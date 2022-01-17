Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

1. Nhiệt Ba gần đây rất thích xem mấy cái video chủ đề đồng quê. 2. Bốn chữ đệ đệ không thích xã giao, không thích xem người ta nịnh nọt thí, cho nên cơ bản cũng không tham gia các buổi xã giao. 3. Trong giới giải trí ngôi sao hành động nữ là đặc biệt hiếm, trước đây Trương Vũ Kỳ muốn đi lộ tuyến này nhưng không được tốt lắm, hiện tại Trương Thiên Ái cũng không ngừng rèn luyện muốn đi lộ tuyến này. 4. Nam tinh rắn rỏi có tạo hình cổ trang khó coi hiện tại chọn bạn gái đều là lựa chọn bạch phú mỹ, cảm thấy như vậy mới có thể xứng đôi chính mình. 5. Triệu Kim Mạch rất muốn diễn phim cổ trang bởi vì đem lại nhiệt độ cao nhưng người đại diện của nàng lại chướng mắt thể loại này nên đã từ chối hết kịch bản liên quan.

12. Các dự án phim IP nam tần của Đằng Tấn: - Ở rể 2: Quách Kỳ Lân, Tống Dật ( đã công bố chính thức ) - Khánh dư niên 2-3: Trương Nhược Quân, Ngô Cương ( đã công bố ) - Đấu phá thương khung 2: Hà Lạc Lạc, Đinh Tiếu Oánh ( đã đóng máy ) - Đấu La đại lục 2: dự kiến dàn diễn viên không đổi, quý khai giảng khai máy - Tuyết trung hãn đao hành 2: dự kiến dàn diễn viên không đổi, dự kiến cuối năm khai máy.

7. Khánh Dư Niên 2 thật sự không có khả năng giữ nguyên dàn diễn cũ, thậm chí hiện tại càng ngày càng nhiều người không diễn, đến cả nữ tinh sườn xám cũng cảm thấy phần 2 thiết lập nhân vật của nàng không ổn nên cự tuyệt mời. 8. Người mẹ thiếu nữ marketing dáng người đẹp hình ảnh trong video cũng đã động qua tay chân chỉnh sửa một chút, nhưng đội ngũ chỉnh sửa không chú ý tới khung cảnh đằng sau, photoshop đến mức biến hình khung cảnh. 9. Show Chạy đi quý mới đang muốn mời tiểu sinh đam sửa phát hỏa, hơn nữa đoàn đội anh ấy rất khôn khéo, trực tiếp yêu cầu lam đài đổi thành tài nguyên phim truyền hình. 10. Trong giới có truyền miệng một câu nói như thế này: muốn marketing tìm Chính Ngọ, muốn tuyên phát tìm Quang Tuyến, quan hệ công chúng tìm Hoa Nghị, muốn lăng xê tìm Gia Hành. 11. Đồng Dao gần đây muốn chuyển mình làm nhà làm phim.

13. Lý Dịch Phong có bìa GQ.

14. Dương Mịch và Lưu Thi Thi có thể sẽ hợp tác, nhờ Ngô Kỳ Long dẫn dắt.

15. Bạn trai cũ của nữ diễn viên ngốc bạch ngọt bây giờ không chỉ bắt vợ ra ngoài kiếm tiền mà còn yêu cầu phải tuân thủ tam tòng tứ đức.

16. Tạ Na cũng muốn lôi kéo Trương Kiệt cùng đầu quân cho đài cà chua.

17. Sau này Hoan Thụy có thể sẽ ký hợp đồng với nhiều cái tên mới, bởi vì thay đổi lãnh đạo nên cũng muốn thay đổi phong cách.

18. Một nam minh tinh trung niên “dầu mỡ” nào đó rất thích giới thiệu các nữ sinh của mình cho lão đại làm quen. Thỉnh thoảng, gặp phải những lão đại có đãi ngộ đặc biệt tốt, anh còn chủ động đưa nữ sinh vào “hang sói”.

