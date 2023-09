Jang Dong Gun quay lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm vắng bóng, hóa thành quý ông lịch lãm, phong trần bên trời Âu

Vào ngày 18, chương trình 'Jang Dong-gun's Back to the Books' của TV Chosun đã xác nhận sẽ phát sóng phần 2. Loạt phim 'Dong-gun Jang's Back to the Books' là một bộ phim tài liệu trong đó Jang Dong Gun trở thành hướng dẫn viên và ghé thăm những hiệu sách tốt nhất ở châu Âu. Trong thời đại kỹ thuật số, nơi mà mọi người đều nói về cuộc khủng hoảng sách giấy, chương trình sẽ tập trung vào bí quyết thành công của những hiệu sách đẳng cấp thế giới có hàng trăm năm lịch sử.

Sau chuyến thăm Nhật Bản và Trung Quốc vào thời điểm phát sóng vào năm 2019, phần 2 sẽ quay tại châu Âu và dự kiến được quay trong 2 năm rưỡi. Ba mươi nhà sách sẽ được giới thiệu với quý khán giả bên màn ảnh nhỏ.