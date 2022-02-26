Nhà sáng lập SM Entertainment Lee Soo Man được bổ nhiệm làm giáo sư cấp cao tại đại học hàng đầu Hàn Quốc - KAIST

Tin tức giải trí 26/02/2022 16:20

Nhà sản xuất điều hành SM Entertainment Lee Soo Man được bổ nhiệm làm giáo sư thỉnh giảng tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST). Theo đó, ông sẽ bắt đầu làm việc với với tư cách là giáo sư cao cấp tại trường kể từ ngày 1/3.

Lee Soo Man đã theo học chuyên ngành khoa học máy tính tại Trường Cao học Northridge của Đại học Bang California, hiện tại sẽ giảng dạy tại Khoa Khoa học Máy tính của KAIST.

Nhà sáng lập SM Entertainment Lee Soo Man được bổ nhiệm làm giáo sư cấp cao tại đại học hàng đầu Hàn Quốc - KAIST - Ảnh 1

Nhà sản xuất điều hành Lee Soo Man cho biết, “Tôi rất biết ơn vì có cơ hội gặp gỡ các sinh viên với tư cách là giáo sư tại KAIST, nơi khai sinh ra khoa học và công nghệ Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để dẫn đầu”.

Chủ tịch Lee Kwang Hyung của KAIST cho biết, "Khả năng giải phóng trí tưởng tượng vô hạn trong metaverse là một yếu tố cần thiết để thích ứng với một kỷ nguyên mới. Tôi hy vọng tôi có thể truyền cảm hứng cho các bạn."

Tháng 6/2021, SM đã ký kết thảo thuận với KAIST để nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, các dự án chung liên quan đến sản xuất kỹ thuật số và nghiên cứu học thuật chung liên quan đến công nghệ văn hóa. Ngoài ra, hai bên hiện đang theo đuổi kế hoạch cùng nhau thành lập Trung tâm Nghiên cứu Metaverse.

Nhà sáng lập SM Entertainment Lee Soo Man được bổ nhiệm làm giáo sư cấp cao tại đại học hàng đầu Hàn Quốc - KAIST - Ảnh 2

Được biết, KAIST là Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc là một trường đại học định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng đầu và danh tiếng nhất của Hàn Quốc cũng như châu Á và thế giới. 

Theo Maeil Business News

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