Không phải "chị đẹp" Son Ye Jin hay "mợ chảnh" Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay

Sao quốc tế 22/03/2022 10:15

Phẫu thuật thẩm mỹ luôn là một vấn đề được quan tâm tại Hàn Quốc, đặc biệt là ở phái nữ. Khi khảo sát về hình mẫu mà phái nữ muốn phẫu thuật giống với, thì Shin Se Kyung, Oh Yeon Soo Và Winter (AESPA) là ba cái tên được đưa ra.

Mới đây, bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) Lee Kang Woo đã đăng tải 1 video lên kênh YouTube BODA BODA (BODA 보다) và nói về xu hướng PTTM trong giới trẻ hiện nay. Khi được hỏi "Khách hàng thường mang đến ảnh của người nổi tiếng nào nhiều nhất?", ông Lee cho biết: "Có khoảng 3 người nổi tiếng tiêu biểu, nhưng 70-80% trong đó là Shin Se Kyung. Đa phần khách hàng sẽ ngại khi đưa ảnh ra, nhưng hầu hết đều là ảnh cô ấy. Tôi nghĩ họ biết khó có thể trở nên giống Shin Se Kyung, nhưng họ vẫn yêu cầu tôi giúp họ phẫu thuật sao cho giống cô ấy hơn".

 

Không phải 'chị đẹp' Son Ye Jin hay 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay - Ảnh 1

 

Shin Se Kyung là một cái tên nổi đình đám của làng phim Hàn Quốc, tuy nhiên không phải vì tài năng nổi bật mà bởi nhan sắc xinh đẹp, thân hình hoàn hảo. Nhắc đến Shin Se Kyung, khán giả sẽ nhớ ngay đến vai nữ giúp việc hiền lành, khờ khạo trong bộ phim Gia Đình Là Số 1 phần 2.

 

Không phải 'chị đẹp' Son Ye Jin hay 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay - Ảnh 2

Ông Lee chia sẻ thêm, "Cũng có rất nhiều người mang theo ảnh của Oh Yeon Seo, gần đây thì có cả Winter (aespa)."

Không phải 'chị đẹp' Son Ye Jin hay 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay - Ảnh 3

Oh Yeon Seo sinh năm 1987, là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Cô từng là thành viên nhóm nhạc nữ LUV trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Cô được chú ý qua các vai diễn trong một số bộ phim như Trái tim trong sáng, Quý ông trở lại, Cô nàng ngổ ngáoHoa du kí… Oh Yeon Seon đã nhiều lần giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong các lễ trao giải Hàn Quốc.

Không phải 'chị đẹp' Son Ye Jin hay 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay - Ảnh 4
Không phải 'chị đẹp' Son Ye Jin hay 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay - Ảnh 5

Ở thời điểm hiện tại, Winter cũng là một trong những nhan sắc nổi bật của K-pop thế hệ thứ 4. Fancam Step Back của Winter (aespa) liên tục thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Tính đến 10/2, sau 12 ngày đăng tải, fancam của Winter đạt 8,3 triệu lượt xem. Winter nhanh chóng vươn lên top 3 trong BXH fancam idol Gen 4 có lượt views "khủng" nhất.

Không phải 'chị đẹp' Son Ye Jin hay 'mợ chảnh' Jun Ji Hyun, đây chính là hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ được lựa chọn nhiều nhất của phái nữ Hàn Quốc hiện nay - Ảnh 6

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Từ khóa:   bản tin sao Hàn sao Hàn Kbiz

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