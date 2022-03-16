Nam diễn viên 77 tuổi Kim Yong Gun hoàn tất thủ tục nhập hộ khẩu cho con trai một tuổi, sau khi có kết quả xét nghiệm huyết thống.

Ngày 7/3, ông Kim Yong Gun đã ủy thác cho một bệnh viện ở Seoul để tiến hành xét nghiệm ADN của con trai chưa đầy tuổi. Một tuần sau đó, kết quả xét nghiệm cho thấy quan hệ cha con giữa hai người. Trả lời báo chí, ông Kim cho biết sẽ cung cấp các chi phí sinh hoạt cần thiết để hỗ trợ người tình cũ cùng đứa trẻ. Ông nói sẽ đảm bảo hai người có cuộc sống tốt.

Người tình của ông Kim Yong Gun, cô A (38 tuổi), đã sinh con trai tháng 11 năm ngoái. Cô A nói đó là con ông Kim Yong Gun nhưng ông không tin. Ông hẹn hò với cô A từ vài năm trước. Hè 2021, khi cô A nói mình có thai, ông Kim yêu cầu cô đi phá và cho rằng đó không phải con mình. Tức giận, A đệ đơn khiếu nại lên Sở cảnh sát Seocho, Seoul vào ngày 24/7/2021. Dưới áp lực của truyền thông, ông Kim tuyên bố chỉ nhận con nếu kết quả xét nghiệm ADN cho thấy đó là máu mủ của mình.

Kim Yong Gun, thông qua người đại diện pháp lý của mình, cho biết: "Đầu tháng 4/2021, tôi nghe tin cô ấy đang mang thai tuần thứ 4. Đó không phải là tình huống mà chúng tôi đã hứa hẹn hay lên kế hoạch cho tương lai, vì vậy tôi không thể tin được." Ông nói tiếp: “Tôi không thể có con, và thực tế là không hợp lý”. Ông thổ lộ, "Hơi muộn, nhưng tôi nhận ra rằng con cái quan trọng hơn thể diện, và tôi đã thông báo cho các con trai rằng tôi đang chờ đợi sự ra đời của đứa con này và trái ngược với sự lo lắng của tôi, chúng đã chào đón đứa trẻ như một lời chúc may mắn. Tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình". Trước khi vướng vào bê bối với người đàn bà hiện tại, Kim Yong Gun đã kết hôn với một phụ nữ không phải là người nổi tiếng vào năm 1977 nhưng ly hôn năm 1996. Họ có hai con trai, con đầu lòng là diễn viên nổi tiếng Ha Jung Woo (tên thật là Kim Sung Hoon), con thứ hai là Cha Hyun Woo (tên thật là Kim Young Hoon). Nam diễn viên Kim Yong Gun năm nay 77 tuổi, là một ngôi sao Hàn Quốc. Là gương mặt quen thuộc của showbiz Hàn, ông Kim đóng rất nhiều phim hot như Phẩm chất quý cô, Phù thủy tốt bụng, Cụ ông đẹp hơn hoa, Sắc đẹp ngàn cân, Hợp đồng nô lệ, Cú đáp hoàn hảo, Đám cưới Mafia, Nước mắt và nụ cười, Arang và Sử phán, Sự quyến rũ của người vợ... Theo Chosun

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