Knet tức giận trước câu hỏi 'kém duyên' tại lễ trao giải SAG AWARDS dành cho tài tử Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon

Tin tức giải trí 01/03/2022 12:13

Vào ngày 27/2, Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon đã dành thời gian trả lời câu hỏi của phóng viên sau khi nhận được giải "Nam/Nữ chính xuất sắc trong phim truyền hình" ở SAG Awards lần thứ 28.

Một phóng viên đến từ tờ Access Hollywood đã hỏi 2 diễn viên: "Hai bạn đã giành chiến thắng ở lễ trao giải SAG. Các bạn sẽ nhớ điều gì nhất về thời còn vô danh trước kia?".

Lee Jung Jae đã mỉm cười và không nói gì trước câu hỏi đó, còn Jung Ho Yeon thì trả lời rằng: "Nothing (Không gì cả)."

Tuy nhiên, cư dân mạng Hàn cho rằng đây là câu hỏi vô cùng khiếm nhã và phóng viên đã không có sự tìm hiểu trước khi hỏi, vì Lee Jung Jae đã sớm gặt hái được nhiều thành công ngay từ khi mới ra mắt và là diễn viên hàng đầu Hàn Quốc. Còn Jung Ho Yeon đã là người mẫu nổi tiếng trước khi lấn sân sang diễn xuất, từng sải bước trên nhiều sàn diễn quốc tế cho những thương hiệu cao cấp bậc nhất.

Trước đó, sau khi vang danh toàn thế giới với "Squid Game", Lee Jung Jae cũng từng gặp phải trường hợp tương tự với câu hỏi của 1 phóng viên người Mỹ: "Tôi dám chắc rằng bây giờ bạn không thể ra khỏi nhà mà không bị ai nhận ra. Sự thay đổi lớn nhất trong cuộc đời bạn từ trước và sau khi "Squid Game" ra đời là gì?". Nam tài tử đã đáp lại rất khéo léo: "Sự thay đổi lớn nhất là tôi đã được mọi người nhận ra ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở Mỹ".

Knet tức giận trước câu hỏi 'kém duyên' tại lễ trao giải SAG AWARDS dành cho tài tử Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon - Ảnh 1

Đây không phải là lần đầu tiên truyền thông nước ngoài đối xử khiếm nhã với các diễn viên Hàn Quốc.

Vào tháng 11 năm ngoái, phóng viên truyền hình NBC Extra đã coi Lee Jung Jae như một ngôi sao mới nổi. Còn tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 năm 2021, một phóng viên đã hỏi Youn Yuh Jung, người đã giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim 'Minari' (tựa Việt Khát vọng đổi đời):

Một phóng viên đã đặt câu hỏi trong màn phỏng vấn sau khi bà thắng giải như sau: "Tôi thấy bà và Brad Pitt đã trò chuyện với nhau trước đó, hai người đã nói những gì và Brad Pitt có mùi như nào vậy?".

Knet tức giận trước câu hỏi 'kém duyên' tại lễ trao giải SAG AWARDS dành cho tài tử Lee Jung Jae và Jung Ho Yeon - Ảnh 2

Bà Youn Yuh Jung tự tin đáp trả: "Tôi không ngửi cậu ấy, tôi đâu phải là chó". Dù bà vừa cười vừa trả lời nhưng khán giả cho rằng đây là một câu hỏi thô lỗ, ngu ngốc và vô cùng kém duyên đến từ vị phóng viên này. Kéo theo đó là vô số lời chỉ trích trên twitter và các trang mạng xã hội khác.

Theo Chosun

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