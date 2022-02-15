Tin tức dưa Cbiz ngày 15/2: Lại sắp có 1 cặp vợ chồng công bố ly hôn, Lưu Khải Uy đã có người mới?

Sao quốc tế 15/02/2022 16:19

Tin tức “dưa” Cbiz ngày hôm nay (15/2) liên quan đến dàn sao Cbiz đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Thái Từ Khôn, Triệu Lộ Tư, Hứa Khải...

1. Bộ Công Tố Tinh Anh hiện khoanh vùng Diêu Thần, Địch Lệ Nhiệt Ba, Viên Tuyền, nam chính nhắc đến Lưu Diệp. Nhưng quả thật chưa có ai xác nhận đã ký hợp đồng, miếng bánh này rất ngon, nếu như có một đội ngũ thực lực hẳn sẽ thoát vòng. Tuy nhiên, phải khi nào tin chính thức mới biết được người nào có khả năng lấy tài nguyên.

2. Vương Tổ Lam đăng hình kỷ niệm 7 năm ngày cưới với Lý Á Nam. Nam diễn viên còn nhấn mạnh, “kỹ năng cơ bản để trở thành người chồng tốt: biết chụp ảnh đẹp cho vợ mọi lúc mọi nơi.” 

Tin tức dưa Cbiz ngày 15/2: Lại sắp có 1 cặp vợ chồng công bố ly hôn, Lưu Khải Uy đã có người mới? - Ảnh 1

3. Đa phần tài nguyên của Hoàng Minh Hạo không phải từ Nhạc Hoa mà đến từ những người bạn tốt trong giới đem tới cho anh.

4. Sao nữ kết hôn với nghệ sĩ người Hàn hiện đang mang thai, doanh thu từ việc livestream của 2 người cũng không hề thấp.

5. Năm ngoái từng có một số thương hiệu nhỏ muốn hợp tác với Lâm Ngạn Tuấn. Kết quả không tìm thấy phương thức liên lạc với phòng làm việc của anh. Ở lại đây hoàn toàn không có hiệu quả, năm nay anh sẽ chủ động mở lời hơn, có lẽ sắp rời khỏi.

6. Mảng thời trang của Thái Từ Khôn lên như diều gặp gió, nhất là sau khi Phàm Phàm xảy ra chuyện, anh trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp.

Tin tức dưa Cbiz ngày 15/2: Lại sắp có 1 cặp vợ chồng công bố ly hôn, Lưu Khải Uy đã có người mới? - Ảnh 2

7. Ngôi sao dùng tên công ty để mua nhà, một để tránh thuế, hai là có thể bỏ qua một số hạn chế về an sinh xã hội, nhưng có một nhược điểm, nếu như công ty có sự thay đổi thì căn nhà cũng bị ảnh hưởng.

8. Lý Phi rất coi trọng Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, có những hoạt động lớn hay tài nguyên tốt hắn đều tranh thủ lấy về.

9. Phim truyền hình Hồ Nam: Ta là pháo hoa nhân gian
Diễn chính: Dương Dương, Vương Sở Nhiên
Khai máy: tháng 3/2022
Dự kiến lên sóng quý 4/2022.

10. Quan hệ của Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh không tệ, thi thoảng 2 người còn gửi tặng nhau đặc sản quê hương.

 Tin tức dưa Cbiz ngày 15/2: Lại sắp có 1 cặp vợ chồng công bố ly hôn, Lưu Khải Uy đã có người mới? - Ảnh 3


11. Phim cổ trang Ẩn Nương: Tần Lam, Bành Tiểu Nhiễm, Trịnh Nghiệp Thành, Hồ Liên Hinh

12. Thượng Thực do Hứa Khải và Ngô Cẩn Ngôn đóng chính lên sóng truyền hình Hồ Nam và mangotv 22/2.

13. Đằng tấn web drama: Kiếp phù du biết sao trời
Diễn chính: Na Trát, Từ Khai Sính. Tháng 4 khai máy.

14. Hai diễn viên từng hợp tác một bộ cổ trang BE có nhiệt độ cao, năm nay sẽ tiếp tục hợp tác 1 bộ cổ trang nữa.

15. Lưu Khải Uy đã có người mới.

Tin tức dưa Cbiz ngày 15/2: Lại sắp có 1 cặp vợ chồng công bố ly hôn, Lưu Khải Uy đã có người mới? - Ảnh 4

16. 2 biên kịch của Tiên Kiến Kì Hiệp 6 theo dõi Ngô Lỗi, Tống Tổ Nhi, Triệu Kim Mạch, đội hình này quả thật không tồi.

17. Lại sắp có 1 cặp vợ chồng công bố ly hôn.

18. Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh quay bản điện ảnh, diễn viên sẽ thay đổi người khác.

19. Mã Tư Thuần sẽ cùng Lý Thấm hợp tác một kịch bản.

20. Triệu Lệ Dĩnh tháng 3 đóng máy Dã Man Sinh Trưởng, sau đó sẽ vào đoàn Dữ Phượng Hành hợp tác lần 2 với Lâm Canh Tân.


Tin tức dưa Cbiz ngày 15/2: Lại sắp có 1 cặp vợ chồng công bố ly hôn, Lưu Khải Uy đã có người mới? - Ảnh 5

21. Bạo Tuyết Thời Phân: Tống Tổ Nhi.

22. Hiện tại các nữ diễn viên ngoài 30 tuổi đều rất để ý đến kịch bản tỷ đệ luyến.

23. Dương Dương hiện tại cũng muốn mang theo người mới, anh ấy gần đây còn đầu tư cho một ít người mới, thần tượng nhỏ.

(Nguồn: Hóng Dưa Bở Cbiz, Phim - Tin Tức Giải Trí Hoa Ngữ) 

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