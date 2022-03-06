Đẹp trai như CEO Kang Tae Mu cũng có lúc bị chê giống…chim???

Chỉ mới phát sóng 2 tập nhưng Hẹn hò chốn công sở đã có vô số khoảnh khắc tấu hài giữa cặp đôi chính Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop) và Shin Ha Ri (Kim Sejeong).

Biết đối tượng xem mắt là CEO công ty mình đang làm, Shin Ha Ri một mực từ chối lời cầu hôn của anh, thậm chí còn so sánh gương mặt Tae Mu với…chim thuỷ tổ.



Ahn Hyo Seop vốn đã nổi tiếng với ngoại hình nổi bật, vào vai giám đốc Tae Mu nên hình tượng của nam diễn viên càng được chăm chút kỹ càng. Tae Mu là một người tài giỏi nhưng có phần lạnh lùng và tự luyến. Hầu hết các cô gái trong bộ phim đều trầm trồ vì vẻ ngoài điển trai của Tae Moo và cả nữ chính cũng không ngoại lệ. Thế nên phân cảnh hài hước này đã khiến khán giả 'cười lăn lộn' và đẩy kết quả tìm kiếm về 'chim thủy tổ' lên topsearch. Người hâm mộ còn chế lại phân cảnh trong phim thành 'meme' như thế này đây.

Được biết, Chim thủy tổ (Archaeopteryx) là một chi khủng long giống chim chuyển tiếp giữa khủng long có lông và chim hiện đại. Gương mặt điển trai của CEO như thế này... Lại bị so sánh với con chim như vầy... Bảo sao nam chính của chúng ta lại không tức cơ chứ Hiện tại 2 tập đầu tiên của Hẹn hò chốn công sở đang ghi nhận nhiều thành tích nổi bật, giúp phim lọt #2 trên top trending Việt Nam chỉ xếp sau Tòa Án Vị Thành Niên. Trang Nielsen Korea cũng ghi nhận thành tích rating 6,5% của Hẹn hò chốn công sở sau khi 2 tập đầu tiên lên sóng đài KBS, vượt qua thành tích trước đó của Our Beloved Summer. Theo AsiaToday

Sử dụng motif 'Hoàng tử - Lọ lem' đã cũ nhưng sao bộ phim Hẹn hò chốn công sở lại 'hot rần rần' trên MXH? Chuyện tình kiểu “hoàng tử - lọ lem” hay mô tuýp “từ sự hiểu lầm đi đến tình yêu” là dạng tình huống quen thuộc của dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hẹn hò chốn công sở lại khiến người xem khó dứt khỏi màn hình vì những chi tiết hài hước độc đáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dep-trai-nhu-ceo-kang-tae-mu-cung-co-luc-bi-che-giongchim-453634.html