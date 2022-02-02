Tin tức dưa Cbiz ngày 2/2: Tài nguyên điện ảnh Vương Nhất Bác rất tốt, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của Lâm Chí Linh

1. Lâm Chí Linh vốn định về quê ăn tết, nhưng chồng và nhà chồng nhiều lần ngăn cản không cho cô về, còn có tư tưởng con gái lấy chồng mà về nhà mẹ đẻ thì sẽ mang đến điều gở cho nhà chồng.

3. Tiểu sinh và đại hoa đỉnh lưu chia tay đã lâu, hơn nữa cũng đã có đối tượng để kết giao, nhưng hắn đối với hồ ly tỷ tỷ vẫn nhớ mãi không quên, thường xuyên đến quấy rầy.

2. Nhân phẩm của Huỳnh Hiểu Minh không tồi, anh đã có hai lần đưa tay đầy quan trọng theo đúng nghĩa đen, một lần cứu mạng Lưu Diệc Phi, một lần là đỡ Trương Tiểu Phỉ từ khi cô ấy chưa nổi tiếng.

4. Tài nguyên điện ảnh và truyền hình của Vương Nhất Bác rất tốt, từ những bộ phim đang chờ phát sóng đến dự án mới cũng có thể nhìn ra đều thiên về đề tài chính thống.

5. Trước mắt Chung Hán Lương vẫn đi theo con đường thần tượng, hơn nữa ở ngoài anh luôn khiêm tốn, cố gắng bảo vệ cuộc sống riêng tư, không muốn nhắc đến nhiều là chuyện bình thường.

6. Mũi của Âu Dương Na Na sau khi chỉnh rất hoàn mỹ, không để lại di chứng. Cũng có người từng hỏi thăm cô làm ở đâu, nhưng cô chưa bao giờ tiết lộ, còn tỏ vẻ rằng là do cô dậy thì thành công nên mới được như vậy.

7. Bạch Vũ và Nghê Ni sẽ hợp tác trong bộ phim mới, sắp khai máy rồi.

8. Lưu Hạo Nhiên và Trần Tư Thành hiện giờ không còn quan hệ lợi ích, Trần Tư Thành đang đàm phán hợp tác với Ngô Lỗi.

9. Vương Tuấn Khải bình thường rất thích "đánh" một cái gì đó, nhưng anh đều dùng acc clone không ai biết để đi “đánh”, hơn nữa một khi có người phát hiện, anh lập tức đăng ký acc khác.

10. Một trong những tiêu chí mà Huỳnh Thánh Y đặt ra khi tuyển người giữ trẻ là phải biết nói tiếng anh, ở nhà cô sẽ nói tiếng anh.

11. Kế tiếp Triệu Kim Mạch không nhận phim thần tượng dù trước đó vốn đã có một bộ ngôn tình muốn tìm cô hợp tác với Hồ Tiên Hú vì nhìn trúng họ trong Tiểu Biệt Ly.

12. Dương Tử chuyển đổi không dễ dàng, ban đầu đi theo phong cách ngọt ngào đáng yêu, nay lại đột nhiên chuyển qua phim mang tính thời đại nên có chút choáng ngợp, nếu diễn nghiêm nghị dễ dàng thành “mặt liệt”, diễn hoạt bát cũng không thích hợp.

13. Ngô Kỳ Long và Đào hiện đang có hợp tác rất sâu rộng.

14. Thích Vy và Lý Thừa Huyễn dùng chung một đội ngũ tuyên truyền.

15. Quá trình kiểm duyệt Mộng Hoa Lục không được suôn sẻ cho lắm, hiện giờ vẫn chưa có kế hoạch lên sóng mặc dù ban đầu định chiếu vào Tết Nguyên Đán.

16. Ngỗng có một kịch bản Liên Minh Anh Hùng đang chờ đợi lịch trình của Dương Dương.

17. Nữ thần quốc dân lần này mãi mới được chồng đồng ý cho tái xuất. Bởi vì hắn muốn cô ở nhà nuôi dạy con gái, anh lo lắng vợ sẽ chơi quá đà, là do trước khi kết hôn cô cũng không yên ổn cho lắm.

18. 456 không hề thay đổi, vẫn muốn tẩy trắng, gần đây còn để cho nhà sản xuất nam thuyết phục bạn gái cũ ra mặt “làm rõ” cho cô, để công chúng biết cô không phải như vậy.

19. Dạ Lữ Nhân của Nghê Ni và Đặng Luân chất lượng rất tốt, cốt truyện của phim không khai thác quá nhiều vào tình cảm của nam nữ chính. Nếu nhanh thì có thể lên sóng trong năm nay.

20. Hề Mộng Dao thường mua rất nhiều thứ tốt để biếu mẹ chồng, nhưng mẹ chồng ngoài mặt là nhận lấy, trên thực tế đều chất đống ở nhà kho, cơ bản cũng không có hứng cầm lên dùng.

21. Angela Baby đang hợp tác với Tỉnh Bách Nhiên, Tỉnh Bách Nhiên là một trong những người bạn tốt nhất trong giới của cô.

22. Có thể Tống Tổ Nhi sẽ thay Dương Mịch diễn Kiều Tàng.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz.