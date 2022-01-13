Tin tức dưa Cbiz ngày 13/01: Lộ diện dàn diễn viên chính 'Tiên Kiếm 4', Triệu Lộ Tư và La Vân Hi có kế hoạch hợp tác

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (13/01) liên quan đến loạt sao Cbiz đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba, La Vân Hi...

1. Tiểu bạch hoa nữ tinh từ một bộ phim ăn tới tận bây giờ không ít tiền lãi, cùng nam tinh marketing cũng đạt được rất nhiều nhiệt độ. Nhà đầu tư hiện tại thực xem trọng hai người bọn họ, chuẩn bị đẩy một bộ cổ trang cho hai người hợp tác lần 2, cũng là thể loại ngược luyến tình thâm. Nam tinh trước kia tai tiếng phát bản thảo đều không đem lại nhiệt độ lớn, lần này nhìn thấy cùng nữ tinh xào couple có nhiệt độ, cũng nguyện ý hợp tác lần hai để xào couple một phen.



2. Trương Nhược Quân gần nhất phát weibo thể hiện mình chuẩn bị vào đoàn quay phần 2 Khánh Dư Niên, anh ấy thực kì vọng vào bộ phim này, sẽ sớm chuẩn bị tư liệu marketing từ bây giờ, nếu phần 2 thu được kết quả tốt như phần 1 sẽ giúp anh ấy củng cố chắc địa vị và danh tiếng trong giới.

3. Hai vị nghệ sĩ xào couple quá mức kia thật sự chỉ là biểu diễn trước truyền thông, bên trong không có quá nhiều giao lưu với nhau.



4. Lưu XY bởi vì lần trước bị nhà làm phim truyền ra mặt trái, hiện tại không thể nhận phim mới, trong khoảng thời gian ngắn không vào được đoàn phim nào, anh ấy cùng công ty quan hệ còn không được hòa hoãn, công ty cũng không thế nào giúp anh ấy.



5. Tiểu hoa Tân Cương nhan sắc hiện tại có điểm đi xuống đặc biệt là da mặt không được tốt như trước nữa nên phải thường xuyên thẩm mỹ bảo dưỡng, bây giờ hầu như dựa vào trang điểm đậm duy trì bề ngoài.



6. Đoàn đội hiện tại muốn nhược hoá thân phận đã kết hôn của Nhậm Gia Luân, nếu không sẽ rất khó nhận kịch bản ngôn tình.

7. Triệu Lệ Dĩnh giúp Trương Bích Thần tìm không ít tài nguyên, gần nhất đang thảo luận vài game show.



8. Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu: Thành Nghị, Lý Tiểu Nhiễm.



9. Thả Thí Thiên Hạ sắp bắt đầu giai đoạn tuyên truyền, nhà đầu tư đã sắp xếp kế hoạch cho Triệu Lộ Tư và Dương Dương cơ hội cùng nhau hợp thể tham gia tiết mục ca hát tại tiệc tối.

10. Bộ phim thượng thực do Hứa khải và Ngô Cẩn Ngôn diễn chính, số tập thay đổi từ 46 tập thành 40 tập, dự tính cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 lên sóng đài truyền hình Hồ Nam + Mango TV.



11. Lưu lượng 2 chữ gần đây đang tiếp xúc với một bộ điện ảnh chế tác lớn, thể loại trinh thám, dự án này có khá nhiều diễn viên HongKong có tiếng tham gia.



12. Bách Hoa Xuân Vãn 2022, khách mời dự kiến: Dương Mịch, Lý Dịch Phong, Trương Nghệ Hưng, Cung Tuấn, Châu Thâm, Mao Hiểu Đồng, Tống Tổ Nhi, Đường Nghệ Hân, Trương Vãn Ý, ...



13. Phim cổ trang của Tencent Dưới Thành Phố Phồn Hoa: Vương Nguyên, Tưởng Y Y hoặc Lý Canh Hi, khai máy tháng 3.



14. Sau lưng của LGX không chỉ có XJL mà còn có HL, nàng với cách cách có quan hệ đối nghịch, xung đột tài nguyên đặc biệt nghiêm trọng.



15. Xưa có ngói lưu ly do Trần Ngọc Kỳ, Lâm Nhất đóng chính 26/1 lên sóng youku.



16. Phim Nhịp tim nơi đầu lưỡi, diễn chính: Nguyễn Kinh Thiên, Tống Tổ Nhi, sẽ lên sóng Chiết Giang vệ thị, iqiyi, youku và Tencent.



17. Phim Vua của bầu trời, diễn chính: Châu Đông Vũ, Vương Nhất Bác, Hồ Quân, Từ Khai Sính ngày mai khai máy.



18. Ảnh quảng cáo của Vương Nhất Bác có công đoạn photoshop rất kĩ lưỡng, đoàn đội cậu ấy vì muốn níu kéo sự hợp tác của thương hiệu mà ra sức marketing.



19. Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn đang suy xét chọn kịch bản tiếp theo, hiện tại vẫn chưa quyết định được.



20. Biểu hiện của Ngô Lỗi gần đây làm ngỗng rất hài lòng nên đã sủng cậu ấy lại, còn cho cậu ấy tài nguyên kịch bản ngôn tình, bên cậu ấy cũng có quyền lên tiếng chọn nữ chính.



21. Triệu Lộ Tư và La Vân Hi có kế hoạch hợp tác.



22. IQiyi web drama Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4.

Diễn chính: Trần Triết Viễn, Cúc Tịnh Y, Mao Hiểu Tuệ, Trần Sở Hà

Khởi động máy: giữa tháng. 23. Thực ra Dương Dương có rất ít phim truyền hình để lựa chọn, 70% - 80% trong số đó là đề tài thể thao điện tử, anh ấy không muốn nhận nhưng cũng không có lựa chọn nào khác.

24. Triệu Lệ Dĩnh đang chú trọng sự nghiệp, dù xung quanh có nhiều người theo đuổi nhưng hiện tại cô ấy vẫn chưa cân nhắc về vấn đề này. 25. Nếu không nhầm thì năm nay Angelababy sẽ có 7 bộ phim, không phải phim nào cũng đóng chính.



26. Dương Tử và Trương Nghệ Hưng khả năng cao sẽ hợp tác trong một bộ phim truyền hình.



27. "Kiều Tàng" đang đàm phán với Tống Tổ Nhi.



28. Thời Đại Phong Tuấn khá quan tâm đến TNT, nhưng công ty dự định push cả nhóm, sẽ không nhận quá nhiều tài nguyên cá nhân.



29. Đêm hội Weibo 2022, đội hình khách mời dự kiến: Cung Tuấn, Thái Từ Khôn, Châu Thâm, Lưu Vũ Hân, Vương Lâm Khải, Lưu Vũ, Dương Tử, Trương Nghệ Hưng, Trần Lập Nông, Lý Hiện, Dịch Dương Thiên Tỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba, Chu Nhất Long,....



30. Vương Tuấn Khải: ELLEMEN số tiếp theo.

31. Chỉ mới bắt đầu vào năm 2022 lịch làm việc của Dịch Dương Thiên Tỉ trong năm nay đã sắp xếp gần như kín hết rồi.



32. Bộ phim tiếp theo của Vương Nguyên được dự kiến ​​là "Phồn Thành Chi Hạ". Nữ chính đàm phán Tưởng Y Y và Lý Canh Hy. (Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz)

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