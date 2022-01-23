Tin tức dưa Ciz ngày 23/01: Dịch Dương Thiên Tỉ phát triển phim điện ảnh, Vương Nhất Bác có bìa tạp chí

Tin tức dưa ngày hôm nay (23/01) liên quan đến Dịch Dương Thiên Tỉ, Tống Tổ Nhi, Vương Nhất Bác, Lý Dịch Phong, Dương Dương…

1. Phim truyền hình “Em biết em yêu anh” do Tôn Di, Trương Vãn Ý đóng chính, tháng 2 khai máy.



2. 26/2 tổ chức đêm hội weibo, nhiều minh tinh sẽ cùng tụ hội.



3. Đại Tống Thiếu Niên Chí 2 tháng 2 khai máy, đội hình như cũ.



4. Sát tỷ tỷ phát sóng trực tiếp quảng cáo son môi bị một bộ phận người cười nhạo nói nam không ra nam nữ không ra nữ, kì thật trong giới có nhiều nam tinh cũng quảng cáo son môi nhưng lại không bị nói. 5. Công ty đối với Tống Tổ Nhi thực xem trọng, đã bắt đầu cho nàng đi làm quen các đại đạo, đoàn đội nàng cũng đi tiếp xúc bộ điện ảnh mới của Trần Khải Ca, có cơ hội rất lớn sẽ dành được một vai.





6. Nam tinh trước khi kết hôn rất thích ăn chơi trác táng, tự mình cảm thấy bản thân quá mức tốt đẹp, nên lúc dự party đã cùng một cái đỉnh cấp bạch phú mỹ xảy ra chút chuyện, bạch phú mỹ ngày đó uống nhiều quá đối với những việc này căn bản không có gì ấn tượng, hơn nữa cũng không thích anh ta, xong việc người nhà bạch phú mỹ liền dùng một ít thủ đoạn cảnh cáo anh ấy, cứ tưởng rằng anh ta trí nhớ tốt, không nghĩ tới sau khi anh ta hồng lên vẫn không thay đổi, hiện tại vẫn ngựa quen đường cũ thích làm loại sự tình như trước.



7. Tiểu hoa tài nguyên tốt rốt cuộc có người trị, có một tiểu hoa nữa cũng cùng tư bản với nàng, có một tài nguyên tốt vốn dĩ là của nàng, nhưng e ngại hiện tại danh tiếng nàng quá kém, mấy đại lão tính toán một hồi dứt khoát liền đem tài nguyên đó cho tiểu hoa số 2, dù sao mọi người đều cùng tư bản cũng không có khả năng trực tiếp xé nhau bên ngoài, cách làm này cũng là giúp bảo vệ tài nguyên tốt kia không rơi vào tay người ngoài.



8. Hoàn Châu Cách Cách bản mới diễn viên toàn bộ đều là diễn viên mới. 9. Dịch Dương Thiên Tỉ đang tập trung phát triển trong lĩnh vực điện ảnh, bây giờ không xem đến kịch bản phim truyền hình.

10. Viên Băng Nghiên tiếp xúc một kịch bản không phải là chuyển thể của Nặc Tâm.



11. Hoa viên ngủ say chiếu ra kết quả không tốt gây ảnh hưởng đến phát triển và tài nguyên tiếp theo của Kiều Hân, người nhà đang muốn nàng rút khỏi giới giải trí, dù sao nhà không thiếu tiền nhưng tâm sự nghiệp của nàng còn rất mạnh, vẫn muốn ở trong giới giải trí công tác tốt.



12. Thật ra tính cách của Cảnh Điềm rất hoạt bát, rất thích tham gia tống nghệ đặc biệt là thể loại tống nghệ liên quan đến tình yêu.



13. Từ trong giới sau khi Lý Dịch Phong gặp vấn đề “dáng người mập ra” nhóm nam tinh giải trí bắt đầu càng để ý đến quản lý vóc dáng hơn, các công ty cũng đã lên một đống kế hoạch huấn luyện nghiêm khắc, sợ nghệ sĩ của mình gặp vấn đề vóc dáng.



14. Thanh thuần tiểu hoa khó lòng nhìn trúng các tiểu sinh cùng lứa, cho nên sẽ không dễ dàng cùng người khác buộc chặt lăng xê, nàng cảm thấy như vậy dễ dàng khiến đối phương chiếm được tiện nghi.



15. Dương Dương và Angela Baby hiện tại cùng một người đại diện, kế tiếp còn có dự án hợp tác chung.



16. Nhiệt Ba sẽ dồn sức tiếp các tài nguyên đại ngôn là nhãn hiệu trong nước. 17. Tạ Khả Dần đã đóng một bộ phim đề tài hiện thực "Đứa Trẻ Thân Yêu" của IQiYi, sắp tới sẽ được phát sóng trên CCTV. 18. Ngụy Đại Huân giảm cân. Mỗi bữa chỉ ăn 3 quả anh đào. 19. Vương Nhất Bác có bìa tạp chí Gia Nhân. 20. Mặc dù Ngu Thư Hân và Âu Dương Na Na ngoài mặt không có nhiều tương tác nhưng họ cũng là chị em tốt trong cuộc sống hàng ngày. 21. Tạ Na sẽ làm khách mời cho chương trình "Xin chào, thứ 7". 22. Đêm hội Weibo dự kiến ​​tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 2. Các nghệ sĩ tham gia gồm: Trương Nghệ Hưng, Bạch Vũ, Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba, TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn.... 23. Một bộ phim thanh xuân vườn trường đang đàm phán với Đinh Trình Hâm. Có lẽ sẽ khởi quay vào mùa hè năm nay. 24. Vương Tuấn Khải có bìa Harper's Bazaar. 25. "Phồn Thành Chi Hạ": Vương Nguyên, Tưởng Y Y. (Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ)

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