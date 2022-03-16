Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn'

Sao quốc tế 16/03/2022 22:05

Thời gian gần đây, gu thời trang của Song Hye Kyo đang ngày càng tiến bộ vượt bậc. Đến fan cũng thấy ngạc nhiên bởi mỗi khi nữ diễn viên xuất hiện trên mặt báo lại mang đến những hình ảnh mới mẻ.

Trong bộ ảnh mới nhất quảng bá cho Michaa - một thương hiệu thời trang nội địa Hàn, Song Hye Kyo khoác lên mình những thiết kế trong BST Xuân Hè. Trang phục của cô theo style công sở, kín đáo, nhã nhặn mà cũng không kém phần sang chảnh, thu hút.

Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn' - Ảnh 1
Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn' - Ảnh 2
Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn' - Ảnh 3
Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn' - Ảnh 4

Bộ ảnh lần này khiến Song Hye Kyo như hóa thân thành 'nữ tài phiệt'. Nét đẹp sang trọng, quý phái nhưng nhẹ nhàng, nữ tính của cô khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Đa phần các thiết kế đều mang tông màu cơ bản, không cách điệu quá cầu kỳ để phù hợp với hình ảnh nàng công sở hiện đại. Dẫu vậy, trang phục vẫn có thêm các chi tiết nhấn như như chiết eo, xếp ly... để tạo điểm nhấn. Ngoài ra, thiết kế jumpsuit hoặc váy nhấn eo cũng tạo hiệu ứng tôn dáng, khiến người diện trông cao ráo hơn. Trong bộ ảnh này, Song Hye Kyo để tóc lob, trang điểm nhẹ nhàng mà sang trọng. 

Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn' - Ảnh 5
Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn' - Ảnh 6
Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn' - Ảnh 7

Không cần cố gồng mình theo style cá tính, người đẹp vẫn mang đến hình ảnh thu hút, hiện đại khiến dân tình nô nức muốn học tập theo. Giờ thì đố ai còn dám chê style khi quảng bá trang phục của Song Hye Kyo là 'phèn'.

Mê mẩn thời trang gần đây của Song Hye Kyo, đã qua rồi thời lúc nào cũng bị anti fan chê 'phèn' - Ảnh 8

Được biết, Song Hye Kyo đang tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới The Glory của 'biên kịch vàng' Kim Eun Sook.
Theo Sisamagazine

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