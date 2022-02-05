Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm?

Sao quốc tế 05/02/2022 16:39

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2 xoay quanh dự án phim ảnh, đời tư của các ngôi sao hot nhất hiện nay như Triệu Lệ Dĩnh, Nhậm Gia Luân, Đặng Luân,...

1. Khưu Trạch không để ý đến vợ, khoảng thời gian trước vợ anh giận dỗi về nhà mẹ đẻ, anh cũng không để tâm, trực tiếp đến đoàn phim làm việc, căn bản không hứng đi dỗ dành vợ.

2. Cha mẹ Lưu Hạo Tồn hiện giờ bị giám sát, không thể tiêu xài quá tay, ngay cả khách sạn năm sao cũng không thể ở. Nhưng cô cũng không để tâm, cô cảm thấy chẳng có gì to tát.

3. Ngu Thư Hân rất để ý đến việc tuyên truyền CP, bên cô còn làm hẳn số liệu thống kê. Theo đó, trong khoảng thời gian chạy hình ảnh thì số liệu tổng thể của cô tăng hơn gấp đôi.

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm? - Ảnh 1

 

4. Nhà của Diêu Thần có một tầng dùng làm phòng tập thể dục, khiêu vũ, đánh đàn, nhảy.

5. Quan Hiểu Đồng không thích người khác nói cô cao lớn.

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm? - Ảnh 2

 

6. Đỗ Hải Đào đã bắt đầu chuyển một phần tài sản dưới danh nghĩa của anh sang tên cha mẹ, một số khác chuyển ra nước ngoài.

7. Thái Từ Khôn chủ yếu vẫn chuyên làm âm nhạc, phần điện ảnh và truyền hình cũng có một số tài nguyên, nhưng chỉ là web drama, phim ngôn tình thần tượng, bản thân anh cũng không phải muốn diễn.

8. Na Anh là fan cứng của Đại Trương Vỹ, đi KTV cô nhất định sẽ gọi bài hát của Đại Trương Vỹ.

9. Nghê Ni rất thích những bộ phim kỳ ảo dân quốc, vì đóng phim đề tài này sẽ có tạo hình đẹp mắt, giúp cô phát huy lợi thế vóc dáng.

10. Dự án Thao Trường, nam chính tạm định Lý Dịch Phong, nữ chính có thể là tiểu hoa 95 Trương Tịnh Nghi, nam thứ Bạch Kính Đình.

11. Hiệu quả phát sóng bộ phim mới của Cảnh Điềm và Hứa Ngụy Châu không bằng Tư Đằng trước đó, hơn nữa, so với nam chính Hứa Ngụy châu, cảm giác CP của Cảnh Điềm và Kinh Siêu còn mạnh hơn, cô cũng nguyện ý phối hợp với nam phụ tuyên truyền, dù sao thì nhiệt độ vẫn là quan trọng nhất.

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm? - Ảnh 3

 

12. Ngô Kinh quá chén ở nhà bố vợ, để chứng minh mình chưa say, anh còn chơi một bài túy quyền.

 

13. Nhậm Gia Luân tham gia điện ảnh Lách Cách của Đặng Siêu

14. Có người chụp lén được một đôi nhìn rất giống La Vân Hi và Đàm Tùng Vận

15. Có người nói số tiền phạt của WYF bằng một nửa số tiền anh ta kiếm được trong khoảng 20 năm

16. Ẩn Nương nữ chính tạm đổi thành Tần Lam

17. Đặng Luân có đầu tư vào điện ảnh, thời điểm đóng phim đều muốn lấy một ít cổ phần thay cho thù lao đóng phim của bản thân

18. Bạch Vũ, Tống Tổ Nhi, Mao Hiểu Đồng quan hệ rất tốt, thường xuyên tụ tập liên lạc còn giới thiệu tài nguyên cho nhau

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm? - Ảnh 4

 

19. Tỉnh Bách Nhiên thi thoảng sẽ tự nhắn tin hỏi đoàn làm phim Nam Yên Trai Bút Lục bao giờ chiếu phim, đoàn làm phim đều hồi đáp lại là sớm thôi

20. ZLY lại nhận phim cổ trang, lần này nàng yêu cầu đoàn đội tham gia giám sát đối với quá trình làm phục trang đạo cụ

21. Quan hệ giữa Dương Mịch và Nhiệt Ba vừa là lão bản vừa là đồng nghiệp, không có chuyện quan hệ căng thẳng đối chọi gay gắt như lời đồn, tuy 2 người tài nguyên khá trùng khớp nhưng không tồn tại ác cảm cạnh tranh, bên ngoài hạn chế tương tác là để tránh fan cọ xát và dư luận không cần thiết

22. Có nhà đầu tư muốn tìm cơ hội để Triệu Lệ Dĩnh và Chu Nhất Long hợp tác lần 2

23. Ngự Giao Kí hiện tại rất vội vàng, đang liều mạng làm hậu kì để kịp chiếu sớm trong tháng này.

24. Tháng 5 Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn Dữ Phượng Hành

Tin tức dưa Cbiz ngày 5/2: Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ vào đoàn 'Dữ Phượng Hành', lộ số tiền phạt của Ngô Diệc Phàm? - Ảnh 5

 

25. Trường Nguyệt Tẫn Minh tháng 3 đóng máy, La Vân Hi sẽ không nghỉ ngơi mà vào đoàn mới luôn

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Phim - Tin tức giải trí Hoa ngữ.

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