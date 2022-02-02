Tin tức dưa Cbiz ngày 2/2: Tài nguyên điện ảnh Vương Nhất Bác rất tốt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Lâm Chí Linh

Sao quốc tế 02/02/2022 17:58

Tin tức "dưa" về hoạt động nghệ thuật, đời tư của giới nghệ sĩ xoay quanh các ngôi sao hot nhất hiện nay như Lâm Chí Linh, Vương Nhất Bác, Huỳnh Hiểu Minh,....

1. Lâm Chí Linh vốn định về quê ăn tết, nhưng chồng và nhà chồng nhiều lần ngăn cản không cho cô về, còn có tư tưởng con gái lấy chồng mà về nhà mẹ đẻ thì sẽ mang đến điều gở cho nhà chồng. 

Tin tức dưa Cbiz ngày 2/2: Tài nguyên điện ảnh Vương Nhất Bác rất tốt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Lâm Chí Linh - Ảnh 1

 

2. Nhân phẩm của Huỳnh Hiểu Minh không tồi, anh đã có hai lần đưa tay đầy quan trọng theo đúng nghĩa đen, một lần cứu mạng Lưu Diệc Phi, một lần là đỡ Trương Tiểu Phỉ từ khi cô ấy chưa nổi tiếng.

3. Tiểu sinh và đại hoa đỉnh lưu chia tay đã lâu, hơn nữa cũng đã có đối tượng để kết giao, nhưng hắn đối với hồ ly tỷ tỷ vẫn nhớ mãi không quên, thường xuyên đến quấy rầy.

4. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Vương Nhất Bác rất tốt, từ những bộ phim đang chờ phát sóng đến dự án mới cũng có thể nhìn ra đều thiên về đề tài chính thống.

Tin tức dưa Cbiz ngày 2/2: Tài nguyên điện ảnh Vương Nhất Bác rất tốt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Lâm Chí Linh - Ảnh 2

 

5. Trước mắt Chung Hán Lương vẫn đi theo con đường thần tượng, hơn nữa ở ngoài anh luôn khiêm tốn, cố gắng bảo vệ cuộc sống riêng tư, không muốn nhắc đến nhiều là chuyện bình thường.

6. Mũi của Âu Dương Na Na sau khi chỉnh rất hoàn mỹ, không để lại di chứng. Cũng có người từng hỏi thăm cô làm ở đâu, nhưng cô chưa bao giờ tiết lộ, còn tỏ vẻ rằng là do cô dậy thì thành công nên mới được như vậy.

7. Bạch Vũ và Nghê Ni sẽ hợp tác trong bộ phim mới, sắp khai máy rồi.

8. Lưu Hạo Nhiên và Trần Tư Thành hiện giờ không còn quan hệ lợi ích, Trần Tư Thành đang đàm phán hợp tác với Ngô Lỗi.

9. Vương Tuấn Khải bình thường rất thích "đánh" một cái gì đó, nhưng anh đều dùng acc clone không ai biết để đi “đánh”, hơn nữa một khi có người phát hiện, anh lập tức đăng ký acc khác.

10. Một trong những tiêu chí mà Huỳnh Thánh Y đặt ra khi tuyển người giữ trẻ là phải biết nói tiếng anh, ở nhà cô sẽ nói tiếng anh.

Tin tức dưa Cbiz ngày 2/2: Tài nguyên điện ảnh Vương Nhất Bác rất tốt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Lâm Chí Linh - Ảnh 3

 

11. Kế tiếp Triệu Kim Mạch không nhận phim thần tượng dù trước đó vốn đã có một bộ ngôn tình muốn tìm cô hợp tác với Hồ Tiên Hú vì nhìn trúng họ trong Tiểu Biệt Ly.

12. Dương Tử chuyển đổi không dễ dàng, ban đầu đi theo phong cách ngọt ngào đáng yêu, nay lại đột nhiên chuyển qua phim mang tính thời đại nên có chút choáng ngợp, nếu diễn nghiêm nghị dễ dàng thành “mặt liệt”, diễn hoạt bát cũng không thích hợp.

13. Ngô Kỳ Long và Đào hiện đang có hợp tác rất sâu rộng.

14. Thích Vy và Lý Thừa Huyễn dùng chung một đội ngũ tuyên truyền.

15. Quá trình kiểm duyệt Mộng Hoa Lục không được suôn sẻ cho lắm, hiện giờ vẫn chưa có kế hoạch lên sóng mặc dù ban đầu định chiếu vào Tết Nguyên Đán.

16. Ngỗng có một kịch bản Liên Minh Anh Hùng đang chờ đợi lịch trình của Dương Dương.

17. Nữ thần quốc dân lần này mãi mới được chồng đồng ý cho tái xuất. Bởi vì hắn muốn cô ở nhà nuôi dạy con gái, anh lo lắng vợ sẽ chơi quá đà, là do trước khi kết hôn cô cũng không yên ổn cho lắm.

18. 456 không hề thay đổi, vẫn muốn tẩy trắng, gần đây còn để cho nhà sản xuất nam thuyết phục bạn gái cũ ra mặt “làm rõ” cho cô, để công chúng biết cô không phải như vậy.

Tin tức dưa Cbiz ngày 2/2: Tài nguyên điện ảnh Vương Nhất Bác rất tốt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Lâm Chí Linh - Ảnh 4

 

19. Dạ Lữ Nhân của Nghê Ni và Đặng Luân chất lượng rất tốt, cốt truyện của phim không khai thác quá nhiều vào tình cảm của nam nữ chính. Nếu nhanh thì có thể lên sóng trong năm nay.

20. Hề Mộng Dao thường mua rất nhiều thứ tốt để biếu mẹ chồng, nhưng mẹ chồng ngoài mặt là nhận lấy, trên thực tế đều chất đống ở nhà kho, cơ bản cũng không có hứng cầm lên dùng.

21. Angela Baby đang hợp tác với Tỉnh Bách Nhiên, Tỉnh Bách Nhiên là một trong những người bạn tốt nhất trong giới của cô.

22. Có thể Tống Tổ Nhi sẽ thay Dương Mịch diễn Kiều Tàng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz.

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa về đời tư, phim ảnh ngày 25/12 xoay quanh các nghệ sĩ như Trương Nghệ Hưng, Vương Nhất Bác, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương An Vũ....

Xem thêm
Từ khóa:   tin dưa cbiz sao hoa ngữ Vương Nhất Bác Huỳnh Hiểu Minh Lâm Chí Linh Vương Tuấn Khải Triệu Kim Mạch

TIN LIÊN QUAN

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa Cbiz ngày 25/12: Vương Nhất Bác sắp gia nhập đoàn phim mới, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa được LV nâng cấp danh hiệu

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

Tin tức dưa Cbiz ngày 28/01: Cung Tuấn sẽ là King weibo, Dương Mịch bị cản trở gặp con gái

Tin tức dưa Cbiz ngày 28/01: Cung Tuấn sẽ là King weibo, Dương Mịch bị cản trở gặp con gái

Tin tức dưa Cbiz ngày 27/01: Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đặng Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim với Tưởng Hân

Tin tức dưa Cbiz ngày 27/01: Mối quan hệ giữa Dương Mịch và Đặng Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba đóng phim với Tưởng Hân

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/01: Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm hợp tác, 'Mộng Hoa Lục' của Lưu Diệc Phi sắp lên sóng

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/01: Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm hợp tác, 'Mộng Hoa Lục' của Lưu Diệc Phi sắp lên sóng

Tin tức dưa Cbiz ngày 25/01: TFBOYS đứng chung sân khấu, phim của Lưu Diệc Phi - Tỉnh Bách Nhiên sẽ chiếu mạng?

Tin tức dưa Cbiz ngày 25/01: TFBOYS đứng chung sân khấu, phim của Lưu Diệc Phi - Tỉnh Bách Nhiên sẽ chiếu mạng?

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 56 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào