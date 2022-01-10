Nhan sắc tàn tạ, thân hình đồ sộ của Phạm Băng Băng rõ mồn một dưới ống kính của 'team qua đường'

Lâu thật lâu mới có dịp thấy Phạm Băng Băng lộ diện ngoài đời thật nhưng nhan sắc của cô có gì đó sai sai thì phải?
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Trong một sự kiện được tổ chức vào ngày 9/1 vừa qua tại Thành Đô, Phạm Băng Băng đã có mặt với tư cách khác mới. Qua những bức ảnh được photoshop kỹ lưỡng, nữ minh tinh vô cùng xinh đẹp và kiều diễm trong chiếc đầm lông vũ màu hồng cùng tone son đỏ cực quyến rũ.
Tuy nhiên, khác với nhan sắc không tì vết được ê-kíp của cô đăng tải, dung nhan dưới ống kính "team qua đường" của Phạm Băng Băng, nữ diễn viên lại bị bóc trần thân hình đồ sộ và làn da có dấu hiệu lão hóa.
Cách đây ít lâu, Phạm Băng Băng cũng từng khiến người hâm mộ thất vọng khi xuất hiện tại một sự kiện quảng bá nhãn hàng. Một tài khoản mạng xã hội sau khi chụp được hình ảnh của nữ minh tinh họ Phạm, đã đăng tải lên Internet và vô tình tiết lộ nhan sắc thật cùng thân hình kém chuẩn, khác xa với những bức ảnh đã qua photoshop được studio của cô đưa ra.
Theo đó, khác với khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng sứ, Phạm Băng Băng lộ rõ gương mặt bầu bĩnh, tròn trịa. Netizen còn cho rằng đây không phải cùng một người khi trong ảnh đã qua photoshop nữ minh tinh xinh đẹp ngút ngàn và khí chất khó ai địch lại.
Ảnh: Internet