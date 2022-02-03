Tin tức dưa Cbiz ngày 3/2: Dương Tử vẫn đóng 'Trường tương tư', Cung Tuấn có khả năng bị vụt giải thưởng King Weibo

Sao quốc tế 03/02/2022 15:29

Thông tin hoạt động nghệ thuật, đời sống của showbiz Hoa ngữ xoay quanh các ngôi sao hot nhất hiện nay như Dương Tử, Angela Baby, Cung Tuấn, Vương Nhất Bác,...

1. Hồ ly nữ tinh cùng chỉnh dung nữ tinh nào đó quan hệ đã sớm không còn như trước, nàng cũng lười cùng đối phương qua lại, lúc trước ở trước mặt người khác diễn tỷ muội tình thâm đã sớm chơi chán rồi

2. Lâm Canh Tân rất muốn hợp tác lần 2 với Triệu Lệ Dĩnh

3. Bộ phim Ta là pháo hoa nhân gian do Dương Dương đóng chính ban đầu tìm Châu Dã nhưng cô ấy từ chối nên mới đổi qua tiếp xúc Vương Sở Nhiên.

Tin tức dưa Cbiz ngày 3/2: Dương Tử vẫn đóng 'Trường tương tư', Cung Tuấn có khả năng bị vụt giải thưởng King Weibo - Ảnh 1

 

4. Hiện tại Trường Tương Tư trừ Dương Tử không đổi còn lại dàn diễn viên đều có biến động

5. Phim: Nữ đội trưởng cảnh sát hình sự tiếp xúc Triệu Lệ Dĩnh

6. Chu Chính Đình nhận Kim Tinh làm mẹ nuôi

7. Đoàn đội Dương Tử hiện tại rất xem trọng bộ Trầm Hương Như Tiết, sẽ tính toán trọng điểm tuyên truyền bộ phim này

8. Điện ảnh Chuyết Kiến Nhất Liêm U Mộng, đạo diễn: Trần Khải Ca

- Quan Hiểu Đồng diễn Lục Bình

- Âu Dương Na Na diễn Tử Lăng

- Lưu Hạo Nhiên diễn Phí Vân Phàm

- Trần Phi Vũ diễn Sở Liêm

9. Lưu Hạo Tồn và Nhậm Mẫn là bạn học ở Bắc Vũ

10. Angelababy hiện tại cùng Tỉnh Bách Nhiên hợp tác làm nhà đầu tư

11. Suất diễn của Trần Hiểu trong Băng Vũ Hoả bị xoá không ít.

Tin tức dưa Cbiz ngày 3/2: Dương Tử vẫn đóng 'Trường tương tư', Cung Tuấn có khả năng bị vụt giải thưởng King Weibo - Ảnh 2

 

12. Mối quan hệ của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi không hề bình thường, có vài trạm tỷ đã bắt đầu hồi dẫm

13. Dương Dĩnh vẫn luôn muốn kí hiệp ước phim ảnh với Thái Từ Khôn nhưng cậu ấy không đáp ứng.

 

14. Nam diễn viên “quất quất” năm nay không tốt lắm, mẹ cậu còn muốn bỏ tiền bảo lãnh cho ra ngoài ăn Tết, nhưng nơi giam giữ không đồng ý.

15. YSX rất muốn đóng một bộ phim thần tượng và sẽ giới thiệu những gương mặt yêu thích của mình cho đoàn phim.

16. Cơ hội của Vương Nhất Bác trong giới chính kịch tương đối rộng mở.

17. Hứa Khải quanh năm suốt tháng đều ở Hoành Điếm quay phim, hiện đang chờ một bộ phim nữa.

18. Có bên muốn Cung Tuấn chiếm được vị trí King trong đêm hội Weibo, nhưng số liệu hiện tại không phải là anh, hiện tại ban tổ chức rất khó xử.

Tin tức dưa Cbiz ngày 3/2: Dương Tử vẫn đóng 'Trường tương tư', Cung Tuấn có khả năng bị vụt giải thưởng King Weibo - Ảnh 3

 

19. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương không tìm được nam chính, Lưu Thi thi tự nguyện bồi thường hợp đồng cũng không muốn diễn nữa.

20. Ekip vạch ra mục tiêu cho Lưu Hạo Tồn bước tới là vị trí đại hoa, cho nên trước mắt cô sẽ chú tâm vào màn ảnh rộng.

21. Tôn Lệ đăng ký rất nhiều lớp học thêm cho con.

22. Tống Tổ Nhi thích những loại trang sức lấp lánh, nhưng khi đi sự kiện thì quản lý của cô không cho mang theo, nói là quá rẻ tiền.

23. Cụt bây giờ ghép cặp ngẫu nhiên cho tiểu hoa và tiểu sinh dưới trướng mình hợp tác với nhau.

24. Quan hệ riêng tư của các thành viên TFBoys rất tốt, nhưng hiện giờ họ đang tăng cường hình ảnh cá nhân nên tránh hợp thể.

25. Trương Dư Hi và Lưu Học Nghĩa tuy rằng là ngầm công khai, nhưng hai người họ sẽ không tuyên bố chính thức.

26. Nữ chính của bộ đã thay đổi, vốn muốn Vương Khải và Vương Tử Văn tái hợp nhưng Vương Tử Văn đã từ chối hạng mục này, hiện nữ chính đang tiếp xúc với Châu Vũ Đồng.

Nguồn: Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ, Hóng Dưa bở Cbiz.

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Từ khóa:   tin dưa cbiz sao hoa ngữ Dương Tử Cung Tuấn Angela Baby Vương Nhất Bác

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