Vai 'a hoàn' để đời của sao Hoa ngữ: Phạm Băng Băng 'lấn lướt' cả vai chính, Triệu Lệ Dĩnh 'phèn' và nhạt nhòa trong phim của Phùng Thiệu Phong

Sao quốc tế 13/01/2022 10:21

Tuy cùng vào vai a hoàn trong những bộ phim cổ trang nhưng những sao nữ dưới đây không phải ai cũng có thể so sánh với khí chất của Phạm Băng Băng.

Tuy không được đảm nhận những vai chính nhưng dàn sao nữ dưới đây đã thể hiện thành công xuất sắc vai diễn a hoàn, gây ấn tượng mạnh đến khán giả. Thậm chí, một số nhân vật không thể thay thế được dù cho bộ phim có được remake trong tương lai.

Dương Mịch

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Vai diễn a hoàn trong Mỹ Nhân Tâm Kế là một trong những vai diễn làm nên tên tuổi của Dương Mịch

Vai diễn a hoàn trong Mỹ Nhân Tâm Kế của Dương Mịch là một trong những vai diễn làm nên tên tuổi của cô dù chỉ là vai phụ. Tưởng rằng, một a hoàn nhỏ nhoi chỉ có thể làm nền cho Lâm Tâm Như, nhưng nhan sắc kiều diễm vốn có cùng tạo hình xuất sắc đã khiến cho cô "lấn lướt" luôn cả vai chính, được khán giả yêu thích nhất nhì bộ phim này.

Lưu Đào

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Trong Công Chúa Đại Lý, Lưu Đào chỉ vào một vai phụ là a hoàn của Lâm Tâm Như

Trong Công Chúa Đại Lý, Lưu Đào chỉ vào một vai phụ là a hoàn của Lâm Tâm Như nhưng tạo hình tinh nghịch và khí chất mạnh mẽ của cô đã khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Tuy ban đầu được tạo hình giản dị vì xuất thân của vai diễn là bần hàn nhưng a hoàn A Tư chưa bao giờ chịu thua khi đứng chung với nữ chính.

Phạm Băng Băng

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Có thể nói, vai diễn Kim Tỏa của Phạm Băng Băng trong Hoàn Châu Cách Cách là khó có ai có thể thay thế được

Có thể nói, vai diễn Kim Tỏa của Phạm Băng Băng trong Hoàn Châu Cách Cách là khó có ai có thể thay thế được. Vào vai a hoàn khi mới chỉ 18, nhưng nhan sắc của nữ hoàng giải trí đã đạt đến độ chín muồi và vô cùng sắc sảo. Tuy có khá ít phân cảnh vì là vai phụ nhưng mỗi lần xuất hiện thì Kim Tỏa Phạm Băng Băng đều có khả năng "lấn át" được luôn cả Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vi.

Triệu Lệ Dĩnh

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Ít ai ngờ được Tỏa Thanh Thu là bộ phim đầu tiên mà Triệu Lệ Dĩnh cùng chồng cũ là Phùng Thiệu Phong

Ít ai ngờ được bộ phim đầu tiên mà Triệu Lệ Dĩnh cùng chồng cũ là Phùng Thiệu Phong đóng là từ tận 2009 - Tỏa Thanh Thu. Được biết, khi đóng phim này, Triệu Lệ Dĩnh mới chỉ 19 tuổi và còn vô cùng "phèn" với tạo hình nhạt nhòa, giản dị đúng chất một a hoàn thời xưa. Tuy nhiên, có thể thấy, ngay khi đó thì Triệu Lệ Dĩnh đã sở hữu khuôn mặt vô cùng đáng yêu và thơ ngây.

Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Phạm Băng Băng Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh sao Hoa ngữ phim Hoa ngữ

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