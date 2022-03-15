SM tung bộ ảnh mới của Joy và Seulgi (Red Velvet), fan ngỡ idol lạc vào xứ sở thần tiên

Vào ngày 14/3, SM đã chính thức hé lộ ảnh teaser của hai thành viên Joy và Seulgi trong lần comeback tới với mini album THE REVE FESTIVAL 2022 - FEEL MY RHYTHM trên tài khoản Instagram của nhóm.

Loạt ảnh teaser khiến các fan đứng ngồi không yên khi hai mẩu Red Velvet xuất hiện vô cùng xinh đẹp như những nàng công chúa, tiểu thư trong bộ váy thiết tha, sang trọng.

Trong khi Joy như nàng tiên giáng trần... Cô nàng Seulgi lại như quý cô họa sĩ đang chìm đắm trong nghệ thuật. Cả hai đều xuất sắc phô bày được nhan sắc và thần thái của mình.

Red Velvet sẽ chính thức tái xuất làng nhạc vào ngày 21/3 với ca khúc chủ đề Feel My Rhythm. Sự đa dạng concept mỗi lần "tái xuất" của Red Velvet khiến cộng đồng fan Kpop đều vô cùng mong chờ trước lần trở lại này của girlgroup nhà SM. Theo FnNews

Chủ tịch Bang Si Hyuk trở thành Tiến sĩ danh dự của Đại Học Quốc Gia Seoul Theo Dispatch, chủ tịch Bang Si Hyuk của HYBE, người đã tạo ra và nuôi dưỡng nhóm nhạc đẳng cấp thế giới BTS, sẽ nhận bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Quốc gia Seoul.

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