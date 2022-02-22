DJ Soda khoe dáng chữ S với chiếc váy hở táo bạo khiến người xem không thể rời mắt

Sao quốc tế 22/02/2022 13:58

Mới đây, nữ DJ Hàn Quốc tên là Soda thu hút sự chú ý trên mạng xã hội vì tấm ảnh trên Instagram của mình với caption "Chúc ngủ ngon~".

Trong bức ảnh được đăng tải, DJ Soda đang thả dáng với khung cảnh ban đêm lộng lẫy của thành phố Los Angeles.

DJ Soda khoe dáng chữ S với chiếc váy hở táo bạo khiến người xem không thể rời mắt - Ảnh 1

DJ Soda chụp trong chuyến lưu diễn tại Mỹ tạo dáng trong bộ váy hở hang táo bạo

Fan hâm mộ được ngắm nhìn thân hình chữ S của DJ Soda với thiết kế xẻ tà để lộ vòng eo nóng bỏng.

Tour diễn tại Mỹ của DJ Soda đang được tổ chức tại 11 thành phố, bắt đầu từ ngày 7 tháng trước. Cô nàng đã kết thúc buổi biểu diễn của mình tại Vancouver, Canada vào ngày 28 tháng 1.

DJ Soda tên thật là Hwang So Hee sinh năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Người đẹp là một trong số những DJ nổi tiếng ở xứ sở kim chi và cũng là gương mặt "hot" trên mạng xã hội. Sở hữu tài khoản Instagram có 4.1 triệu người theo dõi, không lấy làm ngạc nhiên khi những gì cô đăng tải đều nhận được không ít sự quan tâm.

Theo Maeil Business News

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc body sao Hàn dj soda

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