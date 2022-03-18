Jo In Sung bị một fan girl tuổi teen từ chối vì lí do 'chẳng thể ngờ', trực tiếp nhắc tên nhóm nhạc đình đám nhà SM

Trong một phân cảnh của chương trình 'Unexpected Business 2', nam diễn viên Jo In Sung đã bị một khách hàng tuổi teen từ chối một cách hết sức đáng yêu.

Trong tập phát sóng ngày 17/3 của chương trình 'Unexpected Business 2', nam diễn viên Jo In Sung đã bị một khách hàng tuổi teen từ chối một cách hết sức đáng yêu.

Khi Jo In Sung đến chào hỏi một cặp bố con đến dùng bữa, cô con gái nói:

"Thật tệ khi mẹ cháu không thể đến hôm nay. Mẹ rất hâm mộ chú đó ạ"

Jo In Sung đáp ngay: "Thật sao? Không hiểu vì sao mà fan của chú không bao giờ đến đây. Lúc nào cũng là 'mẹ của cháu thích chú' hoặc 'bạn tôi là fan cứng của anh' chứ không có ai thực sự thích chú cả. Thế cháu cũng thích chú có được không?"

Anh chàng nói bằng giọng dễ thương khiến fan không thể nhịn được cười.

Thế nhưng câu trả lời của cô bé lại làm nam diễn viên 'rơi vào hoang mang'

Cô bé đáp gọn: "Cháu xin lỗi nhưng cháu thích người nổi tiếng khác mất rồi...

Jo In Sung tròn mắt ngạc nhiên: "Ai vậy?"

Bạn gái hồ hởi khoe ngay: "Super Junior ạ!"

Câu trả lời dứt khoát như thế, hẳn là cô bé thần tượng nhóm nhạc Super Junior lắm. Nhưng sự dứt khoát này lại khiến chàng diễn viên nổi tiếng Jo In Sung rơi vào trầm mặc.

Khoảnh khắc này đã khiến người xem vừa thương lại vừa buồn cười.

Hình ảnh nhóm nhạc vô tình khiến Jo In Sung 'đau lòng'

Theo Chosun

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