Đẹp trai như CEO Kang Tae Mu cũng có lúc bị chê giống…chim???

Chỉ mới phát sóng 2 tập nhưng Hẹn hò chốn công sở đã có vô số khoảnh khắc tấu hài giữa cặp đôi chính Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Sejeong).
- Xuất hiện nhóm nhạc toàn sao hạng A quyết tâm debut với mục tiêu 'vượt mặt' BTS
- Park Seo Joon chia sẻ về tình bạn khăng khít, ‘bất khả xâm phạm’ của hội anh em quyền lực của Kbiz - WOOGA SQUAD
Biết đối tượng xem mắt là CEO công ty mình đang làm, Shin Ha Ri một mực từ chối lời cầu hôn của anh, thậm chí còn so sánh gương mặt Tae Mu với…chim thuỷ tổ.
Ahn Hyo Seop vốn đã nổi tiếng với ngoại hình nổi bật, vào vai giám đốc Tae Mu nên hình tượng của nam diễn viên càng được chăm chút kỹ càng. Tae Mu là một người tài giỏi nhưng có phần lạnh lùng và tự luyến. Hầu hết các cô gái trong bộ phim đều trầm trồ vì vẻ ngoài điển trai của Tae Moo và cả nữ chính cũng không ngoại lệ. Thế nên phân cảnh hài hước này đã khiến khán giả 'cười lăn lộn' và đẩy kết quả tìm kiếm về 'chim thủy tổ' lên topsearch.
Người hâm mộ còn chế lại phân cảnh trong phim thành 'meme' như thế này đây.
Được biết, Chim thủy tổ (Archaeopteryx) là một chi khủng long giống chim chuyển tiếp giữa khủng long có lông và chim hiện đại.
Hiện tại 2 tập đầu tiên của Hẹn hò chốn công sở đang ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, giúp phim lọt #2 trên top trending Việt Nam chỉ xếp sau Tòa Án Vị Thành Niên. Trang Nielsen Korea cũng ghi nhận thành tích rating 6,5% của Hẹn hò chốn công sở sau khi 2 tập đầu tiên lên sóng đài KBS, vượt qua thành tích trước đó của Our Beloved Summer.
Theo AsiaToday