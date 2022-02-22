Quyên góp 50 triệu won trong ngày sinh nhật, Park Bo Young chứng minh nhân cách vàng trong làng giải trí xứ sở Kim Chi

'Cô nàng mạnh mẽ' Park Bo Young đã quyên góp 50 triệu won vào ngày sinh nhật tuổi 32 của mình để giúp đỡ trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp. Hành động của nữ diễn viên khiến người hâm mộ càng thêm yêu mến cô.

Park Bo Young đã quyên góp 50 triệu won cho Tổ chức Phi chính phủ Hợp tác Phát triển Quốc tế G-Foundation vào ngày 12. Số tiền quyên góp sẽ được dùng để hỗ trợ băng vệ sinh cho phụ nữ và thanh niên thuộc các gia đình có thu nhập thấp ở Hàn Quốc.

Park Bo Young là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu nổi tiếng người Hàn Quốc, cô được các khán giả biết đến nhiều hơn sau khi tham gia phim điện ảnh Ông ngoại tuổi 30. Với vóc người nhỏ nhắn cùng gương mặt thanh tú, trẻ trung, Park Bo Young được công chúng mệnh danh là "Biểu tượng đáng yêu" của Hàn Quốc.

Kể từ khi ra mắt, Park Bo Young liên tục tạo được ảnh hưởng tích cực. Vào tháng 3 năm ngoái, nữ diễn viên đã quyên góp 30 triệu won cho tổ chức phi chính phủ phát triển và cứu trợ quốc tế Good Neighbors. Số tiền quyên góp nhằm hỗ trợ các sản phẩm vệ sinh cho các cô gái từ các gia đình thu nhập thấp ở Hàn Quốc. Vào tháng 8 năm ngoái, cô đã đóng góp 100.000 chiếc mặt nạ và được chuyển đến Sở cứu hỏa tỉnh Gyeongsang Bắc thông qua Hiệp hội cứu trợ thảm họa quốc gia Hope Bridge.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyen-gop-50-trieu-won-trong-ngay-sinh-nhat-park-bo-young-chung-minh-nhan-cach-vang-trong-lang-giai-tri-xu-so-kim-chi-451330.html