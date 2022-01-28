Tin tức dưa Cbiz ngày 28/01: Cung Tuấn sẽ là King weibo, Dương Mịch bị cản trở gặp con gái

Sao quốc tế 28/01/2022 17:30

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (28/01) liên quan Dương  Mịch, Cung Tuấn, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử...

1. Tạ Khả Dần thực ra đã có người trong lòng, đối phương cũng là người trong giới, hai người vẫn chưa xác định mối quan hệ, vẫn còn đang mập mờ mà thôi.

2. Hoàng Tử Thao và Trương Nghệ Hưng cũng có đôi chút xung đột về mặt tài nguyên của gà nhà.

3. Ngỗng có một bộ thể thao điện tử muốn Dương Dương đóng chính nhưng anh ấy không muốn, đoàn đội cũng không muốn anh ấy ở trong vùng an toàn nữa.

4. Con đường bước vào giới chính kịch của Vương Nhất Bác tương đối lạc quan.

5. Vương Nhất Bác sắp có đại ngôn mới. 

Tin tức dưa Cbiz ngày 28/01: Cung Tuấn sẽ là King weibo, Dương Mịch bị cản trở gặp con gái - Ảnh 1

 
6. Tam đại nhân khí sẽ đi đóng phim trước, chủ yếu là điện ảnh, sau đó mới có sân khấu hợp thể.

7. Hòa Tụng năm nay lại cho Cổ Lực Na Trát tiếp xúc với rất nhiều phim bộ ngọt sủng, đa số là để kèm tiểu sinh tuyến hai hoặc người mới.

8. Hiện tại Đường Yên rất khó tiếp cận được tài nguyên tốt, chồng cô ấy cũng không giúp được gì nhiều.

9. Nếu không có gì mới Cung Tuấn sẽ là King weibo.

Tin tức dưa Cbiz ngày 28/01: Cung Tuấn sẽ là King weibo, Dương Mịch bị cản trở gặp con gái - Ảnh 2

10. Dương Tử hiện tại áp lực rất lớn, YK cho nàng định mức nhiệm vụ rất cao, nếu hiệu quả không tốt phía nền tảng sẽ giảm bớt tuyên truyền phim cho nàng, đãi ngộ cũng sẽ thay đổi.

11. Công ty muốn sắp xếp cho Nhiệt Ba tham gia tống nghệ duy trì nhiệt độ trong lúc đợi kịch bản.

12. Vương Sở Nhiên hiện tại tuy địa vị thấp nhưng ngoại hình của nàng rất được các đạo diễn yêu thích muốn chọn nàng đóng phim của mình, hiện tại thứ nàng thiếu chính là một cơ hội, chờ hợp tác với tiểu sinh lưu lượng sau đó có thể nhân cơ hội mà dẫn phát sự chú ý.

13. Ngô Thiến thực ra cũng xuất thân từ hotgirl mạng đi lên, nhưng diễn xuất cũng thật có linh khí.

14. Nữ tinh thanh thuần sau khi gả vào hào môn cuộc sống không được như ý muốn, cảm giác nhà chông nếu không xem nàng là công cụ sinh đẻ thì chính là để marketing hình ảnh gia đình, nhưng trừ việc đó ra mọi người trong gia đình cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn.

15. Dương Mịch hiện tại muốn ăn tết cùng con gái nhưng bị nhà chồng trước cản trở, đến con gái cũng bị tẩy não không quá muốn ở bên nàng.

Tin tức dưa Cbiz ngày 28/01: Cung Tuấn sẽ là King weibo, Dương Mịch bị cản trở gặp con gái - Ảnh 3

16. Phim mới của Thành Long tìm Bạch Kính Đình diễn chính.

17. Dương Dĩnh trả lời phỏng vấn nói mình không mua nổi nhà ở Thượng Hải, nhưng thật ra khái niệm nhà ở của người nổi tiếng và người thường rất khác nhau.

18. Hoa Phi nương nương mỗi lần đóng phim xong đều sẽ gửi quà đến từng thành viên trong đoàn phim.

19. Triệu Lộ Tư cùng nữ tinh nào đó oán hận chất chứa đã lâu, nàng hiện tại đi lộ tuyến cũng là học theo đối phương, chỉ là đối phương lười cùng nàng so đo mà thôi, nhưng thật không chịu nổi nàng một lần lại một lần vội vàng tìm cách nổi lên như vậy.

20. Châu Đông Vũ đặc biệt chướng mắt Lưu Hạo Tồn, bốn phía tìm cách chèn ép. Gần nhất đoàn đội của cô ấy còn phát ra rất nhiều ảnh lúc mới xuất đạo, ám chỉ trào phúng Lưu Hạo Tồn giả thanh thuần, không bằng chính mình tươi mát tự nhiên.

21. Đài xoài cấp cho Dương Tử một kịch bản.

22. Trương Vân Long và Hoàng Mộng Oánh đều là cổ đông của Gia Hành.

23. Triệu Lệ Dĩnh xác thực còn kí với ngỗng 1 bộ cổ trang nhưng không phải Dữ phượng hành.

Tin tức dưa Cbiz ngày 28/01: Cung Tuấn sẽ là King weibo, Dương Mịch bị cản trở gặp con gái - Ảnh 4

24. Vận thế của Cảnh Điềm gần đây không được tốt lắm, tiếp xúc các tài nguyên đều có biến động thay người.

25. Xuyên qua hoả tiễn muốn quay phần 2, diễn chính vẫn là Lộc Hàm, Ngô Lỗi.

26. Điện ảnh Kiếp phù du biết sao trời, diễn chính tạm định: Cổ Lực Na Trát, Từ Khai Sính.

(Nguồn: Hội buôn dưa đổ vỏ Showbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

Tin tức dưa Cbiz ngày 27/01: Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đặng Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim với Tưởng Hân

Tin tức dưa Cbiz ngày 27/01: Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đặng Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim với Tưởng Hân

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (27/01) liên quan Dương  Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Đặng Luân, Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân....

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