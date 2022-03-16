Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn'

Trong bộ ảnh mới nhất quảng bá cho Michaa - một thương hiệu thời trang nội địa Hàn, Song Hye Kyo khoác lên mình những thiết kế trong BST Xuân Hè. Trang phục của cô theo style công sở, kín đáo, nhã nhặn mà cũng không kém phần sang chảnh, thu hút.

Bộ ảnh lần này khiến Song Hye Kyo như hóa thân thành 'nữ tài phiệt'. Nét đẹp sang trọng, quý phái nhưng nhẹ nhàng, nữ tính của cô khiến người hâm mộ không thể rời mắt.