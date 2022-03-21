"Tôi đã từng tỏ tình rất nhiều lần với người con gái tôi thích..." - Lời thổ lộ của Nam Joo Hyuk khiến fan xôn xao

Đẹp trai, trưởng thành và siêu tốt tính, Baek Yi Jin (Nam Joo Hyuk) đích thị là người bạn trai trong mơ mà mọi cô gái đều ao ước.
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Chàng thiếu gia sa cơ Baek Yi Jin (do Nam Joo Hyuk thủ vai) của bộ phim Twenty Five, Twenty One chắc chắn là một trong những nam chính nổi tiếng nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong thời điểm hiện tại. Từ ngoại hình, suy nghĩ cho đến cách cư xử của anh dành cho nữ chính Na Hee Do (Kim Tae Ri) đã “đánh cắp” trái tim của nhiều khán giả xem phim.
Dạo gần đây, lời thoại "Tôi phải có được anh" của Na Hee Do trong tập 8 đã thu hút sự chú ý và gây ấn tượng với rất nhiều khán giả. Trong một buổi phỏng vấn sau khi chụp họa báo, khi được hỏi về lời tỏ tình thời thanh xuân, Nam Joo Hyuk chia sẻ: "Tôi đã từng tỏ tình rất nhiều lần khi còn học mẫu giáo và tiểu học. Tôi đã thổ lộ ngay nếu thích ai đó và cũng nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ những người thích tôi. Nếu thích thì phải nói là thích. Điều quan trọng là phải thử thì bạn mới có thể đạt được bất cứ điều gì". Lời thổ lộ này của Nam Joo Hyuk khiến không chỉ fan Hàn mà ai cũng phải gật gù đồng ý.
Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm đó, Nam Joo Hyuk cũng đã thẳng thắn nói về những khó khăn khi tham gia diễn xuất. Anh ấy nói, “Vì tôi đã đóng rất nhiều bộ phim truyền hình về tuổi trẻ nên động lực hay ý chí phải thể hiện một hình ảnh khác trước đó đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy, tôi cảm thấy diễn xuất khó khăn hơn trong tác phẩm lần này. Tôi đã nói chuyện nhiều với đạo diễn và các diễn viên đồng nghiệp để có thể tìm ra câu trả lời".
Tiếp đó, nam diễn viên chia sẻ: "Tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để có thể diễn xuất một cách tự nhiên. Tự nhiên như dòng sông đang chảy về vùng hạ lưu vậy."
Được biết, Nam Joo Hyuk là một người mẫu kiêm diễn viên Hàn Quốc. Anh đã tham gia đóng chính trong Học đường 2015, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo, Cô dâu Thủy Thần, The Light in Your Eyes, The School Nurse Files và Khởi nghiệp,...
Theo Chosun