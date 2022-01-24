Từng bị tố ngâm tiền từ thiện, Dương Mịch chịu cảnh tiếng xấu theo muôn đời

Trong giới giải trí Hoa ngữ, từ năm 2018, Dương Mịch từng bị bóc phốt gian dối trong quá trình làm thiện nguyện.

Dương Mịch nổi tiếng sau thành công của "Cung tỏa tâm ngọc" và "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa". Cô nàng trở thành một trong những mỹ nhân đình đám trong làng giải trí Hoa ngữ. Nữ diễn viên không chỉ xây dựng sự nghiệp diễn xuất thành công mà còn được công chúng yêu mến vì luôn có tên trong danh sách những ngôi sao chăm chỉ làm từ thiện. Dù cô đã trở thành một trong những nữ minh tinh giàu có, quyền lực hàng đầu Cbiz nhưng cô nàng đã dính không ít scandal, lớn nhất là lùm xùm quỵt tiền từ thiện. Từng nhận giải thưởng về từ thiện, nay Dương Mịch lại bị kiện vì hành vi 'ngâm tiền' gian đối - Ảnh: Internet Vào tháng 3/2018, cô bị Lý Manh, người trung gian triển khai dự án Thiên sứ xe lăn Trung Quốc bóc phốt việc "ngâm" tiền từ thiện. Cụ thể, Lý Manh cho biết vào năm 2014, Dương Mịch và chồng cũ Lưu Khải Uy đã hứa quyên góp từ thiện 100.000 tệ (358 triệu đồng), số tiền này được dùng để mua 100 chiếc gậy và 50 máy đánh chữ cho trường học người khuyết tật. Tuy nhiên, sau 3 năm, trẻ em nơi này vẫn chưa nhận được quà như lời Dương Mịch hứa.

Tuy nhiên, bài đăng đã khiến danh tiếng Dương Mịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nữ diễn viên nhanh chóng nhận sai và xin lỗi công khai, đồng thời thực hiện lời hứa 3 năm trước. Người đứng lên tố cáo Dương Mịch - Ảnh: Internet Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, Dương Mịch tiếp tục vướng vào một vụ kiện tụng khác. Bên Lý Manh còn đâm đơn kiện lên tòa án nhân dân Tây Thành - Bắc Kinh. Anh cho rằng, sự chậm trễ của Dương Mịch đã khiến anh bị xâm phạm danh dự, trở thành kẻ thất hứa bất đắc dĩ. Người này yêu cầu "tiểu hoa đán 8x" này phải công khai xin lỗi và bồi thường những tổn thất.

Tuy nhiên, tòa án đã xử Dương Mịch thắng kiện vì nữ diễn viên đã công khai xin lỗi và đã bổ sung việc quyên góp như đã hứa. Vì lẽ đó, không có đủ bằng chứng để cấu thành tội xâm phạm danh dự. Dù vậy nhưng nếu xét trên toàn cảnh thì nữ diễn viên vẫn chưa thể hoàn toàn thoát khỏi cái mác "mỹ nhân quỵt tiền từ thiện" trong mắt nhiều người. Dù thắng kiện nhưng nữ diễn viên bị tiếng xấu theo muôn đời - Ảnh: Internet Dù thắng kiện, danh tiếng của Dương Mịch cũng không thể cứu vãn. Thời điểm đó, cô bị nhiều tờ báo chính thống nêu tên như một điển hình của việc vi phạm các điều lệ về công tác từ thiện. Sau này, dù tham gia rất nhiều công tác thiện nguyện nhưng cô nàng đã không còn được vinh danh thêm một lần nào ở giải thưởng Từ Thiện Trung Quốc. Ngoài ra, để lấy lại danh tiếng và vị thế trong showbiz, Dương Mịch chăm chỉ và tập trung phát triển sự nghiệp. Do đó, bà xã Lưu Khải Uy ngày càng được yêu mến nhờ sự thông minh và hài hước khi tham gia chương trình thực tế. Nhờ đó mà tên tuổi của cô vẫn giữ được nhiệt dù không có tác phẩm nào nổi bật.

'Nữ hoàng rating' Dương Mịch khiến dân tình chao đảo với loạt ảnh 'hở bạo' hiếm thấy Không chỉ khoe đôi chân nuột nà như xưa, Dương Mịch giờ đây còn tích cực khoe eo, khoe vòng một đầy quyến rũ và ấn tượng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tung-bi-to-ngam-tien-tu-thien-duong-mich-chiu-canh-tieng-xau-theo-muon-doi-447690.html