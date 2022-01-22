Tin tức dưa Cbiz ngày 22/01: 'Băng vũ hỏa' của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sắp lên sóng, Lý Dịch Phong muốn kết hôn?

Sao quốc tế 22/01/2022 15:52

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (22/01) được các blogger tung ra khiến cư dân mạng xôn xao.

1. Vương Nguyên vẫn luôn âm thầm làm các hoạt động công ích, tháng 6 năm ngoái cậu ấy đã đến bệnh viện nhi để thăm các bệnh nhi ở đây, còn dạy các bé viết chữ, cùng nhau trồng cây, vô cùng dịu dàng và nhẫn nại.

2. Gia đình Lý Dịch Phong đã nóng lòng muốn anh ấy kết hôn lắm rồi, hôn phòng cũng chuẩn bị cả rồi, cho nên nếu như có một ngày anh ấy kết hôn thì cũng không có gì đường đột cả.

3. Vương Nhất Bác có khả năng cao sẽ hợp tác với Từ Tranh.

4. Đoàn đội của Địch Lệ Nhiệt Ba đang tiếp xúc với một đại IP.

Tin tức dưa Cbiz ngày 22/01: 'Băng vũ hỏa' của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sắp lên sóng, Lý Dịch Phong muốn kết hôn? - Ảnh 1

5. Bạch Kính Đình muốn mượn "Khai Đoan" để "cất cánh", chi phí mà đoàn đội anh ấy bỏ ra đã lên tới 6 con số rồi.

6. Santa sắp hợp tác với KOSÉ.

7. Đàm Tùng Vận có đại ngôn xe hơi.

8. La Vân Hi và một số nền tảng có mối giằng buộc tương đối sâu sắc, tiếp xúc với phim ảnh không thể hoàn toàn dựa theo ý mình.

9. Phim Băng Vũ Hoả của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác cuối cùng cũng qua thẩm, 7/2 sẽ lên sóng đài Hồ Nam.

Tin tức dưa Cbiz ngày 22/01: 'Băng vũ hỏa' của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sắp lên sóng, Lý Dịch Phong muốn kết hôn? - Ảnh 2

10. Trần Dao tiếp tục nhận vai nữ giả nam trang trong phim “Túi gấm gió trăng” do Đường Nhân sản xuất.

11. La Vân Hi trong đoàn phim Trường Nguyệt Tẫn Minh lại gầy đi một chút, đoàn đội vẫn rất nỗ lực giúp anh ấy tăng cân, bộ phim sẽ quay đến tháng 3 mới đóng máy.

12. Bộ cổ trang của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đã được định xong lịch chiếu, ngỗng muốn tiếp tục hợp tác với Ngô Lỗi nên tiếp theo lại đẩy không ít tài nguyên cho cậu ấy.

13. Thập nhị niên cố nhân hí chuyển thể từ nguyên tác của Mặc Bảo Phi Bảo, diễn chính: Chung Hán Lương, Triệu Lộ Tư.

Tin tức dưa Cbiz ngày 22/01: 'Băng vũ hỏa' của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sắp lên sóng, Lý Dịch Phong muốn kết hôn? - Ảnh 3

14. Đường Về nguyên tác của Mặc Bảo Phi Bảo lấy được giấy phép quay phim, tháng 2 khai máy, diễn chính: Tỉnh Bách Nhiên, Đàm Tùng Vận.

15. Minh tinh đại trinh thám mùa mới, khách mời: Hà Cảnh, Vương Âu, Trương Nhược Quân, Dương Dung, Ngụy Đại Huân, Kiều Chấn Vũ.

16. Người nhà Lý YF rất khẩn thiết hối thúc anh ấy kết hôn, đến phòng tân hôn cũng đã chuẩn bị xong cho nên nếu thấy anh ấy kết hôn cũng không cần ngạc nhiên.

17. Trình Tiêu vẫn luôn là người được công ty trọng điểm nâng đỡ nhất, rất nhiều tài nguyên tống nghệ, điện ảnh đều tìm đến cô ấy đầu tiên.

18. Dương Tử ở trong vòng nhân duyên rất tốt, nàng thường xuyên giới thiệu tài nguyên cho bạn bè và bạn học.


Tin tức dưa Cbiz ngày 22/01: 'Băng vũ hỏa' của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác sắp lên sóng, Lý Dịch Phong muốn kết hôn? - Ảnh 4

19. Mạnh Mỹ Kỳ có bộ điện ảnh kia đã rút khỏi lịch chiếu Tết Âm Lịch, bên đầu tư tổn thất tiền, Mạnh xuất tiền túi bù không ít, Mạnh trong khoảng thời gian này đi quan hệ nơi nơi, cùng không ít người có trọng lượng trong giới móc nối, nàng năm sau liền có thể chậm rãi quay lại.

20. Ngô Kỳ Long đi dự tiệc sẽ đem theo cả Lưu Thi Thi.

21. Lưu Học Nghĩa hiện tại không có người đại diện riêng, cũng không có quy hoạch sự nghiệp.

22. Hiện tại các phim cổ trang có tạo hình ngày càng giống nhân vật game.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

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