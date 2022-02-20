Phim mới của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn chưa lên sóng đã bị tố đạo nhái siêu phẩm Hàn Quốc

Sao quốc tế 20/02/2022 21:13

Bộ phim Thượng thực về tài ẩm thực cung đình thời nhà Minh đang vấp phải làn sóng chỉ trích trước thềm lên sóng. 

Ngày 22/2 tới đây, tác phẩm truyền hình Thượng thực do Vu Chính chỉ đạo sản xuất sẽ chính thức ra mắt trên sóng đài Hồ Nam. Đây được xem là một trong những dự án được kỳ vọng nhất năm 2022 của màn ảnh Hoa ngữ.

Phim mới của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn chưa lên sóng đã bị tố đạo nhái siêu phẩm Hàn Quốc - Ảnh 1

Được mong chờ là vậy, thế nhưng mới đây Thượng thực lại vấp phải làn sóng chỉ trích từ một bộ phận netizen Hàn. Đa số ý kiến cho rằng nội dung phim được sao chép ý tưởng từ Nàng Dae Jang Geum của xứ sở kim chi ra mắt từ năm 2003, đặc biệt là phần trang phục cung nữ. Thậm chí, có người hài hước ví von Thượng thực như "phiên bản thời nhà Minh của Nàng Dae Jang Geum”. 

Phim mới của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn chưa lên sóng đã bị tố đạo nhái siêu phẩm Hàn Quốc - Ảnh 2

Bộ phim Nàng Dae Jang Geum do Hàn Quốc sản xuất từ năm 2003, phát sóng trên đài MBC năm 2004 do đạo diễn Lee Byung Hoon chỉ đạo. Nội dung phim kể về nàng Dae Jang Geum, từ một cô gái mồ côi làm việc trong khu bếp của hoàng gia đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu để trở thành ngự y nữ đầu tiên cho đức vua. Cô đã tìm ra những công thức nấu ăn bí truyền trong ẩm thực Joseon và những phương thuốc chữa bệnh cho nhà vua và vương tộc. Giữa thời cuộc tuân thủ Nho giáo, coi nhẹ vai trò của phụ nữ, nhưng nàng Dae Jang Geum đã khẳng định được vị trí của mình.

Phim mới của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn chưa lên sóng đã bị tố đạo nhái siêu phẩm Hàn Quốc - Ảnh 3

Đào lại những bình luận của cộng đồng mạng từ khi bộ phim Thượng Thực công bố tin tức sản xuất, đã có người cho rằng “đây giống như bản remake của Nàng Dae Jang Geum”… Có một điều đáng quan ngại hơn nữa là Vu Chính là người cầm cân nảy mực cho bộ phim. Mà Vu Chính xưa nay “có tiếng thơm” trong giới làm phim Hoa Ngữ là chuyên gia “xào nấu” cốt truyện của nhà khác, đơn cử như: Cung Tỏa Tâm Ngọc (Dương Mịch – Phùng Thiệu Phong) đạo nhái cốt truyện Bộ Bộ Kinh Tâm (Lưu Thi Thi – Ngô Kỳ Long), Diên Hi Công Lược (Nhiếp Viễn – Ngô Cẩn Ngôn – Tần Lam – Xa Thi Mạn – Hứa Khải) đạo nhái ý tưởng Hậu Cung Như Ý Truyện (Châu Tấn – Hoắc Kiến Hoa)…

Phim mới của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn chưa lên sóng đã bị tố đạo nhái siêu phẩm Hàn Quốc - Ảnh 4

Mặc dù có không ít netizen Trung thừa nhận rằng có nhận ra điểm tương đồng giữa hai tác phẩm, nhưng họ ngay lập tức bị các blogger có tiếng phản bác, cho rằng nước bạn đã cố tình ăn cắp yếu tố văn hóa từ nước mình.

Thượng thực thuộc thể loại phim cổ trang, mỹ thực, cung đình, bao gồm 50 tập. Bộ phim chủ yếu xoay quanh về thời kỳ Vĩnh Lạc của triều đại nhà Minh, tiểu nữ Diêu Tử Khâm (do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai) vào cung và được chọn làm người hầu của Sở Thượng Thực. Cô lớn lên trong thâm cung, kiên quyết theo đuổi các kỹ năng ẩm thực của Trung Quốc.

Phim mới của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn chưa lên sóng đã bị tố đạo nhái siêu phẩm Hàn Quốc - Ảnh 5

Quá trình ghi hình được kết thúc từ năm 2020 nhưng phải mất hơn một năm để ê-kíp xin được giấy phép phát sóng. Thượng thực cũng đánh dấu màn tái xuất của bộ ba Vu Chính – Ngô Cẩn Ngôn – Hứa Khải, những cái tên đã vang danh khắp châu Á kể từ sau Diên hi công lược.

Phim mới của Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn chưa lên sóng đã bị tố đạo nhái siêu phẩm Hàn Quốc - Ảnh 6

Nếu như chuyện tình của Phú Sát Phó Hằng và Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược đầy ngược tâm, gây nhiều tiếc nuối thì sự trở lại với Thượng thực được kỳ vọng sẽ mang đến một cái kết hạnh phúc viên mãn cho cặp đôi này. 

'Thượng thực' của Hứa Khải và Cẩn Ngôn tung trailer chính thức: Viết tiếp cuộc tình dang dở trong 'Diên Hi Công Lược'

'Thượng thực' của Hứa Khải và Cẩn Ngôn tung trailer chính thức: Viết tiếp cuộc tình dang dở trong 'Diên Hi Công Lược'

'Thượng thực' do Ngô Cẩn Ngôn và Hứa Khải đóng chính đã tung trailer chính thức khiến dân tình phấn khích.

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