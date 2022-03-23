Vừa kết thúc cảnh quay cuối trong Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-1

Sao quốc tế 23/03/2022 17:35

Jellyfish Ent. vừa đưa ra thông báo Kim Se Jeong dương tính với Covid-19. May mắn thay, cảnh quay cuối của cô nàng trong Hẹn hò chốn công sở vừa kết thúc nên tạm thời không có ảnh hưởng gì.

Vào ngày 22/3, công ty quản lý Jellyfish Entertainment thông báo Kim Se Jeong đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 thông qua test nhanh và cuối cùng nhận kết quả dương tính thông qua xét nghiệm PCR.

Kim Se Jeong đã được tiêm vaccine đầy đủ, và hiện đang tự cách ly để tập trung vào việc hồi phục.

Vừa kết thúc cảnh quay cuối trong Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-1 - Ảnh 1

Được biết, cô nàng đã quay xong bộ phim Hẹn hò chốn công sở vào ngày 21/3 và buổi fanmeeting của cô sẽ bị hoãn lại.

Cuối cùng, công ty quản lý chia sẻ, "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức vì sức khỏe và sự an toàn của Kim Se Jeong. Thành thật xin lỗi vì đã khiến nhiều người lo lắng".

Vừa kết thúc cảnh quay cuối trong Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-1 - Ảnh 2

Mặt khác, tập 8 của bộ phim Hẹn hò chốn công sở vừa được lên sóng tối 22/3 và nhận được phản ứng tích cực từ người xem. Bộ phim Hẹn hò chốn công sở tiếp tục được phát sóng trên Netflix vào buổi tối thứ Hai, thứ Ba hàng tuần.

Vừa kết thúc cảnh quay cuối trong Hẹn hò chốn công sở, Kim Se Jeong nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-1 - Ảnh 3

Hẹn Hò Chốn Công Sở với sự tham gia của các diễn viên Ahn Hyo Seop, Kim Se Jeong, Kim Min Kyu, Seol In Ah đã có một khởi đầu thuận lợi khi gây được nhiều sự chú ý của khán giả. Bộ phim được yêu thích không chỉ bởi những tình tiết nhẹ nhàng, hài hước mà mối quan hệ, sự tương tác giữa các nhân vật cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Theo Dispatch

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Từ khóa:   Kim Se Jeong sao Hàn Kbiz

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