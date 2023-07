Tin tức dưa Cbiz ngày 13/01: Lộ diện dàn diễn viên chính 'Tiên Kiếm 4', Triệu Lộ Tư và La Vân Hi có kế hoạch hợp tác

7. Triệu Lệ Dĩnh giúp Trương Bích Thần tìm không ít tài nguyên, gần nhất đang thảo luận vài game show.



8. Cát Tường Văn Liên Hoa Lâu: Thành Nghị, Lý Tiểu Nhiễm.



9. Thả Thí Thiên Hạ sắp bắt đầu giai đoạn tuyên truyền, nhà đầu tư đã sắp xếp kế hoạch cho Triệu Lộ Tư và Dương Dương cơ hội cùng nhau hợp thể tham gia tiết mục ca hát tại tiệc tối.



10. Bộ phim thượng thực do Hứa khải và Ngô Cẩn Ngôn diễn chính, số tập thay đổi từ 46 tập thành 40 tập, dự tính cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2 lên sóng đài truyền hình Hồ Nam + Mango TV.



11. Lưu lượng 2 chữ gần đây đang tiếp xúc với một bộ điện ảnh chế tác lớn, thể loại trinh thám, dự án này có khá nhiều diễn viên HongKong có tiếng tham gia.



12. Bách Hoa Xuân Vãn 2022, khách mời dự kiến: Dương Mịch, Lý Dịch Phong, Trương Nghệ Hưng, Cung Tuấn, Châu Thâm, Mao Hiểu Đồng, Tống Tổ Nhi, Đường Nghệ Hân, Trương Vãn Ý, ...



13. Phim cổ trang của Tencent Dưới Thành Phố Phồn Hoa: Vương Nguyên, Tưởng Y Y hoặc Lý Canh Hi, khai máy tháng 3.



14. Sau lưng của LGX không chỉ có XJL mà còn có HL, nàng với cách cách có quan hệ đối nghịch, xung đột tài nguyên đặc biệt nghiêm trọng.



15. Xưa có ngói lưu ly do Trần Ngọc Kỳ, Lâm Nhất đóng chính 26/1 lên sóng youku.



16. Phim Nhịp tim nơi đầu lưỡi, diễn chính: Nguyễn Kinh Thiên, Tống Tổ Nhi, sẽ lên sóng Chiết Giang vệ thị, iqiyi, youku và Tencent.



17. Phim Vua của bầu trời, diễn chính: Châu Đông Vũ, Vương Nhất Bác, Hồ Quân, Từ Khai Sính ngày mai khai máy.



18. Ảnh quảng cáo của Vương Nhất Bác có công đoạn photoshop rất kĩ lưỡng, đoàn đội cậu ấy vì muốn níu kéo sự hợp tác của thương hiệu mà ra sức marketing.