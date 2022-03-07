Vợ sắp cưới Hyun Bin đứng đầu bảng xếp hạng về danh tiếng thương hiệu diễn viên truyền hình, vượt xa nhiều đối thủ 'nặng kí'

Theo kết quả phân tích dữ liệu lớn về danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình vào tháng 3 năm 2022, vị trí thứ nhất là Son Ye Jin, vị trí thứ 2 là Kim Tae Ri, vị trí thứ 3 là Nam Joo Hyuk.
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Mới đây, Viện Nghiên cứu Kinh doanh Hàn Quốc đã công bố bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu diễn viên phim truyền hình Hàn Quốc trong tháng 3.
Thứ hạng được xác định thông qua phân tích dữ liệu về mức độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia, tương tác và chỉ số cộng đồng của 50 diễn viên, xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phát sóng từ ngày 6.2 đến ngày 6.3.
Vào tháng 3, bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu của 10 diễn viên phim truyền hình hàng đầu là:
- Son Ye Jin
- Kim Tae Ri
- Nam Joo Hyuk
- Song Kang
- Park Min Young
- Yeon Woo Jin
- Ji Hyeon Woo
- Cha Seo Won
- Lee Se Hee
- Jeon Mi Do
Son Ye Jin - nữ chính của phim truyền hình “Tuổi 39” đài JTBC đã đứng đầu danh sách với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 6.510.613 điểm.
Các nhân vật xếp hạng cao trong phân tích từ khóa của nữ diễn viên bao gồm “Hyun Bin”, “Jeon Mi Do” và “Kim Ji Hyun”. Trong khi các cụm từ liên quan có thứ hạng cao nhất bao gồm “kết hôn”, “thông báo” và “nóng bỏng”.
Phân tích tích cực - tiêu cực của nữ diễn viên cho thấy, điểm số phản ứng tích cực là 82,89%.
Các ngôi sao "Tuổi 25, tuổi 21" của đài tvN chiếm 2 vị trí tiếp theo trong danh sách. Kim Tae Ri đứng thứ 2 trong tháng 3, với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 5.380.605. Trong khi bạn diễn của cô là Nam Joo Hyuk đứng ở vị trí thứ 3 với tổng số điểm 4.824.060.
Hai vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt thuộc về cặp đôi diễn viên chính phim "Dự báo tình yêu và thời tiết" Song Kang và Park Min Young.
Theo NewsWorks