều không mấy hay ho đâu ạ”.

Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng 'nổi cáu' với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa - Ảnh 2
Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng 'nổi cáu' với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa - Ảnh 3Ảnh từ chương trình 'You Quiz on the Block' của đài tvN

Lee Byung-hun đang nhận được rất nhiều tình cảm từ người hâm mộ nhờ giọng hát trầm và ngoại hình toát lên vẻ lôi cuốn mà ngay cả nam giới cũng phải mê mẩn.

Lee Min-jung hé lộ sự thật khiến ai nấy cũng phì cười: “Khi chúng em ở cùng nhau, có rất nhiều âm cao độ hơn là âm trung trầm.”

Trong khi nói về người chồng của mình, Lee Min-jung tiếp tục nói về tính cách của mình. Cô ấy nói: "Khi em đang trong trạng thái hơi cáu giận, em sẽ làm mọi việc để quên hết đi. Vì vậy mà em gần như không có chịu nhiều căng thẳng.”

Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng 'nổi cáu' với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa - Ảnh 4

Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng 'nổi cáu' với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa - Ảnh 5

Ảnh từ chương trình 'You Quiz on the Block' của đài tvN

Về tính cách của Lee Byung-Hun, Lee Min-Jung chia sẻ: "Anh ấy thuộc kiểu người chịu đựng, và kiểu người bị thất thế trước lời nói của em."

Lee Min-jung nói rằng cô cũng đã nghe nhiều lời cằn nhằn từ bố mẹ mình vì tính cách của cô quá khác biệt so với chồng. Cô ấy nói: "Bố mẹ em (khi họ thấy em nổi nóng) đã nói rằng “Min-jung ah, hãy dìm chết cơn giận của con đi. Đang có người lớn ở đây cơ mà”, sau khi nghe câu đó xong mọi người bật cười ngả ngửa.

Yoo Jae-suk nghe câu chuyện xong ngỏ ý nói rằng: “Tôi hy vọng Byung-hun hyung có thể đến đây một lần. Tôi muốn biết sao anh có thể sống yên ổn như thế" và Lee Min-jung cũng bày tỏ: "Cho dù vậy sau khi em giải quyết xong, em nghĩ đó là cách làm rất tuyệt vời. Vì không cần dồn nén hay chịu đựng gì cả".

Trước đó, vào hôm 9/2, truyền thông Hàn đưa tin vợ chồng Lee Byung-hun và Lee Min-jung đã nhiễm COVID-19. Dù không thể ở bên nhau do đang thực hiện cách ly, nhưng hai vợ chồng vẫn sưởi ấm trái tim của bao con dân bằng những bức ảnh quà Valentine mà Lee Min-jung đã đăng tải lên mạng xã hội.

Niềm vui nhân đôi khi mỹ nữ "Vườn sau băng" Lee Min-jung sẽ đón sinh nhật tuổi 40 của mình sau ngày Lễ Tình nhân 2 ngày là 16/2 nên nam tài tử đã không quên tặng kèm cho người vợ yêu dấu của mình một hộp bánh kem đầy màu sắc kèm dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Min-jung" và hộp socola ngọt ngào như tấm lòng của anh. Hành động ga lăng của Lee Byung-hun đã khiến bao trái tim chị em phụ nữ phải thao thức.

Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng 'nổi cáu' với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa - Ảnh 6
Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng 'nổi cáu' với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa - Ảnh 7

Cả 2 nên duyên vợ chồng từ năm 2013 và trở thành một trong những cặp vợ chồng quyền lực trong showbiz Hàn. Cách đây 2 năm, scandal ngoại tình của nam tài tử Lee Byung-hun đã khiến không ít giấy mực từ báo chí. Nam diễn viên cũng đã công khai xin lỗi vợ và được tha thứ. Hậu scandal, Lee Min Jung cùng chồng giữ lửa cho ấm nhỏ của mình. Nữ diễn viên cũng nhiều lần xuất hiện cùng chồng ở các sự kiện và những bức ảnh trên mạng xã hội.

Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng 'nổi cáu' với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa - Ảnh 8
Bà xã của nam tài tử Lee Byung Hun từng 'nổi cáu' với chồng đến mức bố mẹ phải can ngăn vì lo lắng cặp đôi bất hòa - Ảnh 9 

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Từ khóa:   diễn viên Hàn Kbiz Tâm sự chuyện vợ chồng Lee Min-jung Lee Byung-hun

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