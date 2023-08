Những show truyền hình thư giãn của Hàn Quốc: Chữa lành và sưởi ấm trái tim bạn những ngày cô đơn, lạnh lẽo

Mở ra một thời kỳ dành cho show chữa lành. Với sự bình dị, nhẹ nhàng, cuộc sống hòa mình vào thiên nhiên của ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc khiến chúng ta cũng muốn quên đi bộn bề cuộc sống. Chỉ cần được uống trà vào mỗi buổi sáng, chăn ấm nệm êm những mùa đông giá lạnh. Vậy là đã quá đủ rồi.

Ở mùa 1, khách mời của chương trình là “em gái quốc dân” IU, nữ ca sĩ solo rất nổi tiếng với giới trẻ Hàn Quốc. Sang mùa 2 khách mời chính là ca sĩ Yoona của nhóm SNSD và khách mời phụ là nam diễn viên Park Bo Gum. Khách mời sẽ có mặt tại nhà trọ Lee Hyori trong khoảng thời gian 10-15 ngày chương trình diễn ra để hoàn thành nhiệm vụ làm một… nhân viên nhà trọ dưới trướng của chủ tịch Lee Hyori và giám đốc Lee Sang Soon. Tối đến, các nhân viên sẽ về nghỉ ngơi tại một homestay gần đó và bắt đầu một ngày làm việc mới vào hôm sau.

3. Háu ăn và Râu rậm (The hungry and the hairy)

Chương trình mới nhất từ neflix, 2 người bạn Rain và Ro Hong Chul sẽ cùng đi khám phá về du lịch ẩm thực Hàn Quốc. Nội dung xoay quanh những cuộc gặp gỡ với bạn cũ, trò chuyện và ghi lại những kỷ niệm khó quên.

The Hungry And The Hairy giống như một làn gió mới, được hỗ trợ bởi đồ họa hào nhoáng và mát mẻ, điểm nổi bật trong chương trình là sự phối hợp ăn ý giữa sự sôi nổi của hai thành viên chính và dàn khách mời nổi tiếng như Lee Hyo Ri, Lee Ha Nee, Lee Sang Soon… Ngoài ra thì Jungkook – em út vàng của nhóm nhạc đình đám BTS cũng là một fan cứng của chương trình thú vị này

4. Paik's Spirit

Tháng 10/2021, chương trình Paik's Spirit với sự chủ trì của ngôi sao ẩm thực Paik Jong Won chính thức lên sóng. Qua mỗi tập, Paik Jong Won cùng khách mời trò chuyện về cuộc sống trong khi dùng bữa và uống rượu.

Nội dung của mỗi tập có thể là về sự hiểu biết và chia sẻ tường tận về văn hóa ẩm thực Hàn Quốc; về tên và nguồn gốc của một loại rượu quý tưởng chừng như có lúc bị thất truyền. Bạn rượu thường là một ngôi sao nổi tiếng, họ cùng chia sẻ những câu chuyện tâm sự về cuộc sống cũng như nghề nghiệp.

Với châm ngôn ‘Rượu giúp đưa đẩy câu chuyện’, chương trình đã hoàn toàn chinh phục khán giả với những câu chuyện chân thành, phản ứng hóa học tuyệt vời giữa dàn khách mời và người thành viên chính.

5. Quán ăn Kang (Kang's Kitchen) 1&2

Quán ăn Kang (Hangul: 신서유기 외전 강식당) là chương trình truyền hình thực tế-du lịch Hàn Quốc. Đây là phiên bản ngoại truyện của chương trình "Tân Tây du ký". Kết thúc mùa bốn Tân Tây du ký, các thành viên đã đổi phần thưởng mà họ thắng được để lấy cơ hội quay phiên bản Quán ăn Youn của chính họ. Kang Ho Dong trong vai trò bếp trưởng mới vào nghề và đón nhận thử thách lần đầu đứng bếp. Các thành viên còn lại đảm nhiệm các vai trò khác trong quán như tiếp khách, bưng bê, phục vụ, chuẩn bị nguyên liệu…