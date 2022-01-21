Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công

Sao quốc tế 21/01/2022 18:11

Không chỉ thay đổi diện mạo mà những sao nữ này còn có thể "đổi đời" ngay sao khi chỉnh nha.

Hàm răng đều và thẳng tắp là niềm ao ước của nhiều người, đặc biệt là những người nổi tiếng vì luôn phải giữ vẻ ngoài hoàn mỹ khi xuất hiện trước công chúng. Những mỹ nhân Hoa ngữ dưới đây cũng từng tiến hành các biện pháp chỉnh nha khác nhau để có một nụ cười rạng rỡ hơn, từ đó nâng tầm nhan sắc.

Angelababy

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Không rõ cô đã niềng răng hay làm phẫu thuật chỉnh nha mà hiện tại nụ cười của nữ minh tinh vô cùng rực rỡ và kiều diễm

Trước khi sở hữu nhan sắc "khuynh thành" như hiện tại, Angelababy đã từng sở hữu một hàng răng kém xinh và không mấy thẩm mỹ trong quá khứ. Không rõ cô đã niềng răng hay làm phẫu thuật chỉnh nha mà hiện tại nụ cười của nữ minh tinh vô cùng rực rỡ và kiều diễm.

Phạm Băng Băng

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Ít ai biết được rằng nữ diễn viên thời mới vào nghề lại sở hữu nhan sắc không được hoàn hảo vì hàm răng kém xinh của mình

"Nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng là một trong những mỹ nhân hàng đầu của Cbiz được nhiều người yêu thích nhờ da dáng đẹp và phong cách ăn mặc thời thượng. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng nữ diễn viên thời mới vào nghề lại sở hữu nhan sắc không được hoàn hảo vì hàm răng kém xinh của mình, mỗi khi cô mở miệng cười lại khiến bản thân già đi vài tuổi. Thế nhưng rõ ràng sau khi chỉnh nha xong, nhan sắc Phạm Băng Băng lên đời không tưởng.

Đường Yên

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Với dung mạo hiện tại của Đường Yên, nhiều người thật sự bất ngờ khi nhìn thấy những hình ảnh thời mới vào nghề của cô với hàm răng khập khiễng và vô cùng lộn xộn

Với dung mạo hiện tại của Đường Yên, nhiều người thật sự bất ngờ khi nhìn thấy những hình ảnh thời mới vào nghề của cô với hàm răng khập khiễng và vô cùng lộn xộn. Sau cùng, nữ diễn viên đã quyết định chỉnh răng để khắc phục nhược điểm này của mình. Giờ đây, Đường Yên đã sở hữu nụ cười rất đẹp với khuôn miệng duyên dáng cùng hàm răng trắng sáng.

Dương Mịch

Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công - Ảnh 4
Nhờ vào chỉnh sửa một chút ở răng mà nay Dương Mịch đã trở thành một trong những mỹ nhân được yêu thích nhất nhì C-biz

Nhan sắc của Dương Mịch luôn giúp cô lọt top mỹ nhân xinh đẹp nhất C-biz, chính vì vậy mà nhiều người đã cho rằng Dương Mịch từng can thiệp dao kéo chỉnh nhan. Chẳng biết được rằng đây có phải sự thật hay không nhưng thế nào nhưng quả thật là nhờ vào chỉnh sửa một chút ở răng mà nay Dương Mịch đã trở thành một trong những mỹ nhân được yêu thích và ca ngợi nhiều nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Ảnh: Internet

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Tuy cùng vào vai a hoàn trong những bộ phim cổ trang nhưng những sao nữ dưới đây không phải ai cũng có thể so sánh với khí chất của Phạm Băng Băng.

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Dương Mịch Angelababy Đường Yên sao Hoa ngữ

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