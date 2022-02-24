Nam diễn viên Park Seo Joon dương tính với COVID-19, đã tự cách li từ ngày 18/02

Sao quốc tế 24/02/2022 11:18

Công ty quản lý Awesome Entertainment thông báo Park Seo Joon nhận kết quả PCR dương tính vào ngày 19/2. 

Phía Park Seo Joon cho biết: "Park Seo Joon đã ngừng tất cả các lịch trình từ ngày 18 và đang thực hiện các biện pháp cần thiết để tự cách ly và điều trị theo hướng dẫn phòng dịch".

Được biết Park Seo Joon đã hoàn thành 3 vaccine, hiện không có triệu chứng nào đặc biệt trong giai đoạn phục hồi.

Nam diễn viên Park Seo Joon dương tính với COVID-19, đã tự cách li từ ngày 18/02 - Ảnh 1

Mặt khác, trong năm nay Park Seo Joon sẽ tham gia diễn xuất trong các bộ phim điện ảnh như Concrete Utopia, Dream và phim truyền hình Kyungsung Creature.

Nam diễn viên Park Seo Joon dương tính với COVID-19, đã tự cách li từ ngày 18/02 - Ảnh 2

Concrete Utopia là một bộ phim kinh dị thảm họa sắp ra mắt có sự tham gia của Lee Byung Hun, Park Seo Joon và Park Bo Young.

 Theo Chosun

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