Kim Se Jeong - cô ca sĩ 'gây bão' với thần thái diễn viên 'không đùa được đâu', hứa hẹn trở thành nữ thần thế hệ mới trong làng phim Hàn

Kim Se Jeong hoạt động với I.O.I đến ngày 29/01/2017 thì nhóm tan rã, trong thời gian đó cùng với nhóm cô gặt hái được nhiều thành công. Sau đó, Kim Se Jeong tiếp tục hoạt động với nhóm nhạc Gugudan của công ty chủ quản. Tuy nhiên, Gugudan không thể nổi tiếng như kỳ vọng, xuống sức dần và cuối cùng tan rã vào cuối năm 2020.

Cô nàng Kim Se Jeong theo đuổi hình tượng một nữ idol “đa-zi-năng” khi tham gia nhiều hoạt động và dự án đa dạng, trong đó có thể tới chương trình tạp kĩ của Netflix The Culosystem is You, diễn xuất trong phim School 2017 hay hát nhạc phim cho bộ phim kinh phí khổng lồ Quý ngài Ánh dương (Mr. Sunshine).