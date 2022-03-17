Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối

Sao quốc tế 17/03/2022 15:16

Sau sự bùng nổ của phim Khi hoa trà nở, nữ diễn viên Gong Hyo Jin vẫn chưa tham gia diễn xuất trong bộ phim mới nào khiến fan chờ 'dài cổ'.

Bộ phim truyền hình gần đây nhất của Gong Hyo JinKhi hoa trà nở cùng Kang Ha Neul. Tác phẩm nhận được giải thưởng Baeksang và nữ diễn viên cũng nhận được Daesang (Giải thưởng lớn) đầu tiên trong sự nghiệp tại Giải thưởng phim truyền hình KBS 2019.

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối - Ảnh 1

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục chọn phim mới để tham gia diễn xuất như bao đồng nghiệp, cô nàng Gong Hyo Jin vẫn chưa xuất hiện lại trên màn ảnh nhỏ. Điều này khiến fan của cô nàng chỉ biết tìm lên Instagram để hóng hình ảnh mới nhất. Thế nhưng, hầu như cô nàng chỉ đăng ảnh về những khoảnh khắc đời thường, chủ yếu là về thú cưng và cây cối.

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối - Ảnh 2

Tài khoản Instagram của nàng diễn viên Gong Hyo Jin

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối - Ảnh 3

Cô nàng thường đăng tải ảnh đi chơi với bạn bè và những khoảnh khắc đời thường

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối - Ảnh 4

Cô nàng cực kì yêu thiên nhiên và động vật

Nổi tiếng qua những tác phẩm truyền hình đình đám như It’s Okay That’s Love và When The Camellia Blooms, nữ diễn viên Gong Hyo Jin được xếp vào nhóm các “chị đại” quyền lực. Cô còn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung và sành điệu dù đã bước qua buổi 40. 

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối - Ảnh 5

Gong Hyo Jin sinh ra tại Seoul, Hàn Quốc nhưng đến Trung học lại chuyển sang Úc sinh sống. Sau 3 năm sinh sống tại Úc, Gong Hyo Jin trở về Hàn Quốc và bắt đầu theo đuổi nghệ thuật. Với chiều cao lý tưởng và thân hình chuẩn đét đến khó tin, Gong Hyo Jin khởi nghiệp với nghề người mẫu và sau đó là hàng loạt MV quảng cáo. Không sở hữu khuôn mặt ngây thơ, ưa nhìn như nhiều ngôi sao thời đó nhưng Gong Hyo Jin luôn để lại ấn tượng đậm sâu trong mắt nhiều người bởi nụ cười đầy sức sống và tinh thần lạc quan của mình.

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối - Ảnh 6

Sự nghiệp theo diễn xuất của Gong Hyo Jin cũng gian nan chẳng kém ai. Trước khi trở thành ngôi sao được mọi người đón nhận, cô nàng cũng đi từ những bước vô cùng nhỏ, từ vai phụ, cameo rồi mới trở thành vai chính. Nàng diễn viên luôn trân trọng từng vai diễn đến với mình.

Gong Hyo Jin - 'chị đại' khiến fan hóng mãi vẫn chưa thấy phim mới, ngày ngày chỉ up Instagram về thú cưng và cây cối - Ảnh 7

Chính nhờ năng lực diễn xuất cao, khả năng chọn kịch bản tốt cùng tính cách tích cực, Gong Hyo Jin sở hữu lượng fan vô cùng đông đảo từ trong nước đến quốc tế. Fan Việt Nam vẫn mong ngóng từng ngày để được thấy cô nàng trên màn ảnh nhỏ.

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