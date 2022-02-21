"Em trai quốc dân" Yoo Seung Ho ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment

Sao quốc tế 21/02/2022 11:10

Nam diễn viên Yoo Seung-ho dự kiến sẽ chuyển đến YG Entertainment, về chung nhà với các diễn viên đình đám như Kang Dong Won, Lee Sung Kyung, Jang Ki Yong, Jisoo,...

Hôm nay (21/2/2022), YG Entertainment đưa ra thông báo, "Chúng tôi đang tích cực thảo luận về hợp đồng độc quyền với Yoo Seung Ho."

Trước khi hết hạn hợp đồng vào giữa tháng 2 với Story J Company, Yoo Seung Ho đã quyết định không gia hạn hợp đồng nữa. Kể từ đó, có tin cho rằng Yoo Seung Ho đang cùng thảo luận với công ty giải trí đình đám xứ Hàn YG Entertainment về hợp đồng độc quyền.

'Em trai quốc dân' Yoo Seung Ho ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment - Ảnh 1

Diễn viên Yoo Seung Ho ra mắt với vai trò một diễn viên nhí triển vọng vào năm 2000. Tài năng của Yoo Seung Ho sớm được khán giả và giới chuyên môn công nhận. Nhờ kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, cộng thêm ngoại hình điển trai, “em trai quốc dân” ngày càng được khán giả yêu mến.

'Em trai quốc dân' Yoo Seung Ho ký hợp đồng độc quyền với YG Entertainment - Ảnh 2

Yoo Seung-ho hiện tại đang đảm nhận vai nam chính trong bộ phim truyền hình của đài KBS ‘Hoa nở nhớ trăng'. Bộ phim nói về tình yêu và khát vọng của con người trong thời kì nghiêm ngặt nhất triều Joseon. Yoo Seung-ho vai Nam Young - một thanh tra nhiệt tình và tốt bụng của, người rời quê hương của mình để đạt được danh tiếng ở Hanyang và khôi phục danh dự của gia đình mình. 

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Từ khóa:   sao Hàn Quốc diễn viên Hàn Yoo Seung-ho

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