19. GZL đến bây giờ vẫn thích những người đàn ông đã có vợ, nói cho cùng cô thích nhất cướp đồ từ tay người khác, cô luôn cảm thấy tốt hơn người trong tay mình.

20. Ông xã của Lý Tiểu Nhiễm rất để ý chuyện cô và Chung Hán Lương xào couple, không đặt kỳ vọng việc dùng chiêu thức xào couple để giúp phim thu hút khán giả.

21. Mục tiêu phát triển của Lưu Vũ Ninh rất rõ ràng, tuy rằng hiện giờ không nhận vai chính nhưng đều là những tài nguyên ở tầng cao một chút, từng chút làm, trước tiên phải xây dựng được hình tượng tốt và diễn xuất ổn định, sau đó mới tự tin nhận nam chính.

22. Cúc Tịnh Y đóng Tiên Kiếm 4, Ti Ba muốn cô chuẩn bị để mang theo người mới, nhưng Cúc Tịnh Y đã cự tuyệt.

23. BL coi như đã trở mình thành công. Ngoài sự ủng hộ của boss, bản thân cô cũng rất cố gắng, dù ở trong đoàn phim hay ngoài đều tự trau dồi kỹ năng diễn xuất. Hiện tại rất thuận lợi, ngoài đóng phim, cô còn có nhiều hoạt động kinh doanh.

24. Những bộ phim sẽ ra mắt trong 2 ngày sắp tới:

(18/01) Đào Vàng: Liêu Phàm, Trần Phi Vũ; Yêu Em Một Đời: Chung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm; Biệt Đội Biệt Kích: Hồ Băng Khanh, Cao Vỹ Quang.

(20/01) Lưu Quang Chi Thành: Cảnh Điềm, Hứa Ngụy Châu.

25. Bản cắt thô của bộ phim truyền hình "Vai Trái Có Cậu" do Phạm Thừa Thừa và Vương An Vũ đóng vai chính đã được hoàn thành.

26. Đỗ Hải Đào đã dừng khá nhiều công việc trong thời gian này, anh ấy thực sự có thời gian để bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới.

27. Có một tiểu hoa tuyến 3 muốn đi theo con đường trước đó của Trịnh Sảng để kéo nhiệt.

28. Triệu Lệ Dĩnh đôi khi giới thiệu một số tài nguyên cho Cổ Lực Na Trát.

29. Triệu Kim Mạch thích đóng phim cổ trang hơn nhưng người quản lí của cô ấy lại không thích. Vì vậy đều đã thay cô bé từ chối hết.

30. Bộ phim tiếp theo của Hứa Khải là "Nhạc Du Nguyên" hợp tác với Cảnh Điềm. "Trường Tương Tư" vẫn đang đàm phán, chưa quyết định.

31. La Vân Hi gần đây thường ăn trứng luộc với rượu vang vào bữa tối hàng ngày. Đây là công thức dân gian mà đoàn đội của anh ấy không biết tìm ở đâu ra. Nói rằng có thể làm tăng cảm giác thèm ăn, thúc đẩy hấp thụ đường tiêu hóa và khiến anh ấy tăng cân.

32. Trương Chân Nguyên sẽ tham gia một show giải trí với các bé con. Đứa bé mà cậu ấy đưa theo là một bé trai. Là em trai của một nghệ sĩ nào đó, anh trai là đỉnh lưu.

33. Những phim phù hợp với lứa tuổi của Dịch Dương Thiên Tỉ thường ưu tiên cho cậu ấy. Cậu ấy không nhận mới đàm phán người khác.

34. Lưu Diệu Văn sẽ tham gia ghi hình "Mật Thất", không phải khách mời. "Manh Thám 2" cũng tiếp xúc với các thành viên của nhóm, khả năng cao là Lưu Diệu Văn.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ)