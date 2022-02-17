Dương Mịch 'hút mắt' trong bộ ảnh mới: Xương quai xanh quyến rũ, đôi chân trắng nõn nà siêu thực

Sao quốc tế 17/02/2022 07:35

Mới đây, Dương Mịch trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí nam L'Officiel Hommes số tháng 3/2022.

Dương Mịch luôn thu hút sự chú ý ở mỗi nơi xuất hiện, không chỉ nhan sắc mà phong cách thời trang cũng khiến khán giả phải trầm trồ. Người đẹp sinh năm 1986 thể hiện con mắt thẩm mỹ tinh tế và đa dạng, phong cách ăn mặc biến hóa khôn lường nhưng vẫn giữ nét sang chảnh riêng.

Mới đây, xuất hiện trên trang bìa của tạp chí nam L'Officiel Hommes số tháng 3/2022, Dương Mịch khiến dân tình không khỏi xuýt xoa và trầm trồ bởi nhan sắc và vóc dáng đẳng cấp.

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Với lợi thế body chuẩn đẹp, vợ cũ Lưu Khải Uy chinh phục mọi phong cách khác nhau. Trong loạt ảnh lần này, Dương Mịch gây chú ý bởi thân hình "gái một con" siêu thực. Với lợi thế là đôi chân dài miên man, cô nàng cũng thu hút sự chú ý của mọi người khi diện đồ siêu ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn nà. Ở một vài bức ảnh cô nàng cũng khoe xương quai xanh quyến rũ.

Nữ diễn viên từng tiết lộ về cách giữ dáng của mình. Dương Mịch cho biết, một tuần cô tập thể dục 3 buổi, đặc biệt dành nhiều thời gian tập gập bụng và plank, ngoài ra ăn nhiều rau xanh hơn ăn thịt. Hình thức vận động yêu thích nhất của nữ diễn viên chính là chạy bộ.

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Luôn được biết đến là ngôi sao sở hữu body nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch luôn khiến mọi người ghen tị vì thân hình của mình. Mắc dù đã trải qua 1 lần sinh nở nhưng "tiểu hoa đán 8x" vẫn giữ được vóc dáng đáng mơ ước và ngưỡng mộ.

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