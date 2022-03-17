Góc 'con nhà người ta': Jeon Somi 21 tuổi đã mua xe hơn 7 tỉ VNĐ cho bản thân, tậu nhà và cửa hàng cho bố mẹ

Mới đây trên chương trình TMI Show của Mnet phát sóng ngày 16/3, Lee Jung và Somi đã xuất hiện với tư cách khách mời và tiết lộ về nhiều điều thú vị.

Theo đó, trong "6 từ khóa thể hiện con người tôi đúng nhất", Somi đã chia sẻ về chiếc xe đầu tiên mình tự mua và món quà thể hiện lòng hiếu thảo với bố mẹ:

"Vào năm 21 tuổi, em đã tự mua cho mình chiếc xe hơi hàng ngoại nhập đầu tiên với giá 400 triệu KRW (~7,5 tỷ VNĐ). Em cũng mở 1 cửa hàng kinh doanh cho bố và mua một căn nhà mới. Em nghĩ mình làm được điều này vì đã debut khá sớm".

Khi được hỏi chiếc xe mơ ước tiếp theo là gì, Somi trả lời: "Chắc em sẽ trung thành với con xe này thôi. Nhưng em muốn mua xe mới cho bố mẹ".

Ennik Somi Douma, thường được biết đến với tên tiếng Hàn Jeon Somi hoặc nghệ danh Somi, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ người Canada-Hà Lan-Hàn Quốc. Somi đã trở nên nổi tiếng với tư cách là người chiến thắng vị trí đầu tiên của cuộc thi Produce 101 và là thành viên của nhóm nhạc nữ dự án của chương trình, I.O.I.

Theo Sekye Ilbo

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