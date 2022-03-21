Mới đây Lee Min Ho đã nhận lời phỏng vấn để quảng bá cho loạt phim mới của Apple TV+ Pachinko. Nam diễn viên có những chia sẻ chân thật về quá trình thực hiện series này, bao gồm cả việc gặp rào cản ngôn ngữ cũng như trải nghiệm casting lần đầu sau 13 năm.

Tác phẩm Pachinko là sự trở lại của tài tử sau 2 năm, kể từ dự án phim Quân vương bất diệt. Lee Min Ho chia sẻ Koh Hansu là nhân vật phản diện trên mọi phương diện. Do đó, anh hứng thú khi nhận được lời mời cho vai diễn trong Pachinko. "Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất là được đóng một tác phẩm như thế này và được khán giả đón nhận", Lee Min Ho chia sẻ. Được biết Lee Min Ho đã phải casting cho Pachinko thay vì được mời như những tác phẩm khác dù anh là diễn viên hạng A nổi tiếng trên toàn cầu. Trong buổi phỏng vấn, nam diễn viên đã cho biết lý do anh xuất hiện trong bộ phim truyền hình mới của Apple TV+ Pachinko.

- Đã 13 năm kể từ khi lần thử vai cuối nên tôi gần như quên mất quá trình này. Casting không chỉ là một quá trình để thể hiện kỹ năng diễn xuất của bạn mà còn để xem liệu tư tưởng và đặc điểm của bạn có phù hợp với nhân vật hay không và sâu sắc đến mức nào. - Tôi thích việc casting bởi nó không quan trọng tôi là người nổi tiếng hay là ai. Tôi cũng cảm thấy hài lòng vì đây là một quá trình nhắc nhở tôi về độ tuổi của mình.

Thường đóng khung trong hình tượng trai nhà giàu, tài phiệt, Lee Min Ho được kỳ vọng sẽ lột xác trong Pachinko với nhân vật phản diện. Khi netizen biết được thông tin nam diễn viên sẽ tham gia tác phẩm Pachinko, nhiều người đã hoài nghi về việc anh có đủ khả năng để lột tả được cảm xúc của nhân vật hay không. Tuy nhiên, bản thân Lee Min Ho đã nhận thức được thử thách này và cũng thích thú với điều đó: - Đây là một dự án mà tôi xem như sự khởi đầu mới cho sự nghiệp 10 năm tới. Tôi tiếp cận Pachinko với một quy trình hoàn toàn mới, chẳng hạn như casting. Tôi nghĩ đây cũng là một dự án mà tôi có nhiều tự do. - Tôi muốn trở về hoang dã và thể hiện khía cạnh nguyên thủy của con người, thay vì trở thành những nhân vật tinh tế, ngầu và giả tưởng. Nói cách khác, trong bộ phim này, tôi muốn thể hiện điều ngược lại với những gì xuất hiện trong Gwanghwamun trên con ngựa trắng trong tác phẩm Quân vương bất diệt. Dù gây tranh cãi nhưng khán giả vẫn trông chờ vào khả năng diễn xuất của Lee Min Ho trong vai diễn lần này. Được biết, ba tập đầu tiên của bộ phim Pachinko sẽ khởi chiếu trên Apple TV+ vào ngày 25 tháng này và sẽ phát sóng các tập tiếp theo vào thứ 6 hàng tuần. Theo Newsis

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