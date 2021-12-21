Những bộ phim Hoa ngữ đạt giải 'rác' của năm 2021: Ngô Cẩn Ngôn - Lâm Canh Tân đổ lỗi cho nhau, Hứa Khải dính đạn vì phim 'báng bổ' eSports

Sao quốc tế 21/12/2021 16:06

Lễ trao giải phim "rác" Nùi giẻ vàng 2021 đã trở lại nhầm "vinh danh" những bộ phim tệ nhất làng phim Hoa ngữ trong năm vừa qua.

Đây là năm thứ 2 mà Lễ trao giải Nùi giẻ vàng do QQ và Tencent hợp tác sản xuất đã trở lại sau thành công của năm 2020. Với hàng loạt phim Hoa ngữ "bom tấn" đã ra mắt vào năm vừa qua, Nùi giẻ vàng 2021 sẽ đem đến cho khán giả những cái tên "danh giá" nhất.

Phim "ảo ma Canada" nhất

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Lập Trình Viên Đáng Yêu được đánh giá là 'đánh đố võng mạc người xem'

Hạng mục đầu tiên của Nùi giẻ vàng năm nay đã gọi tên Lập Trình Viên Đáng Yêu. Với điểm số thấp nhất 2021 trên Douban, bộ phim này được đánh giá là "đánh đố võng mạc người xem" cùng những chi tiết như màn giả trai vô cùng "thật trân" của nữ chính, nam chính Chiêu Lâm thì chỉ có duy nhất một biểu cảm là buồn ngủ xuyên suốt bộ phim. Cùng với đó là hàng loạt những phân đoạn hài nhảm, cặp đôi chính không có nổi một tí phản ứng hóa học nào khi đóng chung cả.

Phim có pha "bẻ lái" sốc nhất với tình tiết "cẩu huyết" nhất năm 2021

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Dự án Tinh Thần Đại Hải của đài Hồ Nam không hợp lòng đa phần các khán giả trẻ

Dự án Tinh Thần Đại Hải của đài Hồ Nam không hợp lòng đa phần các khán giả trẻ. Truyện tình cảm của đôi nam nữ chính có quá nhiều tình tiết lố lăng, dư thừa và lãng nhách. thậm chí, mô típ "Mary Sue (ưu ái nữ chính đến phi lý) cũng khiến cho ai xem phim cũng cảm thấy khó chịu.

Phim thần tượng khiến người xem "tụt mood" nhất

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Màn kết hợp của Hứa Khải và Trình Tiêu trong dự án Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp chỉ để lại trong lòng khán giả một thứ đó chính là 'nhan sắc'

Màn kết hợp của Hứa Khải và Trình Tiêu trong dự án Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp chỉ để lại trong lòng khán giả một thứ đó chính là "nhan sắc". Quả thật ngoài visual không phải bàn cãi của hai diễn viên chính thì bộ phim này không còn gì ngoài những lùm xùm cả. Kể từ khi mới lên sóng, Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp đã chịu nhiều chỉ trích vì các tình huống "báng bổ" thể thao điện tử, sai sự thật, xuyên tạc lịch sử eSports.

Phim ngôn tình tệ hại nhất

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Cả Lâm Canh Tân và Ngô Cẩn Ngôn đều âm thầm đổ lỗi cho nhau khi phim bị chê dở

Kể từ sau Diên Hi Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn cũng chẳng sáng được lần hai. Với bộ phim Nữ Hoàng Mặc Cả Của Tôi mà nữ diễn viên đóng chính cùng Lâm Canh Tân, người xem đã phải lắc đầu ngao ngán khi kịch bản thì cũ xì, nhạt nhẽo mà diễn xuất của cả nam nữ chính đều không có gì đáng xem. Ngoài ra, cả hai ngôi sao Lâm Canh Tân và Ngô Cẩn Ngôn đều âm thầm đổ lỗi cho nhau khi phim bị chê dở, vô tình đem bản thân thành trò cười cho thiên hạ.

Phim võ hiệp "lừa tình" nhất

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Thiên Long Bát Bộ 2021 được đánh giá là 'nỗi nhục' cho cả thương hiệu phim

Thiên Long Bát Bộ 2021 được đánh giá là "nỗi nhục" cho cả thương hiệu phim. Kể từ khi ra mắt, các fan kiếm hiệp Kim Dung đều đồng loạt "ném đá" bộ phim vì có quá nhiều tình tiết kém duyên cùng với việc không còn coi trọng những tình tiết võ thuật như các phiên bản trước nữa khiến bộ phim thành mỗi cú trượt dài. Ngoài ra, Đoàn Dự của Bạch Chú còn hết sức yếu đuối và nhu nhược, thậm chí khi gặp được "thần tiên tỷ tỷ" còn... tè cả ra quần.

Phim khiến khán giả "cay mắt" nhất

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Diễn xuất của Kim Hạn trong cảnh khóc khiến khán giả 'khó thở' hơn là xúc động

Chốt sổ Nùi giẻ vàng 2021 chính là dự án được mong đợi nhất của Bành Tiểu Nhiễm sau siêu phẩm Đông Cung. Tưởng chừng như sẽ là một "cú nổ lớn" nhưng Quân Cửu Linh lại có một điểm trừ to đùng là nam chính tệ nhất 2021 do Kim Hạn thủ vai. Chưa bàn đến diễn xuất, tạo hình cùng những đoạn cắt từ phim cũng đủ khiến khán giả không muốn xem dù chỉ là một tập.

Ảnh: Internet

Những bộ phim Hoa ngữ 'dở' nhất năm 2021: Hứa Khải và Cúc Tịnh Y chạy đâu cho thoát

Những bộ phim Hoa ngữ 'dở' nhất năm 2021: Hứa Khải và Cúc Tịnh Y chạy đâu cho thoát

Danh sách các phim Hoa ngữ dở nhất năm nay có tên Cúc Tịnh Y cũng là một điều tất yếu khi những bộ phim có sự góp mặt của cô đều thất bại ê chề.

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