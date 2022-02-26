Người ba thân yêu của Choi Taek trong 'Reply 1988' sốc vì nặng 97kg, nhận kết quả béo phì sau kì kiểm tra sức khỏe

Giải trí 26/02/2022 08:00

Nam diễn viên Choi Moo Seong với vai diễn bố của Taek vô cùng quen thuộc với fan phim Hàn trong bộ phim 'Reply 1988', tuyên bố rằng anh đã bị sốc sau khi kiểm tra sức khỏe gần đây.

Choi Moo Seong được thông báo rằng sức khỏe của anh suy giảm đến mức phải dùng thuốc điều trị cao huyết áp và tăng lipid máu. Ngoài ra, anh còn được chẩn đoán mắc chứng xơ cứng động mạch, gan nhiễm mỡ từ trung bình đến nặng và tiểu đường ở mức độ cần điều trị bằng thuốc. Đáp lại, chuyên gia đã tiến hành kiểm tra sức khỏe của diễn viên đã cho biết: "Do anh bị thừa cân và nặng hơn mức cân nặng phù hợp nên các bệnh tương ứng với hội chứng chuyển hóa sẽ dễ dàng bị mắc phải."

Người ba thân yêu của Choi Taek trong 'Reply 1988' sốc vì nặng 97kg, nhận kết quả béo phì sau kì kiểm tra sức khỏe - Ảnh 1

Vốn dĩ anh có cơ địa khó tăng cân, nhưng gần đây anh đã tăng cân lên 97kg. Anh nói: “Tôi từng rất gầy, nặng 59kg, nhưng tôi bắt đầu tăng cân khi bước qua tuổi 30. Anh thú nhận: “Tôi dồn nhiều trọng lượng vào phần trên cơ thể nên cơ chân của tôi kém đi.

Giáo sư Park thuộc Trung tâm Béo phì Đại học Quốc gia Seoul, người đã có kinh nghiệm theo dõi các bệnh nhân béo phì nặng trong 12 năm đã nói: “Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy xác suất một người trưởng thành béo phì sống sót đến 65 tuổi chỉ bằng một phần ba so với một người trưởng thành có cân nặng bình thường."

Theo Chosun

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