Park Seo Joon chia sẻ về tình bạn khăng khít, ‘bất khả xâm phạm’ của hội anh em quyền lực của Kbiz - WOOGA SQUAD

Wooga Squad (Biệt đội Wooga) là tên gọi chỉ nhóm bạn thân 5 người nổi tiếng gồm Park Seo Joon, Choi Woo Sik, Park Hyung Sik, V (BTS) và nam ca sĩ Peakboy.

Park Seo Joon tiết lộ rằng hội bạn của anh ấy (Wooga Squad) đã giúp anh ấy thoát khỏi áp lực, căng thẳng. Park Seo Joon nói: "Họ là những người bạn rất tốt với tôi và tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở bên họ. Chúng tôi không chỉ chia sẻ những suy nghĩ và quan điểm về mọi thứ mà còn làm những công việc gần như là tương tự nhau. Và vì vậy chúng tôi có thể đưa ra lời khuyên cho nhau. Chúng tôi cũng cố gắng an ủi nhau, bởi vì những gì tôi đang trải qua có thể là điều gì đó mà những người khác có thể trải qua trong tương lai."

Trước đó, thông tin Park Seo Joon sẽ xuất hiện trong bộ phim "The Marvels" đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Việc tham gia dự án Captain Marvel 2 đánh dấu Park Seo Joon trở thành sao Hàn thứ 3 gia nhập MCU, trước đó là Kim Soo Hyun (đóng trong Avengers: Age of Ultron) và Ma Dong Seok (đóng trong Eternals). Netizen hy vọng có thể nhìn thấy một hình ảnh mới mẻ của "nam thần" xứ Hàn bên cạnh dàn diễn viên đình đám hạng A Hollywood như Brie Larson, Teyona Paris, Iman Bellanie…

Bên cạnh đó, việc một ngôi sao Hàn Quốc xuất hiện trong loạt phim nổi tiếng này cũng khơi dậy sự tò mò của netizen, liệu Park Seo Joon có thật sự phù hợp?

Theo Maeil Business News

Sử dụng motif 'Hoàng tử - Lọ lem' đã cũ nhưng sao bộ phim Hẹn hò chốn công sở lại 'hot rần rần' trên MXH? Chuyện tình kiểu “hoàng tử - lọ lem” hay mô tuýp “từ sự hiểu lầm đi đến tình yêu” là dạng tình huống quen thuộc của dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hẹn hò chốn công sở lại khiến người xem khó dứt khỏi màn hình vì những chi tiết hài hước độc đáo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/park-seo-joon-chia-se-ve-tinh-ban-khang-khit-bat-kha-xam-pham-cua-hoi-anh-em-quyen-luc-cua-kbiz-wooga-squad-453626.html