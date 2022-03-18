Jang Dong Gun quay lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm vắng bóng, hóa thành quý ông lịch lãm, phong trần bên trời Âu

Nam diễn viên Jang Dong Gun đã trở lại với màn ảnh nhỏ sau 3 năm qua chương trình về giáo dục Jang Dong Gun's Back To The Books (JTBC).

Vào ngày 18, chương trình 'Jang Dong-gun's Back to the Books' của TV Chosun đã xác nhận sẽ phát sóng phần 2. Loạt phim 'Dong-gun Jang's Back to the Books' là một bộ phim tài liệu trong đó Jang Dong Gun trở thành hướng dẫn viên và ghé thăm những hiệu sách tốt nhất ở châu Âu. Trong thời đại kỹ thuật số, nơi mà mọi người đều nói về cuộc khủng hoảng sách giấy, chương trình sẽ tập trung vào bí quyết thành công của những hiệu sách đẳng cấp thế giới có hàng trăm năm lịch sử. Sau chuyến thăm Nhật Bản và Trung Quốc vào thời điểm phát sóng vào năm 2019, phần 2 sẽ quay tại châu Âu và dự kiến được quay trong 2 năm rưỡi. Ba mươi nhà sách sẽ được giới thiệu với quý khán giả bên màn ảnh nhỏ.

Jang Dong Gun cho biết, “Khi lần đầu tiên được đề xuất cho dự án này, tôi đã tự hỏi liệu chúng ta, những người đang sống trong thời đại đọc và nghe sách thông qua các phương tiện kỹ thuật số, có thể đồng cảm với nỗi khổ khi mở sách giấy ra một lần nữa hay không. Vì vậy, 'Back to the Books' giống như một thử thách vậy...". Nam diễn viên tiếp tục, "Tuy nhiên, những hiệu sách đặc biệt mà tôi gặp khi quay phim vượt hẳn trí tưởng tượng của tôi về một hiệu sách, và tôi cảm thấy rằng chúng là một không gian nơi một thế giới mới bắt đầu. Trải qua thời gian dài, vô số câu chuyện của những người đến hiệu sách đã tạo nên một nét văn hóa độc đáo. Sách giấy chứa đựng một sức hút khó có thể thay thế bằng công nghệ tiện lợi ", anh nói và bày tỏ sự xúc động khi quay phim.

Cuối cùng, Jang Dong Gun nói: "Mùa thứ hai của 'Back to the Books' là phần quay thú vị nhất trong số rất nhiều tác phẩm mà tôi đã tham gia cho đến nay. Tôi hy vọng rằng trải nghiệm hạnh phúc này của tôi sẽ được truyền lại cho cả người xem". Đồng thời, ê-kíp sản xuất đã đặt nhiều kỳ vọng và cho biết: “Dự án này vốn được thực hiện trong hoàn cảnh đầy khó khăn khi vượt qua các rào cản của đại dịch. Tuy nhiên đây sẽ là một hành trình tìm kiếm những gì cần thiết nhất trong thời đại dịch bệnh ngày nay”. Theo Hankook Ilbo

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