Tin tức dưa Cbiz ngày 9/2: Có phú nhị đại theo đuổi Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh rất được giới điện ảnh chào đón?

2. Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn đang đợi ngày Thượng Thực lên sóng, cố gắng tạo ra một đợt tuyên truyền couple nữa. Điều này đặc biệt quan trọng với Hứa Khải, bởi vì anh không hợp tuyên truyền với Dương Mịch nên chỉ có thể cùng Ngô Cẩn Ngôn nâng nhiệt.

4. Ba tháng vừa rồi Địch Lệ Nhiệt Ba không hề nhàn rỗi. Hồi tháng 11, An Lạc Truyện đóng máy, cô tranh thủ thời gian đi quay tạp kỹ, chụp liền cho mấy tạp chí, sau đó còn hoạt động của các thương hiệu và chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới.

3. Đài Xoài thu trái ngọt sau khi anh trai và chị dâu Vùng Vịnh Lớn xuất hiện. Cho nên trong năm nay, Xoài sẽ tập trung mời các nghệ sĩ Hồng Kông, chủ yếu là tuyến tình cảm. Hơn nữa, cũng cân nhắc “thay máu” dàn MC thêm một lần nữa, có thể mời các nghệ sĩ Cảng, Đài. Tuy nhiên, rủi ro cũng khá lớn nên cần đặc biệt cẩn trọng.

5. Lưu Hạo Tồn bắt đầu làm công ích.

6. Mặc dù danh tiếng của Xin Chào Thứ Bảy không tốt như show trước đó, nhưng địa vị của Hà Cảnh trong giới vẫn không thay đổi.

7. Hoàng XX là một tên cặn bã, lúc trước còn bảo fan trả tiền phòng cho anh, nguyên nhân là bởi tiền của anh đều do người đại diễn quản lý.

8. Thời gian gần đây có một phú nhị đại theo đuổi Lưu Diệc Phi.

9. Tạm thời Châu Đông Vũ không nghĩ đến việc đóng truyền hình, hiện giờ cô đều đổ dồn tâm sức vào điện ảnh. Ekip luôn lọc kỹ kịch bản trước khi đưa cho cô, cố gắng không trùng với những vai diễn trước đây.

10. Bộ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh còn chưa có chứng chỉ phát sóng, nhưng phim hay không sợ chiếu muộn, còn chưa đến giữa tháng 2, cứ chờ đợi đã.

11. Vương Tuấn Khải không còn hứng thú với phim thần tượng nữa, đoàn đội của cậu ấy đối với việc hợp tác với tiểu hoa nọ cũng rất cẩn trọng, sẽ tránh việc xào couple.



12. Tài nguyên của Trần Lập Nông hiện tại cơ bản đều dựa vào công ty rồi, mảng điện ảnh của cậu ấy không còn lạc quan nữa.



13. Triệu Lệ Dĩnh rất được giới điện ảnh chào đón, đêm hội hôm trước cô ấy đứng chung sân khấu với Vương Tuấn Khải, đã có nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến lịch trình của bọn họ, muốn cả hai hợp tác trong một bộ phim, ngoài ra phía Hoà Tụng cũng muốn cô ấy diễn chung với Hầu Minh Hạo. Hầu Minh Hạo ban đầu gia nhập Hoà Tụng là bởi vì muốn được diễn chung với nữ diễn viên.Ngoài ra cô ấy cũng đang chuẩn bị chụp hình với Elle.





14. Kim Thần và Vương Tử Dị sắp tới sẽ tích cực tuyên truyền hình tượng couple.



15. Phim mới của Trương Tử Phong tháng này là đóng máy rồi, tiếp theo sẽ tiếp xúc với một bộ điện ảnh, phát triển rất ổn định.



16. "Vương bài" mùa mới: Quan Hiểu Đồng, Hoa Thần Vũ đã ký, Giả Linh và Thẩm Đằng vẫn đang xem xét.





17. Giả Linh đang chuẩn bị phim mới, nữ chính được xem xét đầu tiên vẫn là Trương Tiểu Phỉ.



18. Phim mới của Đặng Siêu sẽ có Lộc Hàm.



19. Lucas tạm thời sẽ không tham gia bất kì hoạt động gì, SM sẽ đợi sóng gió đi qua rồi tính tiếp.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz)