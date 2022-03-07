Han So Hee và Park Hyung Sik cùng tạo hình quá 'chất lượng', fan ngày ngày trông ngóng phim công chiếu để được ngắm 'phản ứng hóa học' của cặp đôi

Tin tức giải trí 07/03/2022 14:57

Những hình ảnh mới trong phim Soundtrack # 1 của Park Hyung Sik và Han So Hee khiến fan vô cùng phấn khích

Trailer và poster chính của Bộ phim Soundtrack#1 đã được phát hành vào ngày 7/3. Màn kết hợp đầy rung cảm của Park Hyung Sik và Han So Hee được gói ghém đầy cảm xúc khiến người xem dường như không thể rời mắt.

Trong hình, hai nhân vật chính đang ngồi cạnh nhau trước cửa hàng tiện lợi trong một đêm tuyết rơi. Lee Eun Soo trông rất vui khi cô đưa tay ra để bắt một vài bông tuyết, còn Han Sun Woo nhìn cô với ánh mắt nồng nàn. Họ ở trong quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" và cảm xúc tinh tế của họ làm tăng sự chờ đợi của khán giả cho đến ngày phim ra mắt.

Han So Hee và Park Hyung Sik cùng tạo hình quá 'chất lượng', fan ngày ngày trông ngóng phim công chiếu để được ngắm 'phản ứng hóa học' của cặp đôi - Ảnh 1

Soundtrack#1 là một "bộ phim ca nhạc" kể về một cặp đôi bạn thân khác giới đã làm bạn trong 20 năm nhưng rồi khám phá được cảm xúc thật của nhau khi họ phải ở chung một nhà trong hai tuần. Bộ phim do Kim Hee Won của Vincenzo đạo diễn. Park Hyung Sik đóng vai Han Sun Woo, một nhiếp ảnh gia đang nổi tiếng, một người đàn ông ít nói nhưng có tính cách ấm áp và chu đáo. Han So Hee hóa thân thành Lee Eun Soo, một người viết lời bài hát vui vẻ và trung thực, cô không ngần ngại trong việc nói ra suy nghĩ thật của mình.

Han So Hee và Park Hyung Sik cùng tạo hình quá 'chất lượng', fan ngày ngày trông ngóng phim công chiếu để được ngắm 'phản ứng hóa học' của cặp đôi - Ảnh 2
Han So Hee và Park Hyung Sik cùng tạo hình quá 'chất lượng', fan ngày ngày trông ngóng phim công chiếu để được ngắm 'phản ứng hóa học' của cặp đôi - Ảnh 3

Đội ngũ sản xuất của 'Soundtrack#1' cho biết, "Tác phẩm này miêu tả 'tình yêu và tình bạn' giữa hai người đã bên nhau 20 năm. Có thể nói, sự ăn ý giữa hai nhân vật chính chính là chìa khóa quan trọng nhất của bộ phim. Park Hyung Sik và Han So Hee đã tạo ra một phản ứng hóa học chân thật, hoàn hảo về mặt diễn xuất, từ nhịp thở đến hình tượng nhân vật. Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ quan tâm và chờ đợi để đón xem về chuyện tình lãng mạn cùng âm nhạc đặc biệt mà hai diễn viên sẽ tạo ra cùng với sức hấp dẫn của họ."

Han So Hee và Park Hyung Sik cùng tạo hình quá 'chất lượng', fan ngày ngày trông ngóng phim công chiếu để được ngắm 'phản ứng hóa học' của cặp đôi - Ảnh 4

Soundtrack#1 sẽ được phát hành chính thức trên Disney+ vào tháng 3 này.

Theo Maeil Business News

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Từ khóa:   Park Hyung Sik Diễn viên Han So Hee sao Hàn Quốc

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