Nam diễn viên Park Seo Joon dương tính với COVID-19, đã tự cách li từ ngày 18/02

Công ty quản lý Awesome Entertainment thông báo Park Seo Joon nhận kết quả PCR dương tính vào ngày 19/2.
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Phía Park Seo Joon cho biết: "Park Seo Joon đã ngừng tất cả các lịch trình từ ngày 18 và đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tự cách ly và điều trị theo hướng dẫn phòng dịch".
Được biết Park Seo Joon đã hoàn thành 3 vaccine, hiện không có triệu chứng nào đặc biệt trong giai đoạn phục hồi.
Mặt khác, trong năm nay Park Seo Joon sẽ tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh như Concrete Utopia, Dream và phim truyền hình Kyungsung Creature.
Theo Chosun