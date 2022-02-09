Tin tức dưa Cbiz ngày 9/2: Có phú nhị đại theo đuổi Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh rất được giới điện ảnh chào đón?

Sao quốc tế 09/02/2022 16:23

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (9/2) liên quan đến dàn sao đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Triệu Lệ Dĩnh, Hứa Khải, Ngô Cẩn Ngôn...

1. Nam diễn viên cổ trang kết hôn sớm muốn sinh con thứ hai.

2. Hứa KhảiNgô Cẩn Ngôn đang đợi ngày Thượng Thực lên sóng, cố gắng tạo ra một đợt tuyên truyền couple nữa. Điều này đặc biệt quan trọng với Hứa Khải, bởi vì anh không hợp tuyên truyền với Dương Mịch nên chỉ có thể cùng Ngô Cẩn Ngôn nâng nhiệt. 

Tin tức dưa Cbiz ngày 9/2: Có phú nhị đại theo đuổi Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh rất được giới điện ảnh chào đón? - Ảnh 1

3. Đài Xoài thu trái ngọt sau khi anh trai và chị dâu Vùng Vịnh Lớn xuất hiện. Cho nên trong năm nay, Xoài sẽ tập trung mời các nghệ sĩ Hồng Kông, chủ yếu là tuyến tình cảm. Hơn nữa, cũng cân nhắc “thay máu” dàn MC thêm một lần nữa, có thể mời các nghệ sĩ Cảng, Đài. Tuy nhiên, rủi ro cũng khá lớn nên cần đặc biệt cẩn trọng.

4. Ba tháng vừa rồi Địch Lệ Nhiệt Ba không hề nhàn rỗi. Hồi tháng 11, An Lạc Truyện đóng máy, cô tranh thủ thời gian đi quay tạp kỹ, chụp liền cho mấy tạp chí, sau đó còn hoạt động của các thương hiệu và chuẩn bị cho những kế hoạch sắp tới.

Tin tức dưa Cbiz ngày 9/2: Có phú nhị đại theo đuổi Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh rất được giới điện ảnh chào đón? - Ảnh 2

5. Lưu Hạo Tồn bắt đầu làm công ích.

6. Mặc dù danh tiếng của Xin Chào Thứ Bảy không tốt như show trước đó, nhưng địa vị của Hà Cảnh trong giới vẫn không thay đổi.

7. Hoàng XX là một tên cặn bã, lúc trước còn bảo fan trả tiền phòng cho anh, nguyên nhân là bởi tiền của anh đều do người đại diễn quản lý.

8. Thời gian gần đây có một phú nhị đại theo đuổi Lưu Diệc Phi.

Tin tức dưa Cbiz ngày 9/2: Có phú nhị đại theo đuổi Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh rất được giới điện ảnh chào đón? - Ảnh 3

9. Tạm thời Châu Đông Vũ không nghĩ đến việc đóng truyền hình, hiện giờ cô đều đổ dồn tâm sức vào điện ảnh. Ekip luôn lọc kỹ kịch bản trước khi đưa cho cô, cố gắng không trùng với những vai diễn trước đây.

10. Bộ Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh còn chưa có chứng chỉ phát sóng, nhưng phim hay không sợ chiếu muộn, còn chưa đến giữa tháng 2, cứ chờ đợi đã.

11. Vương Tuấn Khải không còn hứng thú với phim thần tượng nữa, đoàn đội của cậu ấy đối với việc hợp tác với tiểu hoa nọ cũng rất cẩn trọng, sẽ tránh việc xào couple.

12. Tài nguyên của Trần Lập Nông hiện tại cơ bản đều dựa vào công ty rồi, mảng điện ảnh của cậu ấy không còn lạc quan nữa.

13. Triệu Lệ Dĩnh rất được giới điện ảnh chào đón, đêm hội hôm trước cô ấy đứng chung sân khấu với Vương Tuấn Khải, đã có nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến lịch trình của bọn họ, muốn cả hai hợp tác trong một bộ phim, ngoài ra phía Hoà Tụng cũng muốn cô ấy diễn chung với Hầu Minh Hạo. Hầu Minh Hạo ban đầu gia nhập Hoà Tụng là bởi vì muốn được diễn chung với nữ diễn viên.Ngoài ra cô ấy cũng đang chuẩn bị chụp hình với Elle.

Tin tức dưa Cbiz ngày 9/2: Có phú nhị đại theo đuổi Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh rất được giới điện ảnh chào đón? - Ảnh 4

14. Kim Thần và Vương Tử Dị sắp tới sẽ tích cực tuyên truyền hình tượng couple.

15. Phim mới của Trương Tử Phong tháng này là đóng máy rồi, tiếp theo sẽ tiếp xúc với một bộ điện ảnh, phát triển rất ổn định.

16. "Vương bài" mùa mới: Quan Hiểu Đồng, Hoa Thần Vũ đã ký, Giả Linh và Thẩm Đằng vẫn đang xem xét.

Tin tức dưa Cbiz ngày 9/2: Có phú nhị đại theo đuổi Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh rất được giới điện ảnh chào đón? - Ảnh 5

17. Giả Linh đang chuẩn bị phim mới, nữ chính được xem xét đầu tiên vẫn là Trương Tiểu Phỉ.

18. Phim mới của Đặng Siêu sẽ có Lộc Hàm.

19. Lucas tạm thời sẽ không tham gia bất kì hoạt động gì, SM sẽ đợi sóng gió đi qua rồi tính tiếp.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz) 

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (8/2) liên quan đến Lý Dịch Phong, Kim Thần, Đỗ Hải Đào, Thẩm Mộng Thần, Triệu Lệ Dĩnh, Vương Tuấn Khải, Lưu Thi Thi, ...

Xem thêm
Từ khóa:   tin dưa cbiz Triệu Lệ Dĩnh Hứa Khải Ngô Cẩn Ngôn Địch Lệ Nhiệt ba sao hoa ngữ Lưu Diệc Phi

TIN LIÊN QUAN

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Tin tức dưa Cbiz ngày 8/2: Lý Dịch Phong giúp Kim Thần tìm bạn trai, Đỗ Hải Đào và Thẩm Mộng Thần sắp làm đám cưới

Tin tức dưa Cbiz ngày 7/2: Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác, Dương Dương và Nhiệt Ba rất khó diễn chung lần nữa

Tin tức dưa Cbiz ngày 7/2: Huỳnh Hiểu Minh và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác, Dương Dương và Nhiệt Ba rất khó diễn chung lần nữa

Tin tức dưa Cbiz ngày 6/2: Cung Tuấn hợp tác với Triệu Lộ Tư, Vương Nhất Bác dấn thân mảng điện ảnh

Tin tức dưa Cbiz ngày 6/2: Cung Tuấn hợp tác với Triệu Lộ Tư, Vương Nhất Bác dấn thân mảng điện ảnh

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm?

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm?

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ?

Tin tức dưa Cbiz ngày 04/2: Dương Mịch bị chồng cũ uy hiếp, Huỳnh Hiểu Minh không muốn diễn tiếp với vợ cũ?

Tin tức dưa Cbiz ngày 3/2: Dương Tử vẫn đóng 'Trường tương tư', Cung Tuấn có khả năng bị vụt giải thưởng King Weibo

Tin tức dưa Cbiz ngày 3/2: Dương Tử vẫn đóng 'Trường tương tư', Cung Tuấn có khả năng bị vụt giải thưởng King Weibo

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 17 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/10/2026: Bật tăng, vàng nhẫn đắt thêm 500 nghìn/lượng

Đời sống 57 phút trước
3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào