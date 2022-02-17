Hứa Khải ôm hôn Dương Mịch cực bạo trong phim mới nhưng tư thế khiến nhiều người phải đỏ mặt

Cụ thể, có những cảnh Hứa Khải vòng tay ôm lấy Dương Mịch từ đằng sau rồi bế thốc đặt cô nàng lên bàn. Cả hai đã có một màn ôm hôn ở tư thế khá nhạy cảm.

Mới đây, cư dân mạng được phen quắn quéo trước loạt hình ảnh ôm ấp cực táo bạo của cặp đôi chính Dương Mịch - Hứa Khải. Được biết, đây là một trong những cảnh quay trong dự án mà cả 2 đang cùng hợp tác trong năm nay Định Luật Tình Yêu 80/20.

Không dừng lại ở đó, Hứa Khải thậm chí còn chẳng ngại ôm hôn Dương Mịch trên ghế sofa. Tuy cách biệt đến 9 tuổi nhưng quả thực cảnh tình cảm, hôn môi của Dương Mịch - Hứa Khải diễn ra khá ngọt. Những phân cảnh này khiến người xem phải bỏng mắt.

Định luật 80/20 của tình yêu" được nhiều người đánh giá là rất ổn về phần sắc khi sở hữu hai ngôi sao có visual tuyệt mỹ là Dương Mịch và Hứa Khải. Tuy nhiên vẫn chưa nói được điều gì khi phim được làm theo mô-típ cũ, thậm chí còn được nhận xét là lỗi thời nên gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả còn lên tiếng cho rằng Dương Mịch một lần nữa chọn không đúng vai, vì kiểu vai như vậy cô đã thể hiện trước đó trong dự án Người Đàm phán nhưng cũng không mấy thành công.

Định Luật 80/20 Của Tình Yêu" được coi là một trong những dự án hot nhất của Đằng Tấn thời điểm hiện tại. Trong phim, Dương Mịch vào vai Tần Thi - nữ luật sự độc thân có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ nhưng lại bị cha mẹ liên tục giục cưới. Cô gặp Dương Hoa (do Hứa Khải thủ vai), một chàng trai cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Để qua mặt gia đình, hai người giả vờ kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp. Trong lúc bố mẹ hai bên dần phát hiện ra điểm không hợp lý trong cuộc hôn nhân này, đồng thời bạn trai cũ của Tần Thi trở về thì tình yêu của Tần Thi và Dương Hoa lại nảy sinh, họ vướng vào lưới tình thật sự chứ không còn chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ.