Hé lộ tạo hình 'đẹp động lòng người' của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát trong 'Tuyết Ưng Lĩnh Chủ'

Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát hiện đang ở trên phim trường để thực hiện các cảnh quay còn lại cho dự án phim "Tuyết ưng lĩnh chủ".

Mới đây, loạt ảnh bị rò rỉ mới đây trong bộ phim "Tuyết Ưng lĩnh chủ", Hứa Khải xuất hiện cực ngầu cùng trang phục cổ trang đẹp mắt. Nói về nhan sắc, nam diễn viên đang là 1 trong những Tiểu Sinh thế hệ mới được săn đón bậc nhất. Ngồi cạnh Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát cũng thu hút sự quan tâm chẳng hề kém cạnh. Tạo hình mỹ nữ cổ trang của mỹ nhân này khá đẹp mắt, tuy nhiên vì hơi gầy nên ngực của nữ diễn viên gần như "mất hút". Tuy tạo hình hai nhân vật chính được khen ngợi nhưng về khâu diễn xuất được xem là mối lo ngại vì trước đó, cả hai từng gây tranh cãi vì phong độ thất thường.

Với tạo hình đẹp, khán giả càng kì vọng hơn vào diễn xuất hợp ý của cặp đôi này - Ảnh: Internet Trước đó, đoàn làm phim đã chính thức giới thiệu nhân vật. Trong đó có sự xuất hiện của dàn diễn viên: Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát, Bạch Chú, Lục Đình Ngọc, Trịnh Khải, Tống Hân Nhiễm, Lưu Tử Thuỵ gây chú ý. Về phần nhìn, khán giả khá hài lòng. Đặc biệt, ngoại hình của bộ đôi diễn viên chính là Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát được nhận xét phù hợp với nhân vật. "Tuyết Ưng lĩnh chủ" là một trong những dự án cấp S+ của Tencent, khai máy từ ngày 25/10 vừa qua tại Hoành Điếm, thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn, được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị.

Bộ phim là câu chuyện kể về Đông Bá Tuyết Ưng (do Hứa Khải thủ vai) - một thiếu niên có dòng máu Thái Cổ, có hoàn cảnh đơn côi sống nương tựa cùng em trai vì cha mất sớm, mẹ lại bị bắt giam. Trong hành trình tu luyện, Tuyết Ưng đã gặp được Du Tĩnh Thu (do Cổ Lực Na Trát thủ vai) - hậu duệ của Thần Tộc hay còn được gọi dưới tên Huyền Nữ Điện Hạ, khí chất thanh tao, xinh đẹp mỹ miều, tính cách có phần lạnh lùng và cố chấp. Cả 2 cùng trải qua nhiều cửa ải sinh tử, mang lòng yêu nhau, kết thành phu thê, mở ra hành trình chiến đấu với Ma Tộc, thực hiện sứ mệnh bảo vệ Hạ Tộc. Sau cùng, Tuyết Ưng đã trở thành đỉnh cao Tuyết Ưng lĩnh chủ.

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