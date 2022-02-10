Tin tức dưa Cbiz ngày 10/2: Dương Mịch và Angela Baby giới thiệu nguồn tài nguyên cho nhau, An Dĩ Hiên có thể sẽ trở lại giới giải trí

Sao quốc tế 10/02/2022 18:46

Thông tin hoạt động nghệ thuật, đời sống của showbiz Hoa ngữ xoay quanh các ngôi sao hot nhất hiện nay như Dương Mịch, Angela Baby, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tống Tổ Nhi...

1. Dương Mịch và Baby sẽ giới thiệu các nguồn tài nguyên thời trang cho nhau. 

Tin tức dưa Cbiz ngày 10/2: Dương Mịch và Angela Baby giới thiệu nguồn tài nguyên cho nhau, An Dĩ Hiên có thể sẽ trở lại giới giải trí - Ảnh 1

2. Luhan và Quan Hiểu Đồng đã từng gặp gỡ rất nhiều người thân của nhau.

3. Trương Nghệ Hưng hiện tại vẫn độc thân.

4. An Dĩ Hiên có thể sẽ trở lại giới giải trí.

5. Nghệ sĩ mà Nhạc Hoa yêu thích nhất lúc này là Hoàng Minh Hạo.

6. Vào ngày 10, một số thành viên của INTO1 sẽ tham gia các hoạt động của Valentino tại Thành Đô.

7. Tống Tổ Nhi có thể sẽ tham gia nhiều phim thần tượng hơn trong tương lai. Hình ảnh hiện tại của cô ấy cũng phù hợp với hình tượng nữ chính phim thần tượng.

 Tin tức dưa Cbiz ngày 10/2: Dương Mịch và Angela Baby giới thiệu nguồn tài nguyên cho nhau, An Dĩ Hiên có thể sẽ trở lại giới giải trí - Ảnh 2

8. "Cảm ơn bác sĩ" của Dương Mịch và Bạch Vũ hậu kì vẫn chưa hoàn thành, trước mắt sẽ không có tin tức phát sóng, nhưng bản quyền trực tuyến đã được mua hết, vẫn đang phối hợp nền tảng.

9. Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ lên bìa tạp chí Bazaar số khai kì tiếp theo.

10. Rất có thể Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ hợp tác cùng Trương Nghệ Mưu trên màn ảnh rộng trong thời gian tới.

11. Tinh Anh Công Tố, nữ chính tiếp xúc với Địch Lệ Nhiệt Ba, nam chính tạm định Lưu Diệp. dự kiến sẽ khai máy trong tháng này tại Thành Đô.

12. Triệu Lộ Tư quả thật không thiếu phim để quay, vốn đều đã định trước nửa năm. Lúc vừa đi quay Thả Thí Thiên Hạ thì kịch bản Tinh Hán Xán Lạn tới tay, vừa vào quay thì có Hậu Lãng, vậy mà còn bị giễu cợt​​​. Bộ phim Hậu Lãng sẽ khởi quay từ ngày 10/02 tới đây, diễn viên chính: Triệu Lộ Tư, La Nhất Châu.

Tin tức dưa Cbiz ngày 10/2: Dương Mịch và Angela Baby giới thiệu nguồn tài nguyên cho nhau, An Dĩ Hiên có thể sẽ trở lại giới giải trí - Ảnh 3

13. Lưu Thi Thi có bìa ELLE, số tháng 4.

14. Phạm Thừa Thừa sẽ hợp tác với Giả Linh trong các dự án điện ảnh và truyền hình.

15. Bộ phim mới của Dương Tử sẽ khai máy trong tháng này.

16. Nữ chính của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là Tống Thiến.

17. Bộ phim đề tài luật - tài chính, nam chính tạm định Thành Nghị, nữ chính đang tiếp xúc Châu Vũ Đồng. Dự kiến đến 25/02 sẽ chốt và khai máy.

Tin tức dưa Cbiz ngày 10/2: Dương Mịch và Angela Baby giới thiệu nguồn tài nguyên cho nhau, An Dĩ Hiên có thể sẽ trở lại giới giải trí - Ảnh 4

18. Trương Bân Bân còn đang ghi hình Tam Phân Dã, dự kiến tháng 3 mới đóng máy, Trường Nguyệt Tẫn Minh có thể đóng máy trong tháng này, Ninh An Như Mộng của Ái Kỳ Nghệ dự kiến khởi quay vào quý 2, nữ chính đã định, nam chính còn đang cân nhắc. Nhưng xét đi xét lại thì Trương Bân Bân vẫn là thích hợp nhất.

19. Chuyện vợ chồng nữ MC kia đã lan rộng trong giới, hầu hết mọi người đều chê cười hai người họ. Rõ ràng có tiền như vậy lại tiết kiệm vài đồng không đáng, bản tính bao năm không đổi.

20. Đặng Luân sẽ cân nhắc tiếp tục tham gia các chương trình giải trí để duy trì nhiệt độ. Hiện sự nghiệp của anh là combo của 1/2 lưu lượng + 1/2 có diễn xuất.

 Tin tức dưa Cbiz ngày 10/2: Dương Mịch và Angela Baby giới thiệu nguồn tài nguyên cho nhau, An Dĩ Hiên có thể sẽ trở lại giới giải trí - Ảnh 5

21. Tống Á Hiên không tham gia buổi họp mặt gia đình dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi, anh nói rằng giáo viên sẽ kiểm tra bài tập về nhà trực tuyến, cho nên phải nhanh chóng hoàn thành.

22. Ngỗng lại có tài nguyên mới tiếp xúc với Dương Dương.

Nguồn: Hóng Dưa bở Cbiz.

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