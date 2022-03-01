Kim Se Jeong - cô ca sĩ 'gây bão' với thần thái diễn viên 'không đùa được đâu', hứa hẹn trở thành nữ thần thế hệ mới trong làng phim Hàn

Cô nàng Kim Se Jeong theo đuổi hình tượng một nữ idol “đa-zi-năng” khi tham gia nhiều hoạt động và dự án đa dạng, trong đó có thể tới chương trình tạp kĩ của Netflix The Culosystem is You, diễn xuất trong phim School 2017 hay hát nhạc phim cho bộ phim kinh phí khổng lồ Quý ngài Ánh dương (Mr. Sunshine).

Kim Se Jeong hoạt động với I.O.I đến ngày 29/01/2017 thì nhóm tan rã, trong thời gian đó cùng với nhóm cô gặt hái được nhiều thành công. Sau đó, Kim Se Jeong tiếp tục hoạt động với nhóm nhạc Gugudan của công ty chủ quản. Tuy nhiên, Gugudan không thể nổi tiếng như kỳ vọng, xuống sức dần và cuối cùng tan rã vào cuối năm 2020.

Gần đây, cô đang tham gia diễn xuất trong bộ phim Hẹn hò chốn công sở (tên tiếng Anh: Business Proposal, tên tiếng Hàn: 사내 맞선) của đài SBS. Bộ phim gây bão với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ xinh đẹp, tài năng: Ahn Hyo Seop, Kim Sejeong, Seo In Ah và Kim Min Kyu.

Kim Se Jeong đã gây chú ý khi đóng vai chính trong bộ phim Hàn có rating cao bậc nhất hiện nay trên Netflix, Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì (The Uncanny Counter). Bộ phim đã trở thành cú nổ lớn và khẳng định khả năng diễn xuất của Kim Se Jeong.

Hẹn Hò Chốn Công Sở kể về cô nàng Shin Ha Ri (Kim Se Jeong thủ vai), cô nàng độc thân và làm nhà nghiên cứu thực phẩm bình thường tại một công ty. Cô có cậu bạn thân và cũng là người đã đem lòng yêu đơn phương nhiều năm, nhưng giờ đây cậu ấy lại có người yêu. Sau đó Shin Ha Ri được cô bạn Jin Young Seo (Seol In Ah đóng) yêu cầu thay cô ấy gặp buổi hẹn hò và nhận một số tiền lớn.

Dù chần chừ nhưng Shin Ha Ri cũng chấp nhận và đi đến buổi hẹn hò, tại đây cô cực kỳ sốc khi thấy đối phương chính là anh chàng Kang Tae Mu (Ahn Hyo Seop đảm nhận), giám đốc điều hành của công ty cô đang làm.

Kang Tae Mu vốn là người yêu công việc và chưa sẵn sàng cho việc hẹn hò nhưng anh luôn bị người ông của mình hối thúc đến mức sắp xếp buổi xem mắt. Điều này vô tình khiến Kang Tae Mu cảm thấy bực bội và anh quyết định sẽ kết hôn với cô gái mà anh sẽ gặp tại buổi hẹn hò và cô gái đó không ai khác chính là Shin Ha Ri. Chuyện tình hài hước của cả hai bắt đầu từ đây.

Màn kết hợp của Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong được khán giả mong đợi sẽ trở thành cặp đôi có chemistry ngọt ngào trong đầu năm 2022.

Theo Chosun