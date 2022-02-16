Tin tức dưa Cbiz ngày 16/2: Dương Mịch tiếp xúc phim mới, Trần Phi Vũ rất nghe lời mẹ

Sao quốc tế 16/02/2022 15:35

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (16/2) được các blogger tung ra khiến cư dân mạng nhốn nháo.

1. Đỉnh lưu nữ, lúc đang có nhiệt sau khi phim chiếu nhận một kịch bản, nam chính muốn cùng nàng hợp tác, đương nhiên sau này sẽ buộc chặt marketing một khoảng thời gian, kết quả nữ tinh chướng mắt nam chính, cảm thấy anh ta địa vị thấp, nhân khí thấp, hiện tại nam chính phát hỏa đoàn đội nữ tinh đi tìm nam chính nói chuyện hợp tác.

2. Nam tinh ngón tay ngắn và thanh thuần nữ tinh quay lại, hai người còn cùng đi Tam Á bí mật hẹn hò.

3. Trần Ngọc Kỳ gần đây chiếu phim liên tiếp, thứ duy nhất thiếu là nhiệt độ.

4. WYB cùng WXY lúc sau sẽ bị xào tình yêu.

5. Âu Dương Na Na, Trương Tử Phong, Nhậm Mẫn là nhóm bạn chơi với nhau, còn thường xuyên giới thiệu tài nguyên cho nhau.

6. Nhờ có tai tiếng gần đây của Hoàng Tử ThaoTừ Nghệ Dương mà có thêm vài chương trình tìm đến cửa.

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/2: Dương Mịch tiếp xúc phim mới, Trần Phi Vũ rất nghe lời mẹ - Ảnh 1

7. Giống Như Đã Từng Quen Biết đã định diễn viên: Mã Tư Thuần, Trương Tử Phong.

8. Nam tinh hình tượng thanh thuần lại đổi bạn gái mới.

9. Quách Thái Khiết đã đăng kí kết hôn, còn mua nhà mua xe tặng nhà trai.

10. Trước kia các nghệ sĩ điên cuồng mở phòng làm việc riêng, thành lập công ty, đem thù lao đóng phim chuyển qua chuyển lại giữa các công ty là để tránh thuế, nhưng hiện tại cách này không còn hữu hiệu nên nhiều nghệ sĩ mới đóng các công ty lại.

11. Nam Yên Trai gần đây đã có động thái sửa tên nhưng vẫn không có tin tức sẽ chiếu.

12. Trần Phi Vũ rất nghe lời mẹ, kể cả trong chuyện yêu đương cũng để mẹ can thiệp, cậu ấy còn có chút sợ mẹ.

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/2: Dương Mịch tiếp xúc phim mới, Trần Phi Vũ rất nghe lời mẹ - Ảnh 2

13. Châu Tinh Trì trước đây đã viết xong vài kịch bản nhưng tất cả đều bị gác lại.

14. Giáo chủ hiện tại không làm nghề phụ, cảm thấy như vậy rất tốn kém tinh lực, anh ấy chính là chuyên tâm vào diễn phim cùng đầu tư cổ phần.

15. Mỹ diễm nữ tinh ngực thật ra không lớn, chẳng qua mỗi lần mặc lễ phục, nàng đều sẽ nhờ chuyên viên trang điểm đánh khối ngực.

16. Nữ tinh da bọc xương hiện tại trong tay không còn nhiều bất động sản, cơ bản đều bán đi rồi, chỉ là chút tiền ấy vẫn không đủ lấp cái “Động không đáy” của nàng, hiện tại cả nhà nàng đều thắt lưng buộc bụng, không dám giống như trước kia tiêu tiền không suy nghĩ.

17. Dương Dương rất thông minh, trong tay có rất nhiều kịch bản phim thần tượng nên đã chuyển hết số tài nguyên này cho những nghệ sĩ nhỏ mà mình ký hợp đồng.

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/2: Dương Mịch tiếp xúc phim mới, Trần Phi Vũ rất nghe lời mẹ - Ảnh 3

 
18. Lý thấm hiện tại muốn thiết lập hình tượng người đạm như cúc của Lưu Thi Thi, phát bản thảo nói chính mình đối với việc giới giải trí xào couple linh tinh sự không để mắt đến, là đại biểu cho người đạm như cúc, fan của Lưu Thi Thi đều trào phúng nàng, Lý thấm couple marketing cho tới nay đều thực tích cực, trước đây còn cùng sao nam xào couple, nàng marketing hình tượng này xác thật không được.

19. Con của Ngô Thiến theo mẹ, cùng cha mẹ của cô ấy nuôi, họ căn bản không có bất kì nhờ vả nào vào nhà chồng.

20. Hiện tại có rất nhiều người muốn hợp tác với Trương Tử Phong. Trần Phi Vũ cũng đang thảo luận về việc hợp tác với cô ấy.

21. Mối quan hệ khác giới của Từ Mộng Khiết luôn rất tốt, các tiểu sinh trong giới không có sức phản kháng với một cô gái ngọt ngào đáng yêu như vậy.

22. Ngô Thiến ly hôn xong, fan couple với La Vân Hi lại sống lại, hai người từng đóng Hà Dĩ Thâm Mặc Sênh, 7 năm sau lại tái hợp quay phim, nhưng đoàn đội La Vân Hi không thích bị buộc chặt như vậy.

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/2: Dương Mịch tiếp xúc phim mới, Trần Phi Vũ rất nghe lời mẹ - Ảnh 4

23. Hoàng Minh Hạo thường bị bạn bè trong giới giải trí kéo đi chơi game. Bởi vì cậu ấy chơi rất giỏi.

24. Âu Hào rất chuyên tâm trong việc đóng phim. Trước đây khi quay một cảnh phim, anh ấy không sử dụng giá đỡ, suýt thì mất mạng.

25. "Vương Bài Đối Vương Bài": Giả Linh, Thẩm Đằng, Hoa Thần Vũ, Quan Hiểu Đồng.

26. Khi Vương Đại Lục nhìn thấy Vương Tuấn Khải, anh ấy đã khá kinh ngạc. "Tại sao lại cao như vậy?". Vâng, bây giờ Vương Tuấn Khải đã cao hơn Vương Đại Lục.

27. Dương Mịch tiếp xúc với bộ phim tên "Người Cầu Siêu" của Kiwi. Nhân vật nữ chính là một bác sĩ pháp y, có những vụ án và câu chuyện trong đó, kịch bản rất hay.

Tin tức dưa Cbiz ngày 16/2: Dương Mịch tiếp xúc phim mới, Trần Phi Vũ rất nghe lời mẹ - Ảnh 5

28. Các khách mời thường trú của chương trình tạp kỹ "Ba Chàng Thiếu Niên" của đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang: Tống Á Hiên, Đường Cửu Châu, Hà Vận Thần, các khách mời phi hành: Thẩm Đằng, Dương Địch.

29. Nghiêm Hạo Tường bị dị ứng với tia cực tím. Tình trạng da của cậu ấy thường không tốt lắm.

(Nguồn: Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

